Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı

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Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 10T ve 10T Pro telefonlarını piyasaya sürmeye hazırladığını zaten biliyoruz. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Pro modelinin özelliklerini doğruladı ve fiyat etiketini açıkladı.

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Daha önce de belirtildiği gibi Xiaomi Mi 10T Pro, 6.67 inç LCD ekranla donatılacak. Cihazda maksimum 144 Hz'i destekleyen, uyarlanabilir tazeleme oranına sahip bir ekran göreceğiz. Mi 10T Pro, Snapdragon 865 işlemci ve 5.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir pille gelecek.

Bu ay tanıtılması bekleniyor

Amiral gemisi telefonun arka panelinde 108 megapiksel ana kamera görev yapacak. Avrupa fiyatının ise 699 euro olması bekleniyor. Xiaomi henüz cihazın ne zaman tanıtılacağını açıklamadı. Ancak lansman etkinliğinin bu ay sonuna kadar yapılacağı söyleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1306405448212295681

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