Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu

HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarının lansman tarihini açıkladı. Etkinlik 8 Nisan'da büyük olasılıkla çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek. Şirket tanıtacağı ürünler hakkında herhangi bir bilgi paylaşmasa da bu konuda bazı detaylar var.İlginizi Çekebilir Yeni Nokia akıllı telefonların piyasaya sürülme tarihleri belli oldu
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Lansman kapsamında her ikisi de 5G bağlantısını destekleyecek Nokia 6.4 ve Nokia 7.4 modellerinin tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlar sırasıyla Snapdragon 480 ve Snapdragon 690 platformlarıyla karşımıza çıkacaklar. Dahası da var.
Yeni modeller hakkında neler biliyoruz?
İçeriden gelen bilgilere göre Nokia 6.4, damla çentikli 6.45 inç düz ekran, dörtlü arka kamera ve yan tarafta yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile donatılacak. Nokia 7.4'te ise 6.39 inç FullHD+ ekran, 18W şarj destekli 4.000 mah pil, 24 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel ana kamera göreceğiz.
Buna ek olarak oyun odaklı Nokia G10 modelinin de piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı belli olmasa da aynı gün tanıtılabileceği söyleniyor. Ayrıca şirket 2021 itibarıyla yeni bir isimlendirme politikasına geçiş yapabilir. Dolayısı ile yukarıda bahsettiğimiz iki modelin farklı isimlerle karşımıza çıkma ihtimali de var.
https://nokiapoweruser.com/official-page-teases-new-nokia-launch-event-on-april-8-save-the-date-lovetrustkeep-10035/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!