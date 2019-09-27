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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye

    DonanımHaber, Bundle ve AMD iş birliği ile dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Bundle mobil uygulamasını indirerek AMD Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar çekilişimize katılabilirsiniz.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    2,3b
    24
    15
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye
    Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber, Bundle ve AMD iş birliği ile dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Çekiliş ile bir kişi AMD Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar kazanacak.

    Çekilişe katılım için tıklayın

    Çekilişe katılımlar Bundle mobil uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. Mobil cihazınızdan yukarıdaki veya aşağıdaki linklere tıkladığınızda indirme linkine yönleneceksiniz. Bundle uygulamasını indirip giriş yaptığınızda, anasayfada çekiliş duyurusunu göreceksiniz. Bu duyuruya tıklayarak katılım formuna erişebilirsiniz. Katılım formunu doldurduğunuzda çekilişe katılımınız gerçekleşecek. Çekilişin kazananı, 5 Ekim Cumartesi günü Bundle uygulamasından duyurulacak. Uygulamayı iOS ve Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

    Bundle indirme linki

    AMD Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530’u hem bilgisayar hem tablet olarak kullanabilirsiniz. Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle ile, site site dolaşmaya gerek kalmadan yüzlerce yayındaki haberlere tek dokunuşla ulaşabilirsiniz.

    Not: Bundle'ı indirmek için linklere mobil cihazınızdan tıklamanız gerekmektedir. Bundle Android uygulamasındaki yazılımsal problem nedeniyle katılım formunda klavye açılmıyor. Bundle yetkilileri, problemi gidermek için çalışmalara başladı. İlerleyen saatlerde problem giderilecek ve katılım formunu doldurabileceksiniz.

     

     

     

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    epphesus 3 sa. en beğenilen
    Bakalım hangi seçilmiş kişinin yüzü gülecek :)
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    1 Avatar
    Ussuz 3 sa.
    Nasılsa bana çıkmayacağı için indirip giriş yapmaya falan gerek yok
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    ysakay 3 sa.
    Uygulamada dh ekleye bastım çöktü.
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    Galatas4ray 3 sa.
    Kesin mesut kazanır🤣
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    daggee 3 sa.
    Klavye çalışmıyor ancak üstteki arkadaşın dediği gibi kopyala yapıştır yapılabilir. Ayrıca uygulamadan çıktıktan sonra bundle kısmı kayboluyor. Biraz acalece olmuş ancak bakacağız artık. Bu arada uygulama hoşuma gitti.
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    keremec 3 sa.
    Çekilişe katılmak istiyorum.
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    DH Misafiri 3 sa.
    Katılım koşulları hatalı düzeltilmesi lazım
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    Ub3r.krisTALLON 3 sa.
    GTA v aciyormu ?
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    kaptan666 3 sa.
    100.000 kurda 1 boz eşşek
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    my140 3 sa.
    Not defterine yazıp yapıştırdım, klavye çalışmadı diye.
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    ardaalisahin 3 sa.
    Bölüm kurallarına aykırı, şikayet ettim.
    Sıcak fırsatlara göründürmüşsünüz...
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    bundle, amd ve
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