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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor

    Xiaomi, çok yakında Intel'in 10. nesil Core i3 işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni bir Mi NoteBook 14 modeli çıkaracağını duyurdu. Şirket dizüstü bilgisayarın bazı teknik özelliklerini de açıkladı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi önümüzdeki birkaç gün içinde Mi Notebook 14'ün 10. Nesil Intel Core i3 işlemciyle güçlendirilmiş yeni bir versiyonunu tanıtacak. Cihazın yolda olduğunu bizzat Xiaomi Hindistan CEO'su Manu Kumar Jain duyurdu.

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    Mi Notebook 14 dizüstü bilgisayarlar geçtiğimiz yaz piyasaya sürülmüştü. Seri kapsamında tanıtılan Mi Notebook 14 ve Mi Notebook 14 Horizon Edition, Intel'in 10. Nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini temel alıyordu.

    Yeni Mi Notebook 14, Intel Core i5 işlemciye sahip Mi Notebook 14'ün farklı bir versiyonu olacak. Cihaz aynı 14 inç 1080p LCD ekran ve QWERTY klavye ile gelecek. Bununla birlikte 8 GB RAM içermesi bekleniyor.

    Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor
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    Fiyatı da ortaya çıktı

    Dizüstü bilgisayarın 10. nesil Intel Core i3 işlemci ve entegre web kamerasıyla donatıldığı bildirildi. Ayrıca 256 GB SSD depolama birimiyle karşımıza çıkacak. Verilen bilgilere göre cihaz sadece 1.5 kg ağırlığında.

    Xiaomi, Intel Core i3 işlemcili Mi NoteBook 14'ün piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Fiyat etiketi konusunda da bir bilgi yok. Ancak dizüstü bilgisayarın 470 dolar fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor.



    https://twitter.com/XiaomiIndia/status/1321702356107489280 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuna bi ryzen 3 koysanız ölür müsünüz?
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    hadjimurat (Murat Demircan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    7. Nesil i5 işlemcili mi notebook kullanıyorum pilin zamanla azalması dışında taş gibi valla kurlar anasını ağlatmasa bu sene değiştirmeyi düşünüyordum ama malasef zor olacak

    Ultrabook kullanan adam plastik cihaz kullanmaz 1.3 kilo alet defter gibi taşıyorum yanımda
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    laptop riskli bi alan,piyasada en fazla 3 markadan alınır
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    470 dolar eskiden ülkemizde rahat alınabilir bir miktardı ama şuan değil, başlangıç fiyatı 350-400 bandında olması daha iyi olabilirdi.
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye ve hindistan pazarı için iyi bir ürün bence.
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