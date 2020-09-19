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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı

    Huami, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Xiaomi Mi Band 5'in daha gelişmiş versiyonunu çıkardı. Amazfit Band 5, SpO2 sensörü ve Amazon Alexa desteğiyle geliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı
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    Huami, bu yaz piyasaya sürülen Xiaomi Mi Smart Band 5 ile neredeyse aynı tasarım ve özelliklere sahip yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Amazfit Band 5, sesli asistan Alexa desteği ve kandaki oksijen seviyesine ölçebilen SpO2 sensörü ile Mi Smart Band 5'ten ayrılıyor.

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    Amazfit Band 5, 294 × 126 piksel çözünürlük ve 45'ten fazla kadrana sahip 1.1 inç AMOLED ekranla geldi. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini öçebildiği gibi uyku kalitesini, adet döngüsünü ve stres seviyesini de takip edebiliyor.

    Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı
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    Amazfit Band 5 fiyat etiketi

    Akıllı bilekliğin dikkat çeken diğer özellikleri arasında Amazon Alexa desteği, Bluetooth üzerinden müzik kontrolü ve 11 spor modu bulunuyor. Amazfit Band 5, 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 125 mAh kapasiteli pilinden alan cihaz standart kullanımda 15 güne kadar pil ömrü sunuyor.

    Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Amazfit Band 5, 21 Eylül'den itibaren Amazon üzerinden satın alınabilecek. Akıllı bilekliğin fiyat etiketi ise 45 dolar.



    https://www.gsmarena.com/amazfit_band_5_specs_price_sale_date-news-45359.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    kankixx123 (Samet Biçer) 2 sa.
    Bence şu anda en iyi band huawei talkband b6 gerisi boş.
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    vedkum 4 sa.
    Hiç şık durmuyor ya. Ben bu kadar parası kadar şık olan ürün görmedim
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    Askaparta 4 sa.
    Ucuz olan kazansın.
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    KSB 4 sa.
    Sıkıcı bir tasarım.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 5 sa. (düzenlendi)
    Mi band 5 icin de spo2 olcer var diyodu her haber sitesi siz de dahil dh, aldik baktik bi de ne gorelim, hicbisey yok :)))
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa.
    keşke her ülkede 45 birim olsa
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa.
    bu aletler 0 hatayla mı ölçüyorlar bu gibi şeyleri çok merak ediyorum
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 sa. Ankaratıplı
    Hayır tabikide %10 fark var benim gözlemlerime göre mi band 4 var
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    th9 3 sa. yeni yorumcu Ankaratıplı
    bu ürünlerden doğru sonuç bekleme,spor için en iyisi samsung veya apple
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