Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili detaylar ortaya çıktı

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Zepp uygulamasının kodlarında Xiaomi Mi Band'in yeni versiyonu hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

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Aktarılan bilgilere göre akıllı bileklik XMSH16HM ve XMSH15HM kod adı altında geliştirilen iki farklı model olarak piyasaya sürülecek. İlkinde NFC modülü yer alırken ikincisinde bu özellik olmayacak.

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Xiaomi Mi Band 6, kandaki oksijen seviyesini ölçebilmesi için SpO2 sensörüyle donatılacak. Ayrıca kalp atış hızı monitörü ve 30 farklı spor modu (Mi Band 5'te 11) içerecek. Bunun yanı sıra güncellenmiş saat yüzleriyle geleceğini belirtelim.

Yazın piyasaya sürülecek

Akıllı bileklikte daha büyük ekran ve dahili GPS sensörüne yer verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte Amazon'un ses asistanı Alexa'yı destekleyecek.

Çinli şirket yeni modelde kullanıcılara gelişmiş uyku istatistiklerini doğrudan akıllı bileklik üzerinde görüntüleme olanağı sağlayacak. Xiaomi Mi Band 6'nın bu yaz çıkış yapması bekleniyor.

https://logger.fr/2021/01/mi-band-6-pangu/

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