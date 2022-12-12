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    MIUI 14 tanıtıldı: İşte MIUI 14 özellikleri ve gelen yenilikler

    Xiaomi 13 serisi ile birlikte Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü tanıtıldı. Peki, MIUI 14 özellikleri neler? İşte gelen yenilikler:                              
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    MIUI 14 özellikleri ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni Android arayüzü MIUI 14’ü resmî olarak tanıttı. Şirket, Pazar günü üst seviye telefonları Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinin yanı sıra MIUI 14 ile gelen yeni özellikleri duyurdu.

    Xiaomi MIUI 14 yenilikler

    Android 13 tabanlı yeni yazılım, görsel tarafta çok sayıda değişiklik, birkaç yeni özellik ve cihazlar arası daha iyi ortak çalışma sunuyor. MIUI 13’e kıyasla daha ufak boyutlu bir güncelleme ancak gelişmiş sistem mimarisiyle verimlilik ve performans anlamında iyileştirme söz konusu. Android 13 tabanlı MIUI 14 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Tasarım

    MIUI 14 arayüz Tam Boyutta Gör
    MIUI 14 güncellemesinde simgeler ve kullanıcı arayüzünde değişiklik yapıldığı açıkça görülüyor.

    Simgeler büyük ve boyutları ayarlanabiliyor. Ek olarak daha fazla özelleştirme seçeneği sunan yeni widget biçimleri ve ana ekran klasörleri var. Yeni evcil hayvan ve bitki widget’ları da göze çarpan detaylar arasında. Ana ekrana evcil hayvan/bitki süsü eklenebiliyor ve bunlarla etkileşime geçilebiliyor.

    Performans

    MIUI 14 performans Tam Boyutta Gör
    MIUI 14 özellikleri tanıtılırken, Xiaomi performans üzerinde çok durdu. MIUI 14, temelinde Android çekirdeği üzerinde çalışan yeni MIUI photon motoruyla geliyor.

    MIUI photon engine sayesinde üçüncü parti geliştiriciler daha sorunsuz ve güç açısından daha verimli uygulamalar yapabilecek. Sistem belleğinin kapladığı alan büyük ölçüde azaltıldı. Sayısı az da olsa kaldırılamayan uygulamalar hâlâ var. Sistem %60’a kadar daha akıcı çalışıyor. Yalnızca sistem uygulamaları değil, telefona sonradan yüklenen uygulamalar da daha hızlı çalışıyor ve daha az pil tüketiyor.

    Yapay zeka (AI) özellikleri

    MIUI 14 ile ile fotoğraftan yazı kopyalama Xiaomi telefonlara da geldi. Fotoğraftan metin kopyalama, galeriden seçilen resimler için de yapılabiliyor. Şu an için desteklenen dil sayısı 8. Görüntülü görüşmeler için canlı altyazı özelliği eklendi. Mi AI sesli asistanda da iyileştirmeler söz konusu; Belge tarama, çevirme, istenmeyen aramaları filtrelemenin yanında basit sesli komutlarla karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.

    MIUI Bağlantısı

    MIUI 14 bağlantı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların ekosistem ürünlerini yönetmelerini sağlayan bir platform olan Xiaomi Magic de yenilendi ve artık cihazlar arası bağlantıyı daha hızlı sağlıyor. Xiaomi, kulaklıkların %50 daha hızlı bağlandığını, TV’ye %12 daha hızlı bağlanıldığını, görüntü aktarımının %77 iyileştirildiğini söylüyor.

    Xiaomi ekosisteminde olanlar için MIUI 14, cihazlar arası sorunsuz bağlantı sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre, 1 milyardan fazla cihaz iki büyük bağlantı merkezi tarafından destekleniyor. Cihaz eşleştirme arayüzü de güncellendi.

    Aile Hizmeti

    MIUI 14 aile hizmeti Tam Boyutta Gör
    MIUI 14, 8 üyeye kadar gruplar oluşturmanıza ve farklı izinlerle birlikte çeşitli roller atamanıza izin veren çeşitli aile hizmetleri ile birlikte geliyor.

    Fotoğraf albümleri aile gruplarıyla paylaşılabiliyor; gruptaki herkes yeni resimleri görüp, yükleme yapabiliyor. Aile üyeleriyle sağlık verileri de paylaşılabiliyor. Ekran süresini sınırlama, uygulama kullanımını kısıtlama, güvenli alan ayarlama gibi ebeveyn kontrolü seçenekleri de mevcut.

    Diğer MIUI 14 özellikleri

    MIUI 14 kaç gb Tam Boyutta Gör
    MIUI 14 güncellemesi, önceki MIUI sürümüne göre daha az (13GB) yer kaplıyor.

    Düşük frekanslı uygulamaları sıkıştıran ve yinelenen dosyaların yalnızca bir kopyasını kaydeden yeni uygulama temizleme özelliği mevcut. Son MIUI güncellemesi, yeni bildirim yönetimi seçenekleri ile geliyor; Yerleşik bildirimler tek bir kaydırma hareketiyle kapatılabiliyor. Gizlilik tarafında, bulutta kullanıcı verilerinin tutulmadığı, tüm eylemlerin cihazda yerel olarak gerçekleştiği söylendi.

    MIUI 14 ne zaman çıkacak?

    Ocak 2023’ten itibaren Xiaomi telefonlar MIUI 14 güncellemesini almaya başlayacak. Xiaomi 12 serisi ve Redmi K50 serisi, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini alacak ilk telefonlar arasında olacak.

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