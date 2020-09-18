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    Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı

    Xiaomi çok yakında amiral gemisi Mi 10T ve 10T Pro telefonlarını tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala seri kapsamında piyasaya sürülecek Pro modelinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    3,2b
    69
    10
    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı
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    Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 10T ve 10T Pro telefonlarını piyasaya sürmeye hazırladığını zaten biliyoruz. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Pro modelinin özelliklerini doğruladı ve fiyat etiketini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Sony'den büyük telefon sevmeyenlere kompakt boyutlu amiral gemisi: Xperia 5 II"

    Daha önce de belirtildiği gibi Xiaomi Mi 10T Pro, 6.67 inç LCD ekranla donatılacak. Cihazda maksimum 144 Hz'i destekleyen, uyarlanabilir tazeleme oranına sahip bir ekran göreceğiz. Mi 10T Pro, Snapdragon 865 işlemci ve 5.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir pille gelecek.

    Bu ay tanıtılması bekleniyor

    Amiral gemisi telefonun arka panelinde 108 megapiksel ana kamera görev yapacak. Avrupa fiyatının ise 699 euro olması bekleniyor. Xiaomi henüz cihazın ne zaman tanıtılacağını açıklamadı. Ancak lansman etkinliğinin bu ay sonuna kadar yapılacağı söyleniyor.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1306405448212295681 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. en beğenilen cenkakay08
    *pik'ilen ekonomimizi kıskanıyörlar dış minnaklar.

    -*pik yapan, şahlanan.
    Yanıtla +5
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    cenkakay08 (cenk akay) 4 sa.
    10 bin tl olur burda hahaha. Ekonomiye bak hahaha
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlueDay_86 (cemil özdemir) 5 dk.
    Anca bakarsın modundayız artık
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    rindaasd (Hakan ) 15 dk.
    Güncelleme desteğini kesmek adetleri oldu bu çinlilerin,o yüzden o kadar para vermek mantıklı değil
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    Temkeş (Tem Keş) 1 sa.
    O fiyatlara iphone alırım kimse kusura bakmasın. Çinlilere o para verilmez..
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 1 sa.
    8 bini var diyorum 😁
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    glumerna (hiko baba) 1 sa.
    adamlar napsın gene ucuza satıyolar bizim ülkede
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    tiberyilmaz (Emre Fikret) 2 sa. yeni yorumcu
    8 bin- 9 bin den aşağı çıkmaz ki ölü yatırım. O kadar para vermeyi gözden çıkartmışsam ıphone alırım
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    crashris (Mahmut Karaca) 2 sa.
    valla lcd den sonrasını okumadım bişey izlemek lcd ile cidden işkence sadece sosya medya ve oyun takılanlar alsın ama keşke oled olsaydı efsane cihaz olurdu ayrıca fiyat çok yüksek geldi. zaten note 20 ultra da yüksek fps nin bi işe yaramadığını gördüm poco f2 şu an en iyi çözüm gibi olacak
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    virtue28 3 sa.
    Lcd ekran mi
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    cenkakay08 (cenk akay) 4 sa.
    10 bin tl olur burda hahaha. Ekonomiye bak hahaha
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. cenkakay08
    *pik'ilen ekonomimizi kıskanıyörlar dış minnaklar.

    -*pik yapan, şahlanan.
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