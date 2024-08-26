Xiaomi de üçe katlanabilir akıllı telefon yarışına katılıyor

Önümüzdeki yıllarda, üç katlanabilir telefonlar akıllı telefon endüstrisinde yeni bir trend haline gelebilir. Mayıs ayında TCL, dünyanın ilk işlevsel üç katlanabilir telefonunu Information Display Society 2024 sergisinde tanıttı, ancak henüz satışa sunulmadı. Huawei'nin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmesi beklenen üç katlanabilir cihazının ise, dünyanın ilk ticari olarak erişilebilir üç katlanabilir telefonu olabileceği düşünülüyor. Son gelişmelere göre, Xiaomi de yakında üç katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürebilir.
Xiaomi'nin üç katlanabilir telefonu üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da, Smart Pikachu adlı bir kaynağa göre, şirketin üç katlanabilir bir akıllı telefon geliştirmekte olduğu belirtiliyor. Ancak bu yeni cihazın teknik özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Xiaomi'nin bu üç katlanabilir telefonunu 2025 yılında piyasaya sürmesi ihtimaller dahilinde. Ayrıca bu yeni cihazın HyperOS 2.0 işletim sistemi, Leica tarafından geliştirilmiş bir kamera sistemi ve amiral gemisi bir Snapdragon işlemciye sahip olacağı öngörülüyor.
Xiaomi şu anda iki tür katlanabilir telefon sunuyor. Geçen ay tanıtılan Mix Fold 4, şirketin dördüncü nesil yatay olarak katlanabilir akıllı telefonu formunda karşımıza çıkarken, diğer yandan, Mix Fold 4 ile birlikte tanıtılan Mix Flip ise Xiaomi'nin ilk kapak tarzı dikey katlanabilir ekranlı telefonu olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.