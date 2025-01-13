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    Lenovo tam anlamıyla gerçek bir bütçe dostu tablet modeli tanıttı

    Son günlerde yeni cihazlarını arka arkaya tanıtan Lenovo, noktayı yeni bir bütçe dostu cihaz ile koymuş olabilir. Lenovo Tab isimli bu model özelliklerinden çok fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Lenovo tam anlamıyla gerçek bir bütçe dostu tablet modeli tanıttı Tam Boyutta Gör

    Lenovo, uygun fiyatlı bir tablet arayışında olan kullanıcılar için tasarladığı yeni Lenovo Tab modelini tanıttı. Temel günlük ihtiyaçlara hitap eden bu cihaz, hem sade bir tasarım hem de pratik özellikler sunarak dikkat çekiyor.

    Tablet, tek bir arka kameraya ve Lenovo logosuna sahip sade bir tasarıma sahip. Luna Gri ve Polar Mavi renk seçenekleriyle sunulan cihaz, yalnızca 7,5 mm kalınlığıyla oldukça ince ve hafif bir yapıya sahip. Ayrıca Lenovo, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak şeffaf stantlı kılıf, folyo kılıf ve çocuklara özel Play Suite kılıf gibi farklı aksesuar seçenekleri de sunuyor.

    10,1 inç büyüklüğündeki ekran, 1920x1200 piksel çözünürlüğü ve yüzde 83 ekran-gövde oranıyla net bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 60Hz yenileme hızına ve 400 nit parlaklığa sahip ekran, video izlemek, internette gezinmek ve kitap okumak gibi günlük aktiviteler için ideal bir seçenek. Tabletin gücünü Helio G85 işlemci ve Mali-G52 grafik birimi sağlıyor. 4GB RAM ile desteklenen cihaz, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor ve MicroSD kart desteği sayesinde depolama kapasitesi artırılabiliyor. Performansı yaklaşık 265.000 AnTuTu puanıyla ölçülen tablet, temel kullanım ihtiyaçlarına yeterli bir çözüm sunuyor.

    Lenovo Tab, günlük kullanım için tasarlanmış pratik özelliklerle donatılmış. 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera, temel fotoğraf ve video görüşme ihtiyaçlarını karşılıyor. Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemiyle ses deneyimi geliştirilen cihazda, 3,5 mm kulaklık girişine de yer verilmiş. 5.100 mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj desteği sunarak gün boyu kullanım imkanı sağlıyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 özellikleri bulunuyor. Cihaz, Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

    Lenovo Tab, yalnızca 159 dolarlık fiyat etiketiyle, bütçe dostu bir tablet arayanlar için erişilebilir bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Haziran 2025’te satışa sunulması planlanan tablet, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik bir cihaz arayan kullanıcıları hedefliyor.

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