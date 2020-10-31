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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı

    Apple analisti Neil Cybart, iPhone kullanan kişi sayısının 1 milyarı geçtiğini açıkladı. Deneyimli analiste göre bu başarının sırrı yüksek kitle sadakati ve eski modellere verilen uzun süreli destek.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı
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    Dünyaca ünlü Apple analisti Neil Cybart, Apple'ın geçtiğimiz ay 1 milyar aktif iPhone kullanıcısı sayısına taşına ulaştığını açıkladı. Deneyimli analiste göre piyasaya sürüldükten 13 yıl sonra bile iPhone en popüler ve en çok satan akıllı telefon olmaya devam ediyor.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor"

    Cybart, Apple'ın yüksek kitle sadakati ve eski modellere verdiği uzun süreli destek nedeniyle bu sonuca ulaşmayı başardığı görüşünde. Kendisi iPhone kullanıcılarının çoğunun model yükseltirken yine Apple markalı bir cihaz tercih ettiğini, eski telefonlarını ise bir akrabalarına verdiklerini veya yeniden sattıklarını söylüyor.

    iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı
    Tam Boyutta Gör

    iPhone satış rakamları 2 yıldır açıklanmıyor

    Hatırlayacağınız üzere Apple, 2018 yılında iPhone satış rakamlarını açıklamayı bırakmıştı. Spekülasyonlar şirketin satışlarda düşüş yaşandığı için böyle bir karar aldığı yönündeydi. Cybart, iPhone kullanıcı sayısının satış adediyle ölçülemeyeceğini belirtti.

    Apple her yıl 20 ila 30 milyon yeni iPhone kullanıcısı çekmeye devam etse de yeni kullanıcıları kapsayan toplam iPhone satışlarının yüzdesi sürekli olarak düşüyor. 2020 mali yılında yeni kullanıcılara yapılan iPhone satışlarının toplam iPhone satışlarının %20'sinden daha az olması bekleniyor. Ve bu da şirket adına rekor bir düşüş olacak.



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    ZillaKami

    İlginç.

    1 saat önce
    Sky_Vision

    bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.

    2 saat önce
    ehiamico

    harika gözüküor

    3 saat önce
    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    6 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    14 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    19 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    2 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yesilyurttomer (Ömer Yeşilyurt) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangisi şu boyası sökülen mi
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    The Brand Planet 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tüm kuralları değiştiren bir cihaz. Gerçekten muazzam başarı.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nf 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    youtube.com/...
    Yanıtla
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk çıktığı sene (2014) iPhone 6 alan arkadaşım,sorunsuz olarak kullandığı telefonunu,iPhone 11 ile güncelledi. iPhone 6'yı annesine verdi,annesi de sorunsuz olarak 2-3 sene daha kullanır. İşte Apple bu yüzden sadakat topluyor.
    Yanıtla +1
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    bytradm (adem ademy) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    huawei gibi saati kulaklığı katarlarsa anca mümkün olur.
    bu haliyle haber içeriği fantezi falan olmalı.
    Yanıtla
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    The Brand Planet 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tüm kuralları değiştiren bir cihaz. Gerçekten muazzam başarı.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz bir markaya bu kadar tapmak
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yesilyurttomer (Ömer Yeşilyurt) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangisi şu boyası sökülen mi
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    SoreenBeatz 25 dk. ( Mesaj Silindi ) yesilyurttomer
    En azından boyası sökülüyor ve bunun düzeltilmesi mümkün. Başka markalar gibi insanların evini / arabasını yakmıyor. Bknz : Samsung Note 7
    Yanıtla +1
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu 12 serisindeki hayal kırıklığını (pil,soyulma) nasıl düzeltecekler merakla bekliyoruz..
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
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