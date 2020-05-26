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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5, kamera kontrol özelliğiyle gelecek

    Xiaomi Mi Band 5 özellikleri ve arayüz görüntüleri sızdırıldı. Mi Band kullanıcılarının çok istediği kamera kontrolü desteğiyle gelecek olan Mi Band 5, analog saat temasına da sahip olacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5, kamera kontrol özelliğiyle gelecek

    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı bilekliği Mi Band 5 ile ilgili sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Çinli kaynaklar tarafından paylaşılan son bilgiler, Xiaomi Mi Band 5'in bazı özelliklerini ve arayüz görüntülerini ortaya çıkardı. 

    Ayrıca Bkz. "Exynos 880 yonga seti duyuruldu: Orta sınıf Samsung telefonlara 5G ve yapay zeka desteği"

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    Xiaomi Mi Band 5 denklanşör görevi üstlenecek

    Huami ve Xiaomi ortaklığında geliştirilen Mi Band 5, kamera kontrolü özelliğiyle bağlı olduğu akıllı telefonun kamerası için denklanşör görevi üstlenecek. Bugün birçok akıllı saatte bulunan bu özellik, Mi Band kullanıcıları tarafından çokça istenen özellikler arasında yer alıyor.

    Sızdırılan arayüz görüntüleri ise Mi Band 5'e beş yeni spor modunun ekleneceğini gösteriyor. Ayrıca şimdiye kadar Mi Band modellerin dijital kadranlar kullanan Xiaomi, Mi Band 5'te iki dahili analog kadranı da saat arayüzleri arasında bir seçenek olarak sunacak.

    Xiaomi Mi Band 5, kamera kontrol özelliğiyle gelecek

    Daha önceki sızıntılar ise Xiaomi Mi Band 5'in kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçme, adet döngüsü izleme, 1.2 inç ekran ve NFC desteği özelliklerine sahip olacağını, Mi Band 5'in normal sürümüne ek olarak; Mi Smart Band 5 modifikasyonunun da bulunacağını ve bu cihazın da Amazon Alexa desteğine sahip olacağını ortaya koymuştu.

    Xiaomi Mi Band 5'in haziran ayında duyurulması ve 179 yuan (25$) fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/26/xiaomi-mi-band-5-features-leaked-supports-camera-control-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtüöz (Onur Soylu) 48 dk.
    Mantığını çözemedim.Telefona zaten ulaşabilir seviyedeysem ben niye ekranı denklanşör olarak kullanıyım ki? Onuda geçtim telefonu tutarken neden basmaya uğraşıyım? Tripoda bağlayıpta 15m öteye geçipmi basıcam o zaman tripoda neden bağlayıpta uzaklaşıyım? Ben harbi anlamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Bay Robot ( tunc) 46 dk. Virtüöz
    Bunu yazmaya gelmiştim ve şimdi gidiyorum.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 22 dk.
    Toplu çekimde koyup yerinize geçiyorsunuz zamanlayıcıyı etkin bir şekilde, basıp pozunu veriyorsunuz. Daha ne?
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    Virtüöz (Onur Soylu) 18 dk. DokuzKuyrukluTilki
    Her telefonda o özellik var.10 sn koyar geçerim.
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