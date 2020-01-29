Google'dan Microsoft Teams platformuna rakip geliyor

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Google'ın yeni bir iletişim platformu geliştirdiği ortaya çıktı. The Information'a göre Google şu anda Hangouts Meet, Hangouts Chat, Gmail ve Google Drive dahil olmak üzere çeşitli Google ürünlerini aynı merkezde toplayan bir kurumsal iletişim hizmeti üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Çeviri uygulamasına, gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor"

Microsoft Teams ve Slack'e rakip olacak

Google tıpkı Microsoft Teams platformunda olduğu gibi bu yeni hizmetin tüm Google üretkenlik ürünlerinin merkezi olmasını istiyor. Rapora göre, Google'ın bulut biriminin CEO'su Thomas Kurian, bu uygulamayı iş ortaklarına sunmuş durumda ve bu yeni platformun G Suite'in bir parçası olarak geleceği de sızan bilgiler arasında.

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Kasım ayında Microsoft, Teams'in yaklaşık 4 ayda 7 milyon artışla 20 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu. Microsoft Teams artık Slack ile karşılaştırıldığında neredeyse aktif kullanıcı sayısını iki katına çıkardı diyebiliriz. Yepyeni hizmetiyle Google'ın önümüzdeki aylarda Teams ve Slack'a nasıl rakip olacağını ise hep birlikte göreceğiz.

https://www.theinformation.com/articles/google-developing-new-unified-communications-app-for-businesses

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