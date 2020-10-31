iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı

Dünyaca ünlü Apple analisti Neil Cybart, Apple'ın geçtiğimiz ay 1 milyar aktif iPhone kullanıcısı sayısına taşına ulaştığını açıkladı. Deneyimli analiste göre piyasaya sürüldükten 13 yıl sonra bile iPhone en popüler ve en çok satan akıllı telefon olmaya devam ediyor.İlginizi Çekebilir Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı
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Cybart, Apple'ın yüksek kitle sadakati ve eski modellere verdiği uzun süreli destek nedeniyle bu sonuca ulaşmayı başardığı görüşünde. Kendisi iPhone kullanıcılarının çoğunun model yükseltirken yine Apple markalı bir cihaz tercih ettiğini, eski telefonlarını ise bir akrabalarına verdiklerini veya yeniden sattıklarını söylüyor.
iPhone satış rakamları 2 yıldır açıklanmıyor
Hatırlayacağınız üzere Apple, 2018 yılında iPhone satış rakamlarını açıklamayı bırakmıştı. Spekülasyonlar şirketin satışlarda düşüş yaşandığı için böyle bir karar aldığı yönündeydi. Cybart, iPhone kullanıcı sayısının satış adediyle ölçülemeyeceğini belirtti.
Apple her yıl 20 ila 30 milyon yeni iPhone kullanıcısı çekmeye devam etse de yeni kullanıcıları kapsayan toplam iPhone satışlarının yüzdesi sürekli olarak düşüyor. 2020 mali yılında yeni kullanıcılara yapılan iPhone satışlarının toplam iPhone satışlarının %20'sinden daha az olması bekleniyor. Ve bu da şirket adına rekor bir düşüş olacak.
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En gerçekçi yapay et
İlginç.
bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.
harika gözüküor
martı ya da at eti gibi olmaz
bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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bu haliyle haber içeriği fantezi falan olmalı.