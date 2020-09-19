Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı

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Huami, bu yaz piyasaya sürülen Xiaomi Mi Smart Band 5 ile neredeyse aynı tasarım ve özelliklere sahip yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Amazfit Band 5, sesli asistan Alexa desteği ve kandaki oksijen seviyesine ölçebilen SpO2 sensörü ile Mi Smart Band 5'ten ayrılıyor.

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Amazfit Band 5, 294 × 126 piksel çözünürlük ve 45'ten fazla kadrana sahip 1.1 inç AMOLED ekranla geldi. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini öçebildiği gibi uyku kalitesini, adet döngüsünü ve stres seviyesini de takip edebiliyor.

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Amazfit Band 5 fiyat etiketi

Akıllı bilekliğin dikkat çeken diğer özellikleri arasında Amazon Alexa desteği, Bluetooth üzerinden müzik kontrolü ve 11 spor modu bulunuyor. Amazfit Band 5, 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 125 mAh kapasiteli pilinden alan cihaz standart kullanımda 15 güne kadar pil ömrü sunuyor.

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Amazfit Band 5, 21 Eylül'den itibaren Amazon üzerinden satın alınabilecek. Akıllı bilekliğin fiyat etiketi ise 45 dolar.

https://www.gsmarena.com/amazfit_band_5_specs_price_sale_date-news-45359.php

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