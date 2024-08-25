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    Honor’un yeni amiral gemisi Magic 7 Pro, tüm özellikleriyle kendini gösterdi

    Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen Magic 7 serisinin en çok konuşulan modeli Magic 7 Pro, şimdi de hem tasarım hem de teknik özellik sızıntılarıyla kendini gösterdi.

    Honor’un yeni amiral gemisi Magic 7 Pro kendini gösterdi

    Honor Magic 7 Pro, Kasım ayında tanıtılacağı iddialarıyla teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Magic 6 serisinin ardından, Honor'un yeni serisinin Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate ve Magic 7 RSR Porsche Design modellerinden oluşacağı söyleniyor. Özellikle Magic 7 Pro, sızıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, bir sızıntı kaynağı telefonun arka tasarımını gözler önüne seren bir maket görseli oluşturdu. Şimdi ise Çin sosyal medya platformlarında dolaşan bir görsel, telefonun ana özelliklerini detaylandırıyor. İşte Magic 7 Pro'dan beklenen özellikler:

    Magic 7 Pro'nun 6.82 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü, dört kenarı kavisli OLED bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. 120Hz yenileme hızı sunması beklenen ekran, 8T LTPO teknolojisiyle güçlendirilebilir ve yeni nesil Kunlun Cam ile korunabilir. Cihazın Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, UFS 4.0 depolama ve LPDDR5X RAM ile gelmesi olası.

    Kamera tarafında, Magic 7 Pro'nun 50 megapiksellik ön kamerası 3D derinlik algılama yeteneklerine sahip olabilir. Arka tarafta ise 50 megapiksellik ana sensör (OmniVision OV50H), 50 megapiksellik ultra geniş açı lens ve 50 megapiksellik periskop telefoto lensin yanı sıra IMX882 veya 200 megapiksel Samsung HP3 sensör teknolojisi kullanılması bekleniyor.

    Telefonun 5,800mAh kapasiteli bir bataryayla gelmesi ve üçüncü nesil Qinghai Lake batarya teknolojisinden yararlanması mümkün. Ayrıca, 100W kablolu ve 66W kablosuz hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj olabilecek. Diğer özellikler arasında IP68/69 suya dayanıklılık, ultrasonik parmak izi okuyucu ve 2D yüz tanıma yer alabilir. Honor’un gelişmiş göz koruma 3.0 teknolojisi, uydu iletişimi desteği ve C1+ RF çipi, E1 verimlilik çipi ile x-ekseni lineer motor gibi ek özellikler de bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 16 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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