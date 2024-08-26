Önümüzdeki yıllarda, üç katlanabilir telefonlar akıllı telefon endüstrisinde yeni bir trend haline gelebilir. Mayıs ayında TCL, dünyanın ilk işlevsel üç katlanabilir telefonunu Information Display Society 2024 sergisinde tanıttı, ancak henüz satışa sunulmadı. Huawei'nin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmesi beklenen üç katlanabilir cihazının ise, dünyanın ilk ticari olarak erişilebilir üç katlanabilir telefonu olabileceği düşünülüyor. Son gelişmelere göre, Xiaomi de yakında üç katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürebilir.

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Xiaomi'nin üç katlanabilir telefonu üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da, Smart Pikachu adlı bir kaynağa göre, şirketin üç katlanabilir bir akıllı telefon geliştirmekte olduğu belirtiliyor. Ancak bu yeni cihazın teknik özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Xiaomi'nin bu üç katlanabilir telefonunu 2025 yılında piyasaya sürmesi ihtimaller dahilinde. Ayrıca bu yeni cihazın HyperOS 2.0 işletim sistemi, Leica tarafından geliştirilmiş bir kamera sistemi ve amiral gemisi bir Snapdragon işlemciye sahip olacağı öngörülüyor.

Xiaomi şu anda iki tür katlanabilir telefon sunuyor. Geçen ay tanıtılan Mix Fold 4, şirketin dördüncü nesil yatay olarak katlanabilir akıllı telefonu formunda karşımıza çıkarken, diğer yandan, Mix Fold 4 ile birlikte tanıtılan Mix Flip ise Xiaomi'nin ilk kapak tarzı dikey katlanabilir ekranlı telefonu olarak öne çıkıyor.

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Xiaomi de üçe katlanabilir akıllı telefon yarışına katılıyor