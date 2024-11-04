Su altında fotoğraf çeken amiral gemisi: Realme GT7 Pro tanıtıldı

Realme GT7 Pro neler sunuyor?
GT7 Pro'yu farklı kılan özellik, akıllı telefonlarda ilk kez gördüğümüz ayrı su altı fotoğrafçılığı modu. GT7 Pro, IP68/69 sertifikalı; yani suya ve toza tamamen dayanıklı. Böylece su altında fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Telefon, bu yönüyle aksiyon kamerası işlevi de görüyor.
Realme GT 7 Pro, Samsung Display’in 6.78 inç, 1.5K 8T LTPO Eco² OLED Plus mikro kavisli ekranını kullanıyor. Ekran parlaklığı maksimum 2000 nit, tepe parlaklık ise 6000 nit. Ekran, HDR10+ ve Dolby Vision destekli. Telefonun kalbinde Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite var. En üst model 16GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Telefon, 11480 mm² çift VC soğutmaya sahip ve gecikmesiz oyun deneyimi için özel olarak geliştirilmiş çift taraflı yüksek ve düşük frekanslı antenle birlikte Sky iletişim sistemi 2.0’e sahip. Oyuncular için Game Super Resolution ve Gaming Super Frame özellikleri mevcut.
Realme GT7 Pro, güçlü bir bataryayla (6.500 mAh) geliyor. Realme telefonlarda şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek kapasiteli pil. Telefon hızlı şarj sağlayan 120 W SuperVOOC kablolu şarjı destekliyor.
Realme GT7 Pro fiyatı ne kadar?
- 12GB + 256GB: 521 dolar
- 16GB + 256GB: 549 dolar
- 12GB + 512GB: 563 dolar
- 16GB + 512GB: 606 dolar
- 16GB + 1TB: 676 dolar
Realme GT7 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 2780×1264, 6000 nit, 120Hz, 8T LTPO Eco² OLED Plus
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.7 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP f/2.5
- Batarya: 6500 mAh, 120W kablolu hızlı şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Android 15, Realme UI 6.0
- Boyut ve ağırlık: 162.45 x 76.89 x 8.55 mm, 222.8 g
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über