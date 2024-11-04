Su altında fotoğraf çeken amiral gemisi: Realme GT7 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Realme GT 7 Pro, yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi, su altı fotoğrafçılığı modu, devasa pili ve parlak ekranıyla dikkat çekiyor.

Realme GT7 Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme GT7 Pro, fotoğraf meraklıları için etkileyici kamera kurulumu sunuyor. Arkada, optik görüntü sabitleme (OIS) ve üst düzey Sony IMX906 sensörüyle donatılmış 50MP ana kamera bulunuyor. Büyük 1/1,56 inç sensör boyutu ve f/1.8 diyafram açıklığıyla bu kamera, düşük ışıkta bile net ve canlı fotoğraflar çekiyor. Telefon ayrıca, f/2.65 diyafram açıklığı ve OIS özellikli, Sony’nin IMX882 sensörünü (1/1.95 inç) kullanan ve sabit, yüksek kaliteli yakınlaştırılmış çekimler için 50MP telefoto kameraya sahip. 8MP ultra geniş kamera, arka kamera sistemini tamamlıyor.

GT7 Pro'yu farklı kılan özellik, akıllı telefonlarda ilk kez gördüğümüz ayrı su altı fotoğrafçılığı modu. GT7 Pro, IP68/69 sertifikalı; yani suya ve toza tamamen dayanıklı. Böylece su altında fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Telefon, bu yönüyle aksiyon kamerası işlevi de görüyor.

Realme GT 7 Pro, Samsung Display’in 6.78 inç, 1.5K 8T LTPO Eco² OLED Plus mikro kavisli ekranını kullanıyor. Ekran parlaklığı maksimum 2000 nit, tepe parlaklık ise 6000 nit. Ekran, HDR10+ ve Dolby Vision destekli. Telefonun kalbinde Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite var. En üst model 16GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Telefon, 11480 mm² çift VC soğutmaya sahip ve gecikmesiz oyun deneyimi için özel olarak geliştirilmiş çift taraflı yüksek ve düşük frekanslı antenle birlikte Sky iletişim sistemi 2.0’e sahip. Oyuncular için Game Super Resolution ve Gaming Super Frame özellikleri mevcut.

Realme GT7 Pro, güçlü bir bataryayla (6.500 mAh) geliyor. Realme telefonlarda şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek kapasiteli pil. Telefon hızlı şarj sağlayan 120 W SuperVOOC kablolu şarjı destekliyor.

Realme GT7 Pro fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Realme GT7 Pro, turuncu, beyaz ve titanyum renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 521 dolar. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB + 256GB: 521 dolar

16GB + 256GB: 549 dolar

12GB + 512GB: 563 dolar

16GB + 512GB: 606 dolar

16GB + 1TB: 676 dolar

Realme GT7 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, 2780×1264, 6000 nit, 120Hz, 8T LTPO Eco² OLED Plus

: 6.78 inç, 2780×1264, 6000 nit, 120Hz, 8T LTPO Eco² OLED Plus İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.7 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.7 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 16MP f/2.5

: 16MP f/2.5 Batarya : 6500 mAh, 120W kablolu hızlı şarj

: 6500 mAh, 120W kablolu hızlı şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi : Android 15, Realme UI 6.0

: Android 15, Realme UI 6.0 Boyut ve ağırlık: 162.45 x 76.89 x 8.55 mm, 222.8 g

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Realme GT7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı