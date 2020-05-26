Xiaomi Mi Band 5, kamera kontrol özelliğiyle gelecek

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı bilekliği Mi Band 5 ile ilgili sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Çinli kaynaklar tarafından paylaşılan son bilgiler, Xiaomi Mi Band 5'in bazı özelliklerini ve arayüz görüntülerini ortaya çıkardı.

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Xiaomi Mi Band 5 denklanşör görevi üstlenecek

Huami ve Xiaomi ortaklığında geliştirilen Mi Band 5, kamera kontrolü özelliğiyle bağlı olduğu akıllı telefonun kamerası için denklanşör görevi üstlenecek. Bugün birçok akıllı saatte bulunan bu özellik, Mi Band kullanıcıları tarafından çokça istenen özellikler arasında yer alıyor.

Sızdırılan arayüz görüntüleri ise Mi Band 5'e beş yeni spor modunun ekleneceğini gösteriyor. Ayrıca şimdiye kadar Mi Band modellerin dijital kadranlar kullanan Xiaomi, Mi Band 5'te iki dahili analog kadranı da saat arayüzleri arasında bir seçenek olarak sunacak.

Daha önceki sızıntılar ise Xiaomi Mi Band 5'in kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçme, adet döngüsü izleme, 1.2 inç ekran ve NFC desteği özelliklerine sahip olacağını, Mi Band 5'in normal sürümüne ek olarak; Mi Smart Band 5 modifikasyonunun da bulunacağını ve bu cihazın da Amazon Alexa desteğine sahip olacağını ortaya koymuştu.

Xiaomi Mi Band 5'in haziran ayında duyurulması ve 179 yuan (25$) fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/05/26/xiaomi-mi-band-5-features-leaked-supports-camera-control-and-more/

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