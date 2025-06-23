Samsung Galaxy S26 serisi 16 GB RAM ile gelebilir

Galaxy S26’ya RAM yükseltmesi
Bu iddia, Macquarie Research tarafından yayımlanan yeni bir analiz raporuna dayanıyor. Rapora göre Samsung, hem yerleşik yapay zeka uygulamalarının artan bellek ihtiyacını karşılamak hem de Çinli rakipleriyle donanım yarışında geride kalmamak için bu adımı atacak.
Hatırlanacağı üzere Samsung, Galaxy S25 ailesinde 16GB RAM seçeneğini yalnızca Galaxy S25 Ultra’nın Çin, Kore ve Tayvan sürümleriyle sınırlı tutmuştu. Galaxy S26 ile birlikte bu yüksek RAM kapasitesinin tüm modellere yayılması, giriş modelde bile gelişmiş çoklu görev ve yapay zeka yeteneklerinin önünü açacak.
Apple cephesinde ise farklı bir tablo var. Aynı araştırma, iPhone 17 serisinin bu yıl içinde 12GB RAM’e geçeceğini ancak baz modelde hâlâ 8GB RAM sunulabileceğini belirtiyor. Gelecek yılki iPhone’larda ise 12 GB RAM miktarının tüm seriye yayılacağı iddia ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: