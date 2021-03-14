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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu

    HMD Global, Nokia markası altında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonlarını ne zaman tanıtacağını açıkladı. Lansman kapsamında 5G destekli iki orta sınıf modelin duyurulması bekleniyor.
    14 Mart 2021, 15:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu
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    HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarının lansman tarihini açıkladı. Etkinlik 8 Nisan'da büyük olasılıkla çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek. Şirket tanıtacağı ürünler hakkında herhangi bir bilgi paylaşmasa da bu konuda bazı detaylar var.

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    Lansman kapsamında her ikisi de 5G bağlantısını destekleyecek Nokia 6.4 ve Nokia 7.4 modellerinin tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlar sırasıyla Snapdragon 480 ve Snapdragon 690 platformlarıyla karşımıza çıkacaklar. Dahası da var.

    Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu
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    Yeni modeller hakkında neler biliyoruz?

    İçeriden gelen bilgilere göre Nokia 6.4, damla çentikli 6.45 inç düz ekran, dörtlü arka kamera ve yan tarafta yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile donatılacak. Nokia 7.4'te ise 6.39 inç FullHD+ ekran, 18W şarj destekli 4.000 mah pil, 24 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel ana kamera göreceğiz.

    Buna ek olarak oyun odaklı Nokia G10 modelinin de piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı belli olmasa da aynı gün tanıtılabileceği söyleniyor. Ayrıca şirket 2021 itibarıyla yeni bir isimlendirme politikasına geçiş yapabilir. Dolayısı ile yukarıda bahsettiğimiz iki modelin farklı isimlerle karşımıza çıkma ihtimali de var.



    https://nokiapoweruser.com/official-page-teases-new-nokia-launch-event-on-april-8-save-the-date-lovetrustkeep-10035/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Q quxall (ens ars) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alt çerçeveye kocaman Nokia yazmaktan vazgeçseler artık, lumia dönemi tasarım kesinlikle daha başarılıydı. Bu haliyle oldukça sıradanlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    K Kurogane. 1 gün ( Mesaj Silindi ) quxall
    Onların destekçisi Microsoft'du. Bu firma daha genç ve parası da olmadığı için o tasarımlı modeller şimdilik hayal Nokia Corp. hmd'yi almazsa tabi.
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    K Kurogane. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Henüz flagship den bir haber yok ama S775'li bir model de gelebilirmiş.
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    andires42 (Mu E) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu modeli resimdeki gibi gelirse yuvarlak hatlarla hiç olmamış.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu modeller için bırakın lansmanı izlemeyi first look videolarını bile izlemem. Harcanıcak zamana yazık.
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    jasonw 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hala ısrarla arka kapağa parmak izi okuyucu koyuyorlar. Bu adamlar hiç piyasadaki güncel telefonlardan birer tane alıp masada incelemiyor mu? Gerçekten aklım almıyor...
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    andires42 (Mu E) 1 gün ( Mesaj Silindi ) jasonw
    8.3 5g var hocam parmak izi okuyucu yan tarafta Türkçe sayfası da var ülkemizde satışa sunacaklar gibi.
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