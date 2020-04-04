Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı

Xiaomi yeni tamamen kablosuz kulaklığını resmen duyurdu. Xiaomi Mi Air 2S olarak adlandırılan model pil ömrüyle öne çıkıyor.
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Çinli şirket kulaklıkların tek şarjla 5 saat kullanım süresi sunduğunu ancak şarj kutusunun yardımıyla pil ömrünün 24 saate çıktığını iddia ediyor. Şarj kutusunun Qi kablosuz şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.
Xiaomi Mi Air 2S güncellenmiş çift çekirdekli işlemciyle piyasaya sürüldü. Ayrıca ses sinyallerini aynı anda sol ve sağ kulaklıklara iletmek için yeni binaural senkron iletim teknolojisini kullanıyor.
Gürültü azaltma sistemiyle geliyor
Düşük gecikme süresi ile mobil oyun fanlarını mutlu edecek kulaklık şirketin XiaoAI isimli sanal asistanını da destekliyor.
Xiaomi Mi Air 2S, arama sırasında çevresel gürültüyü etkili bir şekilde azaltan ve karşı tarafın sesinizi net bir şekilde duymasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü azaltma sistemine sahip.
Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 56 dolar.
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Xiaomi Mi Air 2S, kablosuz kulaklık ve Mobil Teknolojiler