Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 870 işlemcili modeli yolda

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Xiaomi kısa süre önce yeni amiral gemisi Mi 11'i piyasaya sürmesine rağmen geçen yılki Mi 10 serisinin devamı gelecek gibi görünüyor.

ITHome'un raporuna göre Çinli teknoloji devi yeni bir Mi 10 modeli üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonun Snapdragon 870 yonga setiyle güçlendirileceğine yönelik bilgiler var.

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Snapdragon 870'in birkaç gün önce tanıtıldığını hatırlatalım. Geçen yılki Snapdragon 865 Plus'ın hız aşırtmalı versiyon olarak gelen yonga seti, maksimum 3.2 GHz saat hızında çalışan yüksek performanslı Kryo 585 çekirdeğine sahip.

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Cihazın prototipi test ediliyor

Snapdragon 870 bu çeyrek itibarıyla akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanacak. Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO ve Xiaomi dahil olmak üzere birçok üretici bu işlemciyi temel alan modeller çıkarmayı planlıyor.

Snapdragon 870 ile güçlendirilmiş Xiaomi Mi 10'un tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belli dğeil. Ancak şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Xiaomi hali hazırda cihazın bir prototipini test ediyor.

https://www.gizmochina.com/2021/01/22/xiaomi-launch-mi-10-with-snapdragon-870-report/

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