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    Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı

    Çinli teknoloji üreticisi bu yıl tablet ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Mi Pad 5 olarak isimlendirilen cihazın detayları da ortaya çıkmış durumda.
    26 Şubat 2021, 17:00 (12 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı
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    Xiaomi, görünüşe göre bu yıl, uzun süredir güncelleme almayan Mi Pad ailesinin yeni bir tabletini tanıtacak. Sızan bilgiler sonucunda da yaklaşan yeni tabletin özellikleri, maliyeti ve hatta ayrıntılı bir görüntüsü ortaya çıktı.

    Kaynaklara göre Xiaomi Mi Pad 5, WQHD+ çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 480 Hz örneklemeli sensöre sahip bir ekranla gelecek. Tabletin arka panelinde ise 20 megapiksellik bir ana kamera sensörünün yanı sıra makro lensli 13 megapiksel ikincil bir kamera bulunacak.

    Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı

    619 dolardan satılması bekleniyor

    Mi Pad 5'in gövdesinin alüminyumdan yapılacağı ve biyometrik güvenlik yöntemi olarak da cihazın, yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı ile geleceği bildirildi. Yayınlanan yeni bir rapora göre Xiaomi Mi Pad 5, Snapdragon 870 işlemciden güç alacak ve fiyatı 851 dolar olacak. Üst düzey yapılandırmasında ise 16 GB'a kadar RAM mevcut olacak. Temel modelin (8/128 GB) 619 dolardan satılacağı tahmin ediliyor. Yapılandırma seçeneklerine göre de bu fiyat 851 dolara kadar çıkabilecek.

    Resmi olarak Xiaomi, Mi Pad 5'in piyasaya sürüleceğini henüz onaylamadı. Ancak şirketin üst düzey yetkilileri daha önceli açıklamalarında, 2018'de piyasaya sürülen tablet serisini yeniden canlandırma planlarından bahsetmişlerdi. Buna paralel olarak da Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde Mi Pad 5'i piyasaya sürerek bu planı hayata geçirmesi beklendiğini de belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/26/alleged-renders-specs-price-xiaomi-mi-pad-5-leaked/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    KalemKolik (kadir ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Snapdragon olacak cihaza neden 800 dolar vereyim. Ayrıca senin kıçı kırık cihazına 800 dolar vereceğime gider ipad alırım. Neyin kafası bu anlamak mümkün değil.
    Snapdragon olacak cihaza neden 800 dolar vereyim. Ayrıca senin kıçı kırık cihazına 800 dolar vereceğime gider ipad alırım. Neyin kafası bu anlamak mümkün değil....
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    zack06 (Bozuk Analog) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    200-300 dolarlık telefonu 19 bine satan iPhone'u ölümüne savunanlar 600 dolara çıkan ürünü kıskanıp yerden yere vuruyorlar.
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    KalemKolik (kadir ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Snapdragon olacak cihaza neden 800 dolar vereyim. Ayrıca senin kıçı kırık cihazına 800 dolar vereceğime gider ipad alırım. Neyin kafası bu anlamak mümkün değil.
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    berbatine (Burak ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar emek hırsızı, taklitçi, geri z*kalı bir millet yok. Hiçbir katkıları yok bu dünyaya, şimdi korkudan, Uygur halkını asimile etme çabaları içindeler. Biliyorlar ki ilerde Türk halkı onlara aynı geçmişte olduğu gibi dünyayı dar edecek.
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    H Htpb 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) berbatine
    lan mal en azından senin gibiler gibi oturup kıç büyütmüyorlar bide bu haber xiaomi yani uluslararası bir şirketle ilgili ayrıca senin o aldığın apple bile çin de üretiliyor
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    | OMG! | 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Utanmasa adına m harfini de koymayacak direkt ipad diyecek.
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