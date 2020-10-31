iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı

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Dünyaca ünlü Apple analisti Neil Cybart, Apple'ın geçtiğimiz ay 1 milyar aktif iPhone kullanıcısı sayısına taşına ulaştığını açıkladı. Deneyimli analiste göre piyasaya sürüldükten 13 yıl sonra bile iPhone en popüler ve en çok satan akıllı telefon olmaya devam ediyor.

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Cybart, Apple'ın yüksek kitle sadakati ve eski modellere verdiği uzun süreli destek nedeniyle bu sonuca ulaşmayı başardığı görüşünde. Kendisi iPhone kullanıcılarının çoğunun model yükseltirken yine Apple markalı bir cihaz tercih ettiğini, eski telefonlarını ise bir akrabalarına verdiklerini veya yeniden sattıklarını söylüyor.

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iPhone satış rakamları 2 yıldır açıklanmıyor

Hatırlayacağınız üzere Apple, 2018 yılında iPhone satış rakamlarını açıklamayı bırakmıştı. Spekülasyonlar şirketin satışlarda düşüş yaşandığı için böyle bir karar aldığı yönündeydi. Cybart, iPhone kullanıcı sayısının satış adediyle ölçülemeyeceğini belirtti.

Apple her yıl 20 ila 30 milyon yeni iPhone kullanıcısı çekmeye devam etse de yeni kullanıcıları kapsayan toplam iPhone satışlarının yüzdesi sürekli olarak düşüyor. 2020 mali yılında yeni kullanıcılara yapılan iPhone satışlarının toplam iPhone satışlarının %20'sinden daha az olması bekleniyor. Ve bu da şirket adına rekor bir düşüş olacak.

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