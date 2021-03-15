Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi son tabletini piyasaya süreli neredeyse üç yıl oldu. Çinli şirketin 2021 yılı itibarıyla tablet serisini güncellemeye hazırlandığı bildiriliyor. Mi Pad 5'in teknik özellikleri konusunda bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.

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Aktarılan bilgilere göre tablet Qualcomm'un Snapdragon 870 platformunu temel alacak. Ayrıca 2K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranına sahip 10.95 inç IPS ekranla gelecek. Cihazda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı görebiliriz.

MediaTek işlemcili standart versiyon da olabilir

Bütün bunlara ek olarak tabletin 20 ve 13 megapiksel sensör içeren çift arka kamera ile geleceği söyleniyor. Kalınlığı 8.13 mm, ağırlığı ise 510 gram olacak. MediaTek Dimensity 1200 işlemcili standart versiyondan da bahsediliyor. Yani üstte saydığımız özelliklerin Pro versiyonu için geçerli olma ihtimali var.

Xiaomi'nin yeni nesil tabletlerinde kalem desteği sunmayı planladığını da belirtelim. Mi Pad 5 Pro'nun 8/128 GB versiyonu 620 dolar karşılığında satışa sunulabilir. Standart model doğal olarak daha ucuz olacak. Tabletin yıl sonunda önce resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.

https://www.ithome.com/0/539/965.htm

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