Exynos 880 yonga seti duyuruldu: Orta sınıf Samsung telefonlara 5G ve yapay zeka desteği

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Samsung, orta seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni mobil işlemci platformu Exynos 880 yonga setini duyurdu. Geçtiğimiz yıl orta sınıf 5G telefonlar için duyurulan ve Galaxy A71 ile Galaxy A51'in 5G desteğine sahip sürümlerinde kullanılan Exynos 980'nin kırpılmış versiyonu olan Exynos 880, yeni nesil orta sınıf Samsung telefonlara, 5G ve yapay zeka desteği sağlayacak.

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Exynos 880 neler sunuyor?

8nm FinFET fabrikasyon sürecinden geçerek üretilen Exynos 880; ikisi yüksek performans, altısı da güç verimliliği olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşan bir kümelemeye sahip. Bu çerçevede 2 adet Cortex-A77 yüksek performans çekirdeği 2GHz hızında çalışırken, 6 adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeği de 1.8GHz saat frekans hızında çalışıyor.

Grafik tarafında Mali-G76 MP5 yongasına ev sahipliği yapan Exynos 880, Full HD + (2520 × 1080) çözünürlüğünde ekran desteği sunuyor. Samsung, daha iyi bir oyun deneyimi için Exynos 880'nin yükleme sürelerini azaltan ve daha yüksek kare hızları sunan gelişmiş oyun API'ları ve teknolojilerini desteklediğini de belirtiyor. Ayrıca yapay sinir ağı süreçlerinin yürütülmesini hızlandırarak derin öğrenme işlemleri için de entegre bir nöral işlem birimine (NPU) yer veriliyor.

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Dahili 5G modem ile 5G desteği

En fazla 64 MP çözünürlüğe kadar kamera sensörü desteğine sahip olan yonga seti, 4K çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydına izin verebiliyor. Bağlantı noktasında dahili 5G modem ile birlikte, 5G bağlantısının orta frekans bandı olan NR 6 GHz altı ağlar üzerinden 2.55 Gbps'ye kadar indirme ve 1.28 Gbps'ye kadar da yükleme hızlarını destekleyen yonga, geriye dönük uyumluluk noktasında da 2G'den 4G LTE'ye kadar olan ağlarlarla uyumlu.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11ac), LPDDR4x, UFS 2.1 ve eMMC 5.1 teknolojilerini destekleyen Exynos 880 yonga setini kullanan ilk telefon ise dün tanıtılan Vivo Y70s oldu. Gücünü Exynos 880 yonga setinden alan Vivo Y70s'in 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip başlangıç modelinin fiyatı 280 dolar.

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-880/

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