Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor

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Xiaomi önümüzdeki birkaç gün içinde Mi Notebook 14'ün 10. Nesil Intel Core i3 işlemciyle güçlendirilmiş yeni bir versiyonunu tanıtacak. Cihazın yolda olduğunu bizzat Xiaomi Hindistan CEO'su Manu Kumar Jain duyurdu.

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Mi Notebook 14 dizüstü bilgisayarlar geçtiğimiz yaz piyasaya sürülmüştü. Seri kapsamında tanıtılan Mi Notebook 14 ve Mi Notebook 14 Horizon Edition, Intel'in 10. Nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini temel alıyordu.

Yeni Mi Notebook 14, Intel Core i5 işlemciye sahip Mi Notebook 14'ün farklı bir versiyonu olacak. Cihaz aynı 14 inç 1080p LCD ekran ve QWERTY klavye ile gelecek. Bununla birlikte 8 GB RAM içermesi bekleniyor.

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Fiyatı da ortaya çıktı

Dizüstü bilgisayarın 10. nesil Intel Core i3 işlemci ve entegre web kamerasıyla donatıldığı bildirildi. Ayrıca 256 GB SSD depolama birimiyle karşımıza çıkacak. Verilen bilgilere göre cihaz sadece 1.5 kg ağırlığında.

Xiaomi, Intel Core i3 işlemcili Mi NoteBook 14'ün piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Fiyat etiketi konusunda da bir bilgi yok. Ancak dizüstü bilgisayarın 470 dolar fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor.

https://twitter.com/XiaomiIndia/status/1321702356107489280

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