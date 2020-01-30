Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin bu yıl yeni bir tablet çıkarma gibi bir planının olmadığı bildirilmişti. Görünüşe bakılırsa durum sanıldığı gibi değil.

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Çinli şirket Mi Pad 4 isimli son tabletini (yukarıda) 2018 yılında piyasaya sürmüştü. Cihaz MIUI 11 güncellemesini almadı, dolayısı ile Xiaomi'nin bu segmente pek yatrım yapmak istemediği düşünülüyordu.

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İnce çerçeveli tasarım

Ancak bugün Çin sosyal medya platformu Weibo'da Mi Pad 5'e ait olduğu öne sürülen birkaç görsel yayınlandı. Tabletin son derece ince çerçevelerle donatılması dikkat çekiyor.

Şu an için cihaz hakkında çok fazla detay yok. Önümüzdeki günlerde Xiaomi Mi Pad 5 ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

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