Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri

Çin’de Mi CC9 adıyla satılan Xiaomi telefonun global versiyonu Xiaomi Mi 9 Lite, Türkiye’ye geldi. Xiaomi Mi 9 Lite, 2599 TL’lik fiyatı ile Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunuldu.
Xiaomi Mi 9 Lite’in 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 2599 TL’ye, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 2799 TL’ye satışa sunuldu.
Xiaomi Mi 9 Lite özellikleri
Telefonda 6.39 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden ve 6 GB RAM’den alıyor.
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Xiaomi Mi 9 Lite, kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Üç arka kameranın bulunduğu telefonun 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensörlü ana kamerasına, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş bir sensör ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde.
Ekrandan parmak izi okuma, Wi-Fi AC desteği, 4030 mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj özeliği de telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında.
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kimovil.com/...
Gec gelen bir cihaz! Bari 17$ farkile 128 GB li olani sadece getirilseydi Turkiye !. Bir nebze cazip olurdu ...
Velhasil saglam KAZIK! ...
Birileri yine yurtdisi perakende fiyati uzerinden TRT OTV vergiler hesaplamaya kalkmasin! Once toplu adetli alim fiyatlarini bir ogrenin epey dusuktur :) ... Biraz aklinizi kullanin bu firmalar magazalardan Turkiye'ye resmi distributorlukle satmiyor... Reseller de bile daha makul fiyatlar vardir :) ...
KAZIK fiyatlar . Ustelik gec gelmis ve en dusuk modeli ile ...