Honor’un yeni amiral gemisi Magic 7 Pro, tüm özellikleriyle kendini gösterdi

Honor Magic 7 Pro, Kasım ayında tanıtılacağı iddialarıyla teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Magic 6 serisinin ardından, Honor'un yeni serisinin Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate ve Magic 7 RSR Porsche Design modellerinden oluşacağı söyleniyor. Özellikle Magic 7 Pro, sızıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, bir sızıntı kaynağı telefonun arka tasarımını gözler önüne seren bir maket görseli oluşturdu. Şimdi ise Çin sosyal medya platformlarında dolaşan bir görsel, telefonun ana özelliklerini detaylandırıyor. İşte Magic 7 Pro'dan beklenen özellikler:

Magic 7 Pro'nun 6.82 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü, dört kenarı kavisli OLED bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. 120Hz yenileme hızı sunması beklenen ekran, 8T LTPO teknolojisiyle güçlendirilebilir ve yeni nesil Kunlun Cam ile korunabilir. Cihazın Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, UFS 4.0 depolama ve LPDDR5X RAM ile gelmesi olası.

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Kamera tarafında, Magic 7 Pro'nun 50 megapiksellik ön kamerası 3D derinlik algılama yeteneklerine sahip olabilir. Arka tarafta ise 50 megapiksellik ana sensör (OmniVision OV50H), 50 megapiksellik ultra geniş açı lens ve 50 megapiksellik periskop telefoto lensin yanı sıra IMX882 veya 200 megapiksel Samsung HP3 sensör teknolojisi kullanılması bekleniyor.

Telefonun 5,800mAh kapasiteli bir bataryayla gelmesi ve üçüncü nesil Qinghai Lake batarya teknolojisinden yararlanması mümkün. Ayrıca, 100W kablolu ve 66W kablosuz hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj olabilecek. Diğer özellikler arasında IP68/69 suya dayanıklılık, ultrasonik parmak izi okuyucu ve 2D yüz tanıma yer alabilir. Honor’un gelişmiş göz koruma 3.0 teknolojisi, uydu iletişimi desteği ve C1+ RF çipi, E1 verimlilik çipi ile x-ekseni lineer motor gibi ek özellikler de bekleniyor.

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Honor’un yeni amiral gemisi Magic 7 Pro kendini gösterdi