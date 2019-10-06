Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Çin’de Mi CC9 adıyla satılan Xiaomi telefonun global versiyonu Xiaomi Mi 9 Lite, Türkiye’ye geldi. Xiaomi Mi 9 Lite, 2599 TL’lik fiyatı ile Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunuldu.

Xiaomi Mi 9 Lite’in 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 2599 TL’ye, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 2799 TL’ye satışa sunuldu.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi 9 Lite özellikleri

Telefonda 6.39 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden ve 6 GB RAM’den alıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye"

Xiaomi Mi 9 Lite, kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Üç arka kameranın bulunduğu telefonun 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensörlü ana kamerasına, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş bir sensör ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde.

Ekrandan parmak izi okuma, Wi-Fi AC desteği, 4030 mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj özeliği de telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında.