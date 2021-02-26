Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı

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Xiaomi, görünüşe göre bu yıl, uzun süredir güncelleme almayan Mi Pad ailesinin yeni bir tabletini tanıtacak. Sızan bilgiler sonucunda da yaklaşan yeni tabletin özellikleri, maliyeti ve hatta ayrıntılı bir görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynaklara göre Xiaomi Mi Pad 5, WQHD+ çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 480 Hz örneklemeli sensöre sahip bir ekranla gelecek. Tabletin arka panelinde ise 20 megapiksellik bir ana kamera sensörünün yanı sıra makro lensli 13 megapiksel ikincil bir kamera bulunacak.

619 dolardan satılması bekleniyor

Mi Pad 5'in gövdesinin alüminyumdan yapılacağı ve biyometrik güvenlik yöntemi olarak da cihazın, yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı ile geleceği bildirildi. Yayınlanan yeni bir rapora göre Xiaomi Mi Pad 5, Snapdragon 870 işlemciden güç alacak ve fiyatı 851 dolar olacak. Üst düzey yapılandırmasında ise 16 GB'a kadar RAM mevcut olacak. Temel modelin (8/128 GB) 619 dolardan satılacağı tahmin ediliyor. Yapılandırma seçeneklerine göre de bu fiyat 851 dolara kadar çıkabilecek.

Resmi olarak Xiaomi, Mi Pad 5'in piyasaya sürüleceğini henüz onaylamadı. Ancak şirketin üst düzey yetkilileri daha önceli açıklamalarında, 2018'de piyasaya sürülen tablet serisini yeniden canlandırma planlarından bahsetmişlerdi. Buna paralel olarak da Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde Mi Pad 5'i piyasaya sürerek bu planı hayata geçirmesi beklendiğini de belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2021/02/26/alleged-renders-specs-price-xiaomi-mi-pad-5-leaked/

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