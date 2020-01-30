Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı

    Xiaomi en son tabletini 2018 yılında piyasaya sürmüştü. Şirketin bu yıl yeni bir tablet çıkarmayı planlamadığı bildirilmişti ancak Mi Pad 5'in yolda olduğunu gösteren yeni görseller ortaya çıktı.
    1 sa.
    382
    44
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin bu yıl yeni bir tablet çıkarma gibi bir planının olmadığı bildirilmişti. Görünüşe bakılırsa durum sanıldığı gibi değil.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi Pad 4 Plus resmen tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "Google'dan Microsoft Teams platformuna rakip geliyor"

    Çinli şirket Mi Pad 4 isimli son tabletini (yukarıda) 2018 yılında piyasaya sürmüştü. Cihaz MIUI 11 güncellemesini almadı, dolayısı ile Xiaomi'nin bu segmente pek yatrım yapmak istemediği düşünülüyordu.

    Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    İnce çerçeveli tasarım

    Ancak bugün Çin sosyal medya platformu Weibo'da Mi Pad 5'e ait olduğu öne sürülen birkaç görsel yayınlandı. Tabletin son derece ince çerçevelerle donatılması dikkat çekiyor.

    Şu an için cihaz hakkında çok fazla detay yok. Önümüzdeki günlerde Xiaomi Mi Pad 5 ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı 41 dk. Boeing CEO'su, THY'nin 2009'daki Amsterdam kazasıyla ilgili ifade vermeyi reddetti 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı Sonraki ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak 1 sa. DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var? 2 sa. Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi 2 sa. Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti 3 sa. Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor 3 sa. Logitech Pro X İnceleme 3 sa. Apple AirTags bahar etkinliğinde tanıtılacak 4 sa. Scroll, reklamsız internet sağlamayı amaçlıyor 4 sa. RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu satışa çıktı 5 sa. Microsoft’tan Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım 14 sa. Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor 16 sa. Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı 17 sa. James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 17 sa. Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir 18 sa. NZXT Kraken X-3 ve Z-3 serisi AIO soğutucularını duyurdu 19 sa. Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak 19 sa. Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor 20 sa. The Division 2 için şubat ayında yayınlanacak DLC ile Coney Island’a gidiyoruz 20 sa. PS Plus Şubat 2020 oyunları açıklandı 21 sa. Google'dan Microsoft Teams platformuna rakip geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    LG 70UM7100PLA ULTRA HD 4K TV İNCELEMESİ
    DH Forum
    2021 BMW M4 COUPÉ GÖRÜNTÜLENDİ
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim