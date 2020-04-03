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    Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı

    Robot kaplumbağa Norveç balık çiftliğinde balıkları gözetlemek için kullanıldı ve balıkların dalgıçların aksine robotun yanında yüzdüğü, herhangi bir stres belirtisi göstermediği gözlendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı
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    Dev akvaryumların düzenli olarak temizlenip kontrol edilmesi ve balıkların hastalık benzeri durumlar açısından periyodik aralıklarla gözetlenmesi gerekiyor ve bu durum genel olarak dalgıçlar tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak dalgıç kullanmanın da bazı olumsuz yönleri bulunuyor. Dalgıçlar akvaryumlara girdiklerinde yaptıkları hareketler sebebiyle balıkları strese sokabiliyor ve balıklara travma yaşatabiliyor.

    Profesör Maarja Kruusmaa önderliğinde buluşan bir ekip U-CAT adı verilen Estonia's Tallinn University of Technology kurumu tarafından üretilen robot su kaplumbağasını bu amaç için denedi.

    Robot Norveç balık çiftliğinde test edildi

    Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı
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    Araştırma ekibi robot kaplumbağayı Norveç balık çiftliğinde balıkları gözetlemek için kullandı ve balıkların dalgıçların aksine robotun yanında yüzdüğü ve herhangi bir stres belirtisi göstermediği gözlendi.

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    Araştırma ekibinin açıklamalarına göre bu durumun ana sebebi robotun kaplumbağa şeklindeki görünümünün aksine küçük olması ve yavaş hareket etmesi yani robotun kaplumbağaya benzemesinin herhangi bir etkisinin olduğu düşünülmüyor. Kaplumbağanın elde ettiği görüntülere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    Yeni kaplumbağa akvaryum işletmeleri ve deniz araştırmacıları için oldukça umut vadediyor.



    https://norwegianscitechnews.com/2020/03/robo-turtles-in-fish-farms-reduce-fish-stress/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 4 gün
    Başlığı 3 kere okudum.
    Akıllı bir robot su kaplumbağalarının yaşadığı bir akvaryumu mu gözetlemiş. Yoksa su kaplumbağası şeklinde bir robot genel bir akvaryumu mu gözetlemiş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Chromer 4 gün labtek38
    Robot akvaryumların genel bir gözetleme görevi için kullanıldığı anlamıda çıkar :D
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