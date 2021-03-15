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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi en son tabletini 2018 yılında piyasaya sürmüştü. Çinli şirketin bu yıl içerisinde satışa sunmayı planladığı yeni tableti hakkında bazı önemli detaylar sızdırıldı.
    15 Mart 2021, 14:00 (11 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Xiaomi son tabletini piyasaya süreli neredeyse üç yıl oldu. Çinli şirketin 2021 yılı itibarıyla tablet serisini güncellemeye hazırlandığı bildiriliyor. Mi Pad 5'in teknik özellikleri konusunda bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.

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    Aktarılan bilgilere göre tablet Qualcomm'un Snapdragon 870 platformunu temel alacak. Ayrıca 2K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranına sahip 10.95 inç IPS ekranla gelecek. Cihazda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı görebiliriz.

    Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı

    MediaTek işlemcili standart versiyon da olabilir

    Bütün bunlara ek olarak tabletin 20 ve 13 megapiksel sensör içeren çift arka kamera ile geleceği söyleniyor. Kalınlığı 8.13 mm, ağırlığı ise 510 gram olacak. MediaTek Dimensity 1200 işlemcili standart versiyondan da bahsediliyor. Yani üstte saydığımız özelliklerin Pro versiyonu için geçerli olma ihtimali var.

    Xiaomi'nin yeni nesil tabletlerinde kalem desteği sunmayı planladığını da belirtelim. Mi Pad 5 Pro'nun 8/128 GB versiyonu 620 dolar karşılığında satışa sunulabilir. Standart model doğal olarak daha ucuz olacak. Tabletin yıl sonunda önce resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.



    https://www.ithome.com/0/539/965.htm
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M mratkpnar (murat akpınar) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan ne hırsızmış bu çinliler be çalmadıkları bişey kalmadı!
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    T th9 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    o kamerayı kim koydu oraya, bu çinliler tasarımdan hiç anlamıyor.
    Yanıtla +2
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    Fortune 4 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    cakma cöp junk
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    V V4LKyR 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi iyidir, güzel kaliteli bir firma.
    Yanıtla +3
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    yenfiz (Yenfiz Yenfiz) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi kullanmadan laf söyleyip çakma diyenler alin kullanin sonra eleştirin, yiğidi öldür hakkını yeme, fp olarak üstüne tanımıyorum
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi kalitesini her geçen gün daha çok seviyorum, evet teknolojik benzerlikler olabilir ama daha güçlü donanımlar daha hesaplı, sonuçta android ve snapdragon 870 var IPS 144 Hz 11" ekran. Fiyat uygun olursa Türkiye'de alınır.
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    smart1978 (X Y) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cakma Tab S7 lere benzemis :)
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    danlabilic (Danla Bilic) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar çakma ipadOS yapmış ciddi ciddi tabi görüntüde sadece
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    M mratkpnar (murat akpınar) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan ne hırsızmış bu çinliler be çalmadıkları bişey kalmadı!
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