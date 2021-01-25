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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili detaylar ortaya çıktı

    Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı bileklikle ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. Mi Band 6'nın kandaki oksijen miktarını ölçebileceği ve dahili GPS sensörüne sahip olacağı bildiriliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
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    Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili detaylar ortaya çıktı
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    Zepp uygulamasının kodlarında Xiaomi Mi Band'in yeni versiyonu hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

    Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili detaylar ortaya çıktı
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    Aktarılan bilgilere göre akıllı bileklik XMSH16HM ve XMSH15HM kod adı altında geliştirilen iki farklı model olarak piyasaya sürülecek. İlkinde NFC modülü yer alırken ikincisinde bu özellik olmayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 870 işlemcili modeli yolda"

    Xiaomi Mi Band 6, kandaki oksijen seviyesini ölçebilmesi için SpO2 sensörüyle donatılacak. Ayrıca kalp atış hızı monitörü ve 30 farklı spor modu (Mi Band 5'te 11) içerecek. Bunun yanı sıra güncellenmiş saat yüzleriyle geleceğini belirtelim.

    Yazın piyasaya sürülecek

    Akıllı bileklikte daha büyük ekran ve dahili GPS sensörüne yer verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte Amazon'un ses asistanı Alexa'yı destekleyecek.

    Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili detaylar ortaya çıktı

    Çinli şirket yeni modelde kullanıcılara gelişmiş uyku istatistiklerini doğrudan akıllı bileklik üzerinde görüntüleme olanağı sağlayacak. Xiaomi Mi Band 6'nın bu yaz çıkış yapması bekleniyor.



    https://logger.fr/2021/01/mi-band-6-pangu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün önce
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    M Morichannn (Akın Özer) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Yeşil Gözlü Bizon
    Bu akıllı saat değil, akıllı bileklik. Türkiye fiyatı 250₺. Apple Watch ise 3500+ ₺.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    C cagataymagic 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O da var. (ama yüksek fiyatlı)
    https://tr.aliexpress.com/item/1005001505756792.html?spm=a2g10.12010615.8148356.5.733c55c7TTpcPQ
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    erkanberk (Ali Günel) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek fark GPS dahi olsa alınır. Hele Mi band 5 fiyatından gelse tadından yenmez.
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    Yürüyen Hoparlör 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi’nin en çok satan ürünü bu Mi Band serisi herhalde.
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    S Semihh16 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    VO2 maks var mıydı mi band serilerinde.. SpO2 ve GPS ile güzel olur. Üstüne bir de hafıza olup Bluetooth ile müzik dinlense saatler gibi güzel olur 😊
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    T Trencii Jack (Rohat Kaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Honor Band 6 gibi olsa çok güzel olur ama görsellerden hiç öyle olacakmış gibi durmuyor.
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    Askaparta 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pek bir değişiklik yok gibi. Oksijene gps.
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mis gibi diesel saatler şıklığın sınırlarını zorlarken niye gidip o parayı akıllı saate gömeyim? Özellikle Apple watch'lar ateş pahasına satılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    M Morichannn (Akın Özer) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Yeşil Gözlü Bizon
    Bu akıllı saat değil, akıllı bileklik. Türkiye fiyatı 250₺. Apple Watch ise 3500+ ₺.
    Yanıtla +8
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    M M1700 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tek farkı GPS olması mı
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarimi degistrsinler artık. Huawei watch fit gibi gelse düşünmeden alırım
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