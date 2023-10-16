Intel Meteor Lake işlemcili Xiaomi laptop geliyor

Geekbench sonuçları, Intel Core Ultra 7 155H işlemcinin 16 çekirdek ve 22 iş parçacığı (6 performans çekirdeği 10 verimlilik çekirdeği) içerdiğini gösteriyor. Benchmark testinde laptopun tek çekirdekte 1567 puan, çok çekirdekte 8228 puan aldığı görülüyor. Test edilen bilgisayar, 32GB RAM ile donatılmış ve Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
Meteor Lake kod adlı Intel Core Ultra işlemci, 14 Aralık’ta satışa sunulacak. Bu işlemciden güç alan ilk dizüstü bilgisayarların yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.