Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi son tabletini piyasaya süreli neredeyse üç yıl oldu. Çinli şirketin 2021 yılı itibarıyla tablet serisini güncellemeye hazırlandığı bildiriliyor. Mi Pad 5'in teknik özellikleri konusunda bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı
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Aktarılan bilgilere göre tablet Qualcomm'un Snapdragon 870 platformunu temel alacak. Ayrıca 2K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranına sahip 10.95 inç IPS ekranla gelecek. Cihazda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı görebiliriz.
MediaTek işlemcili standart versiyon da olabilir
Bütün bunlara ek olarak tabletin 20 ve 13 megapiksel sensör içeren çift arka kamera ile geleceği söyleniyor. Kalınlığı 8.13 mm, ağırlığı ise 510 gram olacak. MediaTek Dimensity 1200 işlemcili standart versiyondan da bahsediliyor. Yani üstte saydığımız özelliklerin Pro versiyonu için geçerli olma ihtimali var.
Xiaomi'nin yeni nesil tabletlerinde kalem desteği sunmayı planladığını da belirtelim. Mi Pad 5 Pro'nun 8/128 GB versiyonu 620 dolar karşılığında satışa sunulabilir. Standart model doğal olarak daha ucuz olacak. Tabletin yıl sonunda önce resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.
https://www.ithome.com/0/539/965.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!