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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi'nin üç arka kameralı ve ekrandan parmak izi okuma teknolojili telefonu Xiaomi Mi 9 Lite, ülkemizde satışa sunuldu. Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9 Lİte özellikleri neler?
    5 gün
    7,2b
    1
    25
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri
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    Çin’de Mi CC9 adıyla satılan Xiaomi telefonun global versiyonu Xiaomi Mi 9 Lite, Türkiye’ye geldi. Xiaomi Mi 9 Lite, 2599 TL’lik fiyatı ile Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunuldu.

    Xiaomi Mi 9 Lite’in 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 2599 TL’ye, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 2799 TL’ye satışa sunuldu.

    Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri
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    Xiaomi Mi 9 Lite özellikleri

    Telefonda 6.39 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden ve 6 GB RAM’den alıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye"

    Xiaomi Mi 9 Lite, kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Üç arka kameranın bulunduğu telefonun 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensörlü ana kamerasına, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş bir sensör ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde.

    Ekrandan parmak izi okuma, Wi-Fi AC desteği, 4030 mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj özeliği de telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 5 gün en beğenilen
    Perakende fiyati suan icin 239$ ! Bir de bu cihazin toplu siparislerdeki ciddi daha da dusuk fiyatli olusuna da hatirlarsak! Araci sirket saglam KAZIK atiyor!
    kimovil.com/...
    Gec gelen bir cihaz! Bari 17$ farkile 128 GB li olani sadece getirilseydi Turkiye !. Bir nebze cazip olurdu ...
    Velhasil saglam KAZIK! ...
    Birileri yine yurtdisi perakende fiyati uzerinden TRT OTV vergiler hesaplamaya kalkmasin! Once toplu adetli alim fiyatlarini bir ogrenin epey dusuktur :) ... Biraz aklinizi kullanin bu firmalar magazalardan Turkiye'ye resmi distributorlukle satmiyor... Reseller de bile daha makul fiyatlar vardir :) ...
    KAZIK fiyatlar . Ustelik gec gelmis ve en dusuk modeli ile ...
    Perakende fiyati suan icin 239$ ! Bir de bu cihazin toplu siparislerdeki ciddi daha da dusuk fiyatli olusuna da hatirlarsak! Araci sirket saglam KAZIK atiyor!
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    Yanıtla +22
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    Kuantum34 4 gün
    Bunu alacağıma sd 730 lu mi 9T yi alırdım.
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    Issızbiradam 5 gün
    bundan 1.5 yıl oncesi pahalı derdik artık ucuz diyoruz
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    1 Avatar
    kenya64 2 gün
    Benim gibi ortayaşlı kullanıcılar için güzel bir telefon :) Oyun yok, yoğun kullanım yok.
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    wéndigo 2 gün
    cc9 modelinin Avrupa isimlendirmesi çok takmamak lazım bence lite olayına
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    Askaparta 2 gün
    Bu lite versiyonlar korkutuyor ama f/p iyi oluyor. 8 lite versiyonunun kronik sorunları sayfalarca tartışıldı ama ürün çatır çatır sattı.
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    MaDMaxiBo 4 gün
    Kızılötesi olsaydı bunun yerine mi 9T alırdım ama 9 Lite aldım.
    Arkasındaki Xiaomi yazısı aynı zamanda 3 renkli led, çok güzel duruyor yanıp sönünce.
    15 gün önce konusunu açmıştım. Alıp kullanan ve almayı düşünenler var.
    mobile.donanimhaber.com/...
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    ALBAY 4 gün
    Ben Türkiye'den değilde face gruplarından almayı düşünüyorum. Şu anda 128gb mi9 lite için 2000 tl fiyata buldum. Şimdi kullandığım cihaz mi8se. İşlemci ve ekran kartı kısmı birebir aynı ama bende eksikliğini hissettiğim şeyler, band20, fm radyo, hafıza kartı, kulaklık girişi ve ufs 2.1 yazma hızları. Bu arada nfc, 4030mah pil ve parmak izinin ekrana gömülü olması da bir artı bana göre. Bu fiyata böyle cihaz yok gibi bir şey piyasada. Garantili olarak bu fiyatlara mantıklı değil tabi. Lakin mi9t ile de aralarında işlemci ve gpu dışında herhangi bir fark yok gibi.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    DH Misafiri 4 gün
    Çok iyi cihaz amelod ekran 6 GB ram Sony kamera 48 selfi 32 batarya 4030 snapdragon 710 kızıl ötesi kulaklık girişi bu ozellikler olan cihaz hangisi var
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    lj94 4 gün
    Pop-up olmayan kamerası ve daha iyi tasarımı ile bence Mi9t den iyi. Kızılötesi de önemli bir özellik...
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    DH Misafiri 4 gün
    9 t daha iyi ama nerdeyse aynı fiyat lite 2500 olması lazımdı .note 8 9 da 2200 gene bize kazık
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    DH Misafiri 4 gün
    Lite modelleri için fazla fiyat!
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    japon karınca 4 gün
    Bu fiyata Mi 9T almak çok daha mantıklı, bu cihazın rekabetçi olabilmesi için Mi A3 ile Mi 9T arasında fiyatı olmalı, 2200 gibi.
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