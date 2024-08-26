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    Xiaomi de üçe katlanabilir akıllı telefon yarışına katılıyor

    Katlanabilir akıllı telefon pazarına sunduğu rekabetçi modellerle dikkat çeken teknoloji devi Xiaomi, şimdi de yeni yeni gelişmeye başlayan üçe katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor.

    Xiaomi de üçe katlanabilir akıllı telefon yarışına katılıyor

    Önümüzdeki yıllarda, üç katlanabilir telefonlar akıllı telefon endüstrisinde yeni bir trend haline gelebilir. Mayıs ayında TCL, dünyanın ilk işlevsel üç katlanabilir telefonunu Information Display Society 2024 sergisinde tanıttı, ancak henüz satışa sunulmadı. Huawei'nin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmesi beklenen üç katlanabilir cihazının ise, dünyanın ilk ticari olarak erişilebilir üç katlanabilir telefonu olabileceği düşünülüyor. Son gelişmelere göre, Xiaomi de yakında üç katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürebilir.

    Xiaomi'nin üç katlanabilir telefonu üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da, Smart Pikachu adlı bir kaynağa göre, şirketin üç katlanabilir bir akıllı telefon geliştirmekte olduğu belirtiliyor. Ancak bu yeni cihazın teknik özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Xiaomi'nin bu üç katlanabilir telefonunu 2025 yılında piyasaya sürmesi ihtimaller dahilinde. Ayrıca bu yeni cihazın HyperOS 2.0 işletim sistemi, Leica tarafından geliştirilmiş bir kamera sistemi ve amiral gemisi bir Snapdragon işlemciye sahip olacağı öngörülüyor.

    Xiaomi şu anda iki tür katlanabilir telefon sunuyor. Geçen ay tanıtılan Mix Fold 4, şirketin dördüncü nesil yatay olarak katlanabilir akıllı telefonu formunda karşımıza çıkarken, diğer yandan, Mix Fold 4 ile birlikte tanıtılan Mix Flip ise Xiaomi'nin ilk kapak tarzı dikey katlanabilir ekranlı telefonu olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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