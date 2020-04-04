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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi pil ömrüyle adından söz ettirecek yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı. Xiaomi Mi Air 2S, binaural senkron ses iletim teknolojisiyle geliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı
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    Xiaomi yeni tamamen kablosuz kulaklığını resmen duyurdu. Xiaomi Mi Air 2S olarak adlandırılan model pil ömrüyle öne çıkıyor.

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    Çinli şirket kulaklıkların tek şarjla 5 saat kullanım süresi sunduğunu ancak şarj kutusunun yardımıyla pil ömrünün 24 saate çıktığını iddia ediyor. Şarj kutusunun Qi kablosuz şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.

    Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı
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    Xiaomi Mi Air 2S güncellenmiş çift çekirdekli işlemciyle piyasaya sürüldü. Ayrıca ses sinyallerini aynı anda sol ve sağ kulaklıklara iletmek için yeni binaural senkron iletim teknolojisini kullanıyor.

    Gürültü azaltma sistemiyle geliyor

    Düşük gecikme süresi ile mobil oyun fanlarını mutlu edecek kulaklık şirketin XiaoAI isimli sanal asistanını da destekliyor.

    Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı
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    Xiaomi Mi Air 2S, arama sırasında çevresel gürültüyü etkili bir şekilde azaltan ve karşı tarafın sesinizi net bir şekilde duymasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü azaltma sistemine sahip.

    Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 56 dolar.



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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    kaba ama sesi nasıl veriyor acaba oda var. ses kalitesi iyiyse. kaba olması sorun olmaz
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    erkanberk (Ali Günel) 2 gün
    Meşe ağacından oyarak yapsalar daha estetik olurdu diye düşünmekteyim🤔
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    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    çok kaba gibi duruyor yaa
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    BekirTemel (Bekir ) 3 gün
    radrasyon kafada olmasa alacağım bu kulakların en iyisini ama işte
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    Paradise Lost (i hope ) 3 gün
    Kaba duruyor, kaba olduğu kadar da sesi iyi alamıyor. Umarım kısa zamanda geliştirirler.
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    hem görüntüsü olsun hem kullanım süresi olsun mukemmel
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 4 gün
    Airpods pro en iyisi şu an
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    titreyen alev 4 gün yeni yorumcu
    tam yeni kulaklık aldığım zamana mı denk geldi
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 gün
    Aşırı kaba bu model. Yassı bir tipi var adi modellere benziyor :)
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 4 gün
    İyimiş şuan İtibarıyla 376 tl bu fiyat ile 1200 liralık kulaklık karşılaştırıldığında mükemmel!!!
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6142 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Xiaomi Mi Air 2S, kablosuz kulaklık ve Mobil Teknolojiler
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