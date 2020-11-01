Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor

Xiaomi önümüzdeki birkaç gün içinde Mi Notebook 14'ün 10. Nesil Intel Core i3 işlemciyle güçlendirilmiş yeni bir versiyonunu tanıtacak. Cihazın yolda olduğunu bizzat Xiaomi Hindistan CEO'su Manu Kumar Jain duyurdu.
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Mi Notebook 14 dizüstü bilgisayarlar geçtiğimiz yaz piyasaya sürülmüştü. Seri kapsamında tanıtılan Mi Notebook 14 ve Mi Notebook 14 Horizon Edition, Intel'in 10. Nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini temel alıyordu.
Yeni Mi Notebook 14, Intel Core i5 işlemciye sahip Mi Notebook 14'ün farklı bir versiyonu olacak. Cihaz aynı 14 inç 1080p LCD ekran ve QWERTY klavye ile gelecek. Bununla birlikte 8 GB RAM içermesi bekleniyor.
Fiyatı da ortaya çıktı
Dizüstü bilgisayarın 10. nesil Intel Core i3 işlemci ve entegre web kamerasıyla donatıldığı bildirildi. Ayrıca 256 GB SSD depolama birimiyle karşımıza çıkacak. Verilen bilgilere göre cihaz sadece 1.5 kg ağırlığında.
Xiaomi, Intel Core i3 işlemcili Mi NoteBook 14'ün piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Fiyat etiketi konusunda da bir bilgi yok. Ancak dizüstü bilgisayarın 470 dolar fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor.
https://twitter.com/XiaomiIndia/status/1321702356107489280 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Ultrabook kullanan adam plastik cihaz kullanmaz 1.3 kilo alet defter gibi taşıyorum yanımda