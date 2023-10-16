Tam Boyutta Gör Xiaomi, Intel’in henüz duyurmadığı Meteor Lake işlemcisinden güç alacak bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Intel 14. Nesil Core Ultra 7 155H işlemcili yeni Xiaomi laptop, Geekbench’te görüldü.

Intel Meteor Lake işlemcileri masaüstüne gelmeyecek 2 hf. önce eklendi

Geekbench sonuçları, Intel Core Ultra 7 155H işlemcinin 16 çekirdek ve 22 iş parçacığı (6 performans çekirdeği 10 verimlilik çekirdeği) içerdiğini gösteriyor. Benchmark testinde laptopun tek çekirdekte 1567 puan, çok çekirdekte 8228 puan aldığı görülüyor. Test edilen bilgisayar, 32GB RAM ile donatılmış ve Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Meteor Lake kod adlı Intel Core Ultra işlemci, 14 Aralık’ta satışa sunulacak. Bu işlemciden güç alan ilk dizüstü bilgisayarların yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Intel Meteor Lake işlemcili Xiaomi laptop geliyor