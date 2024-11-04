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    Su altında fotoğraf çeken amiral gemisi: Realme GT7 Pro tanıtıldı

    Realme, su altı fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için özel mod sunan dünyanın ilk akıllı telefonunu tanıttı. Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro, Türkiye'de de satışa çıkacak.
    Realme GT7 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme GT 7 Pro, yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi, su altı fotoğrafçılığı modu, devasa pili ve parlak ekranıyla dikkat çekiyor.

    Realme GT7 Pro neler sunuyor?

    Realme GT7 Pro özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Realme GT7 Pro, fotoğraf meraklıları için etkileyici kamera kurulumu sunuyor. Arkada, optik görüntü sabitleme (OIS) ve üst düzey Sony IMX906 sensörüyle donatılmış 50MP ana kamera bulunuyor. Büyük 1/1,56 inç sensör boyutu ve f/1.8 diyafram açıklığıyla bu kamera, düşük ışıkta bile net ve canlı fotoğraflar çekiyor. Telefon ayrıca, f/2.65 diyafram açıklığı ve OIS özellikli, Sony’nin IMX882 sensörünü (1/1.95 inç) kullanan ve sabit, yüksek kaliteli yakınlaştırılmış çekimler için 50MP telefoto kameraya sahip. 8MP ultra geniş kamera, arka kamera sistemini tamamlıyor.

    GT7 Pro'yu farklı kılan özellik, akıllı telefonlarda ilk kez gördüğümüz ayrı su altı fotoğrafçılığı modu. GT7 Pro, IP68/69 sertifikalı; yani suya ve toza tamamen dayanıklı. Böylece su altında fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Telefon, bu yönüyle aksiyon kamerası işlevi de görüyor.

    Realme GT 7 Pro, Samsung Display’in 6.78 inç, 1.5K 8T LTPO Eco² OLED Plus mikro kavisli ekranını kullanıyor. Ekran parlaklığı maksimum 2000 nit, tepe parlaklık ise 6000 nit. Ekran, HDR10+ ve Dolby Vision destekli. Telefonun kalbinde Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite var. En üst model 16GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Telefon, 11480 mm² çift VC soğutmaya sahip ve gecikmesiz oyun deneyimi için özel olarak geliştirilmiş çift taraflı yüksek ve düşük frekanslı antenle birlikte Sky iletişim sistemi 2.0’e sahip. Oyuncular için Game Super Resolution ve Gaming Super Frame özellikleri mevcut.

    Realme GT7 Pro, güçlü bir bataryayla (6.500 mAh) geliyor. Realme telefonlarda şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek kapasiteli pil. Telefon hızlı şarj sağlayan 120 W SuperVOOC kablolu şarjı destekliyor.

    Realme GT7 Pro fiyatı ne kadar?

    Realme GT7 Pro fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Realme GT7 Pro, turuncu, beyaz ve titanyum renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 521 dolar. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
    • 12GB + 256GB: 521 dolar
    • 16GB + 256GB: 549 dolar
    • 12GB + 512GB: 563 dolar
    • 16GB + 512GB: 606 dolar
    • 16GB + 1TB: 676 dolar

    Realme GT7 Pro özellikleri

    Realme GT7 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 2780×1264, 6000 nit, 120Hz, 8T LTPO Eco² OLED Plus
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.7 (telefoto) + 8MP  f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.5
    • Batarya: 6500 mAh, 120W kablolu hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: Android 15, Realme UI 6.0
    • Boyut ve ağırlık: 162.45 x 76.89 x 8.55 mm, 222.8 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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