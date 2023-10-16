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    Anlık Bildirim

    Intel Meteor Lake işlemcili Xiaomi laptop geliyor

    Xiaomi'nin Intel Meteor Lake işlemciden güç alacak yeni laptopu Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Dizüstü bilgisayarın birkaç özelliği beli oldu.   
    Intel Meteor Lake işlemcili Xiaomi laptop Geekbench Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Intel’in henüz duyurmadığı Meteor Lake işlemcisinden güç alacak bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Intel 14. Nesil Core Ultra 7 155H işlemcili yeni Xiaomi laptop, Geekbench’te görüldü.

    Geekbench sonuçları, Intel Core Ultra 7 155H işlemcinin 16 çekirdek ve 22 iş parçacığı (6 performans çekirdeği 10 verimlilik çekirdeği) içerdiğini gösteriyor. Benchmark testinde laptopun tek çekirdekte 1567 puan, çok çekirdekte 8228 puan aldığı görülüyor. Test edilen bilgisayar, 32GB RAM ile donatılmış ve Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

    Meteor Lake kod adlı Intel Core Ultra işlemci, 14 Aralık’ta satışa sunulacak. Bu işlemciden güç alan ilk dizüstü bilgisayarların yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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