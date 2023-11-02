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    Hava temizleyici tavsiyesi için en iyi hava temizleme cihazları (2023)

    Hava temizleyici, harika bir toz toplayıcı ve evcil hayvanı, alerjisi olanlar için de hayat kurtarıcıdır. Peki, en iyi hava temizleme cihazı hangisi? İşte hava cihazları önerileri:

    Mutfak temizliği için çok fazla zaman harcıyorsanız, tüy döken evcil hayvanlarınız varsa, evin her yerinde temizlik ürünleri kullanıyorsanız veya oturma gruplarınız, yerler önemli miktarda toz topluyor gibi görünüyorsa, yüksek kaliteli bir hava temizleyici cihaz kullanışlı olabilir. Alerji veya başka bir nedenden pencereleri açamıyorsanız içerideki havayı temizlemenin en iyi yolu oda hava temizleyicisidir; polen, küf sporları, bakteriler, virüsler, sigara kokusu gibi neredeyse tüm alerjenleri çekebilir. Peki, 2023’te alınabilecek en iyi hava temizleme cihazları hangileri? İşte en iyi hava temizleyici cihazlar tavsiye listemiz:

    En iyi hava temizleme cihazları 2023 👍🏻
    Marka/Model ❄️ Fiyat 🏷️
    Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 22.999 TL
    Xiaomi Air Purifier 3C Akıllı Hava Temizleyici 10.861 TL
    Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Hava Temizleyici 5.899 TL
    Philips AC3033/10 Hava Temizleme Cihazı 14.499 TL
    Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact 19.999 TL
    Electrolux Pure A9 PA91-404GY Hava Temizleme Cihazı 14.949 TL
    Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleme Cihazı 10.900 TL
    Winix Zero Pro Hava Temizleme Cihazı 12.799 TL
    Bosch Air 2000 Hava Temizleyici 3.699 TL
    Philips AC0850/11 Hava Temizleyici 4.559 TL
    Winix Zero Compact Hava Temizleme Cihazı 4.721 TL
    Leitz TruSens Z-1000 Hava Temizleme Makinesi 2.999 TL

    Hava temizleme makinesi yorumları dikkate alınarak, en iyi hava temizleyici cihaz markaları sıralamasında Dyson, Xiaomi, Philips ve Winix geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi hava temizleme cihazları olarak Dyson Purifier, Xiaomi Air Purifier ve Winix Zero Pro modelleri çok sessiz çalışmaları, uzun ömürlü filtreleri ve alerjenleri yok ederken havayı nemlendirip temizlemeleriyle öne çıkıyor.

    1️⃣ Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde

    dyson hava temizleyici en iyi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en iyi hava temizleme cihazını arayanlar için Dyson hava temizleyici modelleri öne çıkıyor. En çok beğenilen modellerden Purifier Humidify+Cool Formaldehyde, bütün odanın havasını temizlerken hijyenik bir şekilde nemlendiriyor. MyDyson uygulaması ile havanın kontrolünü telefondan da sağlayabiliyorsunuz.
    • Temizlenmiş ve nemlendirilmiş havayı dağıtma
    • Sıcak havalarda serinleten güçlü temizlenmiş ve nemlendirilmiş hava akışı
    • MyDyson uygulaması ile telefondan hava kalitesini kontrol etme
    • Hava kalitesini takip edip hava akışını otomatik ayarlayan mod
    • Sürekli hava nemlendirme
    • Uyku zamanlayıcı ve sessiz ayarlar için gece modu
    • Serinletmeden temizleme ve nemlendirme (Difüze modu)
    • Esinti modu
    • Jet Eksen kontrolü
    • Sesle kontrol
    • Tek düğme ile etkinleştirilen kapsamlı temizlik programı
    • Hızlı ve kolay filtre değişimi

    Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Mühendislik harikası. Odadaki zararlı gazları, toz polen miktarını tespit ediyor. Zararlı bileşenlerin hangisi baskın ise onu tehdit gösteriyor ve çekiyor. Otomatik arıtma ve nemlendirici özelliği var. Zararlı bileşen seviyesi yüksek, orta, düşük şeklinde ayrım yapıyor ve yeşil iyi seviyeye getirmeye uğraşıyor. Gece modu esinti yön özelliği ile arkaya veriyor. Alerjik astım hassasiyet bulunan çocukları olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. 81 m³ odaya kadar bölgede performans gösteriyor. MyDyson uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Tüm markaları araştırdım biraz pahalı fakat en iyisi Dyson bence. Ben çok memnunum.

    ✍🏻 Bir aydır yatak odasında kullanıyorum. Gece modunda gerçekten sessiz. Auto modda unutursanız ve evin başka bir yerinde sigara içilirse donma ihtimaliniz var. Eğer ısınma ile ilgili problem çekiyorsanız bu model yerine hot & cold özelliği olan diğer modeli tercih etmenizi öneririm. Ancak diğer modelde nemlendirme özelliği yok. Uyku kalitenizin değiştiğini gerçekten anlayacaksınız. Tavsiye ederim.

    2️⃣Xiaomi Air Purifier 3C Akıllı Hava Temizleyici

    en iyi hava temizleyici xiaomi air purifier Tam Boyutta Gör
    Xiaomi hava temizleyici modelleri de en çok tercih edilenler arasında. Xiaomi'nin en beğenilen hava temizleme cihazı Air Purifier 3C, evinizin etrafında bulunan gizli tehditler için (havada asılı bakteri ve virüsler, mutfaktaki ağır yemek kokuları, polen alerjenler, dışarıdan gelen kirli hava, mobilyalardan gelen zararlı gazlar) tamamen etkili kapsamlı bir çözüm.
    • Yüksek kaliteli aktif karbon
    • Kalıcı ferahlık için koku giderme
    • Otomatik modda hava kalitesini gerçek zamanlı olarak takip etme ve temizleme hızını düzenleme
    • Yerleşik True HEPA filtreli yüksek verimli üç katmanlı filtre çekirdeği
    • Mi Home/Xiaomi Home uygulama kontrolü
    • Akıllı sesli kontrol
    • Sessiz çalışma
    • 38 m² etki alanı

    Xiaomi Air Purifier 3C Akıllı Hava Temizleyici Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Geçen sene iş yerime pro versiyonunu almıştım, bu sene ev için salonuma bunu aldım. Filtreler uzun ömürlü ve telefona bağlayınca kalan ömür gözüküyor. Astımım var ve bu çok iyi geliyor tavsiye ederim. 3 modda çalışıyor, gece modunda çalışırsa filitreler daha uzun ömürlü oluyor aklınızda olsun.

    ✍🏻 Odanın havasını gerçekten değiştiriyor. Kokuda da etkili. Oğlum için aldım; toza alerjisi var uykusunda özellikle çok öksürüyordu. Tesadüf mü bilmem ama aldığım gün rahat uyku uyudu kuzum. Tavsiye ederim.

    3️⃣Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Hava Temizleyici

    dünyanın en iyi hava temizleme cihazı Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Tam Boyutta Gör
    En iyi hava temizleme cihazı arayanların değerlendirebileceği bir diğer seçenek; Xiaomi'nin Smart Air Purifier 4 Lite modeli. Popüler Xiaomi hava temizleme cihazı, evcil hayvan kokuları ve tüyleri, sigara dumanı, toz, kepek, yemek kokusu, VOC, sağlığınız için risk oluşturan tüm kirleri temizleyip sağlıkla nefes almanıza yardımcı oluyor.
    • Toz ve polen filtreleme
    • Koku giderme
    • Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile uzaktan kontrol
    • Sesli kontrol desteği (Google ve Amazon)
    • Filtre değiştirme hatırlatıcıları (Tek filtre ile 1 yıla kadar kullanım)
    • 25 - 43 m² etkili kapsama alanı, 360 derece çok yönlü hava girişi
    • Temiz hava için üç katmanlı filtreleme
    • Alerjen filtreleme garantisi
    • Güçlü koku giderme (Evcil hayvan kokuları, yemek, VOC, formaldehit, diğer kokular)
    • Otomatik mod, Gece modu, Favori modu
    • Enerji tasarrufu sağlayan temizleme
    • Yüksek verimlilikli filtre, 3 adımlı filtre değişimi

    Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻3 ay kullandıktan sonra yorum yazıyorum; çok beğendim. Yatak odasında kullanıyorum, gece çok rahat uyuyorum. Telefondan istediğim gibi yönlendirebiliyorum. Gece modunda sesi rahatsız etmiyor. Evdeki tozu çekiyor ve havayı gayet iyi temizliyor. Filtresindeki tozu görünce çocuk odasına da almaya karar verdik. Kesinlikle alın.

    ✍🏻 Ürünü kullanmadan önce deneyimlemek istemiştim. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Evimizde bir kedimiz var ve gece uyurken oğlumu çok uyandırdığı için odanın kapısı kapalı olarak uyutuyorum. Kış aylarında oda aşırı derece havasız ve ağır oluyor. Bu sebeple aldım ve şu an evin her alanında kullanıyoruz. O kadar pişmanım ki daha önce almadığım için. Keşke daha önce alsaydım. 3 modda çalışıyor gece modu çok sessiz. Otomatik modda çalıştırdığınızda soğuk hava üflüyor gibi hissediyorsunuz ama odanın ısısını düşürmüyor. Bir kaç yerde odanın nem oranını düşürdüğü yazılmış özellikle takip ettim öyle bir düşüş yok.

    4️⃣Philips AC3033/10 Hava Temizleme Cihazı

    philips hava temizleme cihazı AC3033/10 Tam Boyutta Gör
    Hava temizleyici tavsiye listemizde en beğenilen markalardan Philips'in AC3033/10 modeline yer veriyoruz. Philips hava temizleme cihazı, havayı 6 dakikadan kısa bir sürede temizlemesi ve virüs, alerjen ve kirletici madde gidermede %99.9 oranında etkili olmasıyla dikkat çekiyor.
    • Philips+ uygulaması ile telefondan kontrol
    • Sesle kontrol (Google Home ve Amazon Alexa)
    • Yapay zeka destekli otomatik uyum sağlama teknolojisi
    • Havadaki virüslerin A(H1N1) ve aerosollerin temizlenmesi
    • Akıllı hava temizleme için akıllı sensörler
    • Ultra sessizlik isteyenler için uyku modu
    • 135 m²’ye kadar odaları temizleme
    • Enerji tasarruflu tasarım
    • Hava kalitesini gerçek zamanlı gösterme
    • Geceleri alerjen tozunu algılama ve temizleme
    • Dijital ekranda filtre ömrü göstergesi, uzun ömürlü filtre
    • NanoProtect HEPA teknolojisi

    Philips AC3033/10 Hava Temizleme Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 3 gündür kullanıyorum ve memnunum. Gerçekten çok sessiz çalışıyor. Fotoğrafta göründüğünden biraz daha büyük. Biz küçücük evin içinde 4 kişi yaşıyoruz ve ev sürekli tozlanıyor. Evi süpürdükten sonra açıyorum, otomatik modda yarım saat içinde hava kalitesi yükseliyor. Yorumlarda turbo mod çok gürültülü demişlerdi ancak hiç beklediğim kadar gürültülü değil. Saç kurutma makinesinden daha sessiz hatta. Günde 1 kere turbo modda çalıştırıp tüm tozları çektirdikten sonra otomatik modda kullanıyorum ve kapatıyorum. Kesinlikle almayı düşünenlere öneririm.

    ✍🏻 Ürünü 1 senedir fotoğraf stüdyomda kullanıyorum. Pencerelerim az olduğundan dolayı temiz hava sirkülasyonum düşük. 110 m²’lik alanı dakika veremiyorum ama kısa sürede temizliyor, farkı hissedebiliyorsunuz. Wifi sayesinde yanında olmadan da telefon uygulaması ile kontrol edebiliyorum, ortamın hava kalitesini görebiliyorum. İlk aldığımda az sayıda program modları vardı, birkaç ay sonra güncellemeyle yeni program modları geldi. Aldığınızda telefona bağlı kullanmanızı tavsiye ederim, güncellemeler telefon uygulamasıyla yükleniyor.

    5️⃣Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact

    dyson hava temizleme cihazı Tam Boyutta Gör
    Purifier Hot+Cool Autoreact, 2023 en iyi hava temizleyici modellerine bakanlara tavsiye edeceğimiz bir başka Dyson hava temizleme cihazı. Hava soğutma ve hava ısıtma fonksiyonunu bir arada bulundurmasıyla kullananların memnun kaldığı model, uzaktaki kirletici maddeleri çeken ve bütün odaya temiz havayı veren Air Multiplier teknolojisine sahip.
    • Bütün odayı hızlı ve eşit bir şekilde ısıtma
    • Sıcak havalarda serinleten güçlü temiz hava akışı
    • 350 dereceye kadar salınım
    • Gece modunda havayı sessiz bir şekilde temizleme
    • Filtre değişimini gösteren LED ekran
    • Uzaktan kumanda
    • Difüze modu (Serinletmeden havayı temizleme)

    Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 2 haftalık tecrübeme dayalı söylüyorum; 1+1 60 m² evde iki tane kedim var. Araştırmam sonucunda aldım. Tek kelime ile mükemmel. Evin havası değişti. Sıcaklık özelliği çok başarılı. İmkanınız var ise kesinlikle düşünmeden alın.

    ✍🏻 Çok kısa süreli kullanım için yorum yapmak gerekirse; hava temizleme işlevi harika, bütün bilgileri görebiliyorsunuz ve kısa sürede de koyduğunuz yerin havasının kalitesini iyileştiriyor. Sıcaklık fonksiyonunu da çok başarılı buldum. İstenilen sıcaklığa ayarladığınızda yine kısa sürede ortam sıcaklığını artırıyor. Henüz soğutma fonksiyonunu kullanmadım ama onun da başarılı olacağını düşünüyorum. Ses konusunda, sıcaklık artırma ve hava temizleme aynı anda auto modda başlatınca az biraz sesli çalışıyor ama istenilen kalite ve istenilen sıcaklığa ulaşınca otomatik olarak sessiz moda dönüyor. Ben çok sevdim, tavsiye ederim.

    6️⃣Electrolux Pure A9 PA91-404GY Hava Temizleme Cihazı

    hava temizleme makinesi Electrolux Pure A9 Tam Boyutta Gör
    En iyi hava temizleme cihazları tavsiye listemizde yer verdiğimiz Electrolux Pure A9, güçlü hava dağıtımı, beş kademeli fitrasyon sistemi, gelişmiş sensörleri ve WiFi uygulama bağlantısıyla evinizde temiz hava solumanız için tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Electrolux hava temizleyici, çalışıp çalışmadığını anlamayacağınız sessizlikte havayı temizliyor.
    • 5 kademeli fitrasyon sistemi, HEPA filtreleme özelliği
    • İç ve dış ortam hava kalitesi seviyelerini sürekli ölçüp hava temizleme oranını otomatik ayarlayan eşsiz PureSense sistemi
    • Pure A9 uygulaması ile telefondan kontrol (Çocuk kilidi, iyonizer filtreyi açıp kapatma ve diğer işlemler)
    • AirSurround sistemi
    • Maksimum güçte dahi sessizce çalışma
    • 92 m²’ye kadar etki alanı

    Electrolux Pure A9 PA91-404GY Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gerçekten süper bir ürün. Performansından zaten memnunum, bir o kadar memnun olduğum şey; salondaki dekorasyona uyum sağlaması. Dyson ne kadar popüler ve ilk seçilen ürün olsa da, odaya girildiğinde ilk ilgi çeken ürün olmasına hep takılmışımdır. Çok fazla göz yoran ve evin bir parçası haline gelemeyen bir tasarımı var. Bu ürün o yüzden hem görüntü hem performans olarak tam istediğim ürün.

    ✍🏻 İstanbul gibi havası kirli bir şehirde kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Diğer modellere kıyasla en önemli özelliği bence 360 derece hava akışı sağlaması. Piyasada gördüğüm diğer birçok model yalnızca ön-arka şeklinde hava akışı sağlıyor. Ama Electrolux 360 derece hava akışı sağlıyor; bu da odanın her tarafının temizlenmesi demek. Birkaç farklı hız ayarı var, otomatik modu da var; temizleme hızını odanın kirliliğine göre kendi ayarlıyor. En yüksek güçte bile sesi neredeyse duyulmuyor. TV falan açıkken mümkün değil fark edilmez, uyurken rahatlıkla kullanıyorum. Müşteri hizmetlerinden öğrendiğime göre evin kirlilik durumuna göre değişmekle beraber günde 12 saat kulanımla filtresi 1 yıl kadar dayanıyormuş. Filtre maliyetlerini de göz önüne alınca diğer markalara kıyasla çok öne çıkan bir ürün.

    7️⃣Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleme Cihazı

    hava temizleyici cihaz Fakir Vigor Plus Tam Boyutta Gör
    En iyi hava temizleme makinesi tavsiye listemizde yer verdiğimiz Vigor Plus İyonik Hava Temizleyici, 5 filtreli iyonik özelliği sayesinde içinde bulunduğunuz ortamın havasını analiz ediyor ve havayı otomatik temizliyor. Ayrıca kötü kokuların oluşmasını, odaya dağılmasını engelliyor. Fakir hava temizleyici, zaman ayarı sayesinde dilediğiniz süre boyunca çalışıyor, evde olmadığınız zamanlarda bile havayı temiz tutarak hijyenik ortam sağlıyor.
    • 5 filtreli iyonik özelliği ile ortamın havasını analiz edip havayı otomatik temizleme
    • Kötü kokuların oluşmasını ve ortama dağılmasını engelleme
    • Otomatik çalışma seçeneği
    • Koku ve toz sensörleri ile ortamdaki havayı analiz edip uyarma
    • 4 farklı çalışma modu
    • 70 m²’lik odada etkili sonuç

    Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleme Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün şık bir tasarıma sahip. Bir sigara yakıp bir duman aldığınızda 10-20 saniye içinde kendi kendine gerek gördüğü hızda çalısmaya başlıyor. Gayet sessiz. Hafif bir cihaz ve bana göre kendi segmentinin en iyi üç markasının da üstünde temizleme alanına sahip. Yani marka kalitesi acısından kendine en yakın aynı seviyedeki markalar 40-45 m² alanı temizlerken, Fakir 70 m² alanı temizliyor. Kullanım deneyimine gelecek olursam; Çok güzel. Evin içindeki havanın değiştiğini çok net hissedebiliyorsunuz ki çok fazla sigara içen biri olarak bu harika bir durum. Otomatiğe aldığınızda koku ya da toz olduğunda kendi otomatik açılıp, gerek gördüğü hızda çalışmaya başlayıp havayı temizliyor. Rahatsız etmeyen bir sesle çalışıyor ki odada tv izliyorsanız ya da konuşuyorsanız sesini farketmiyorsunuz. Yani ses açısından da çok iyi. Havayı temizlemesi de çok iyi. Gelen misafirlerimiz de farketti, beğendiler ve hatta birkaçı almayı bile düşünüyor. Yani tavsiye ederim, memnun kalacaksınız. Bu arada, fikir olsun diye müstakil bir evde 41 m²  salonda kulanıyorum.

    ✍🏻 Çok faydalı bir ürün. İlk kullanımdan itibaren evin havasının değiştiğini net bir şekilde farkettik. 1 ayda topladığı toz vs görünce nasıl bir hava soluduğumuza inanamadık. Almayı düşünenlere şiddetle tavsiye ederim.

    8️⃣Winix Zero Pro Hava Temizleme Cihazı

    winix hava temizleme cihazı Tam Boyutta Gör
    Hava temizleme makinesi tavsiye isteyenler için öne çıkan modellerden birisi de Winix Zero Pro. Avrupa Alerji Enstitüsü tarafından sertifikalı olan Winix hava temizleme cihazı, evcil hayvan tüyü, kepek, deri döküntüsü benzeri kirleticileri havadan temizliyor; bunu da düşük güç tüketimi ile yapıyor.
    • True Hepa filtre: İnce tozlar (PM2.5), polen, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenleri, kömür ve odun ateşi dumanını temizleme
    • Aktif karbon filtre: VOC, evcil hayvanların mama ve tuvalet kokuları gibi organik kokuları temizleme
    • Çocuk kilidi
    • Toz ve duman sensörü
    • Uyku modu
    • Otomatik fan modu
    • Etki alanı: 120 m²

    Winix Zero Pro Hava Temizleme Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Amerikan mutfak bir evde yaşıyorum ve kızartma ya da yoğun kokulu bir yemek piştiğinde kokunun evden çıkması için cam pencere açık vaziyette hatrı sayılır bir süre geçmesi gerekiyor. Ürün elime geçtikten hemen sonra bir test yaptık diyebilirim. Koku sensörü harika çalışıyor. Öncelikle oda parfümü ile test ettik. Parfümü sıktıktan kısa bir süre sonra yoğun modda çalışmaya başladı ve hızlıca havayı tazeledi. İnce bir oda kokusu kaldı. Eğer yoğun bir koku bırakmak istiyorsanız cihazı kapatmanızı öneririm. Yemek kokusunda ise beni şaşırtacak derecede bir performans sergiledi. Yemeği yedikten sonra dışarı çıktık ve 40 dakika sonra tekrar eve girdiğimde evin içi sanki hiç yemek pişmemiş gibiydi. Turbo mod hariç sesini hiç duymuyorum, makine gayet sessiz. Üzerindeki ışıklandırma ile de havanın kalitesini anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca ışık sensörü de var ve gece tamamen sessiz ve gösterge ışıksız bir moda geçiyor. Hafif bir üfleme ile bir sonraki ışıklı zamana dek çalışmayı sürdürüyor.

    ✍🏻 Ailede hepimizin alerjik problemleri olanlar var, üstüne bir de kedimiz var. Çalıştıktan sonra farkı anlıyorsunuz. Hava temizlendiğinde zaten o taze havayı hissetmemek mümkün değil. Ses çok düşük seviyede, sesten yana hiç rahatsızlığınız yok. Hava tamamen temizlendiğinde ışık yeşile dönüyor, o zaman da kapatıyorum. Pencereyi açık içeri polen girdiğinde ışık hemen kırmızıya dönüyor. Anında algılıyor. Alırken çok araştırdım. İhtiyacı olana gönül rahatlığı ile tavsiye ederim.

    9️⃣Bosch Air 2000 Hava Temizleyici

    bosh hava temizleyici Tam Boyutta Gör
    En iyi hava temizleme cihazı yorumları dikkate alındığında öne çıkan bir başka model kompakt ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken Bosh Air 2000. Son derece dayanıklı ve kolayca değiştirilebilen üç katmanlı filtre (ön filtre, aktif karbon filtre ve HEPA13 filtresi) ile ortamın havasını temizliyor. Bosh hava temizleyici, LED ekran ve ışık halkası ile kolay kullanım sağlıyor.
    • Üçü bir arada filtre (Ön filtre, Aktif karbon filtresi, HEPA13 filtre)
    • Polen, alerjenler, duman parçacıkları, toz, hayvan tüyü için etkili
    • Tek adımda filtre değişimi
    • Otomatik mod
    • Çocuk kilidi
    • Uyku modunda ultra sessiz çalışma
    • 37.5 m²’ye kadar odalarda havayı temizleme

    Bosch Air 2000 Hava Temizleyici Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Yeni aldık ve çalıştırdık. Ses seviyesi gayet iyi, rahatsız edici değil. Havayı devir daim ettiğini hissedebiliyorsunuz. Kısa sürede odanın hava kalitesini en yüksek seviyeye çıkardı. Bu arada oda çok büyük değil; 12 metrekare civarında. Şimdilik memnunum.

    ✍🏻 Ürün çok kullanışlı ve kaliteli. Ev ortamında bu boyut fazlası ile yeterli. Çok hafif taşınması kolay.

    🔟Philips AC0850/11 Hava Temizleyici

    philips hava temizleyici cihaz Tam Boyutta Gör
    Kompakt hava temizleme aleti bakıyorsanız, Philips AC0850/11 modelini tavsiye ediyoruz. Philips hava temizleyici, tek bir düğmeyle evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve sağlıklı olmasına yardımcı oluyor.
    • 16 dakikadan kısa sürede havayı temizleme
    • NanoProtect HEPA, Aktif karbon filtresi ve ön filtre
    • 49 m²’ye kadar odalar için uygun yüksek performans
    • Hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bildirme
    • Ultra sessiz çalışan uyku modu
    • Düşük enerji tüketimi
    • Hava kalitesini gerçek zamanlı gösteren LED ekran
    • Akıllı filtre göstergesi
    • Philips Air+ uygulaması ile akıllı telefondan kontrol etme
    • Sesli komut desteği (Alexa ve Google Home)

    Philips AC0850/11 Hava Temizleyici Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Sensör algılaması çok güzel; kokuyu hemen algılayıp turbo yapıyor. 5 dakikada koku kayboluyor, toz, polen, mikrop bırakmıyor. Çok hassas makine. Bir aydır kullanıyorum. Odanın havası değişti.

    ✍🏻 Gayet güzel ve kullanışlı. Sigara dumanı, elektronik sigara buharı, yemek kokusu, parfüm, deodorant, her şeye tepki veriyor. Turbo modda temizliyor. Odanın camı kapalıyken oda kirliliği gayet düşük, camı açınca yükseliyor. Asfalt fabrikası olan bir bölgedeyim. Alerjime de iyi geldi gibi.

    2023 en iyi hava temizleme cihazı markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak en iyi hava temizleyici cihazlara yer verilmiştir. Listemizde yer verdiğimiz hava temizleme ve nemlendirme cihazlarını şahane cuma indirimleri kapsamında uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.  

    Hava temizleyici ne işe yarar ❄️

    hava temizleme makinesi ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    Hava temizleyiciler, evinizdeki havanın dışarı atılmasına yardımcı olmak, nemi azaltmak veya artırmak, hava kirliliğini ortadan kaldırmak ve genel olarak evinizin havasını temiz tutmak için harika cihazlardır. Ancak ihtiyaçlarınıza uygun doğru hava temizleme aletini almanız gerekir.

    Hava temizleme cihazları işe yarıyor mu 🤔

    hava temizleyiciler işe yarıyor mu Tam Boyutta Gör
    Ev hava temizleyicileri genellikle iç mekan hava kalitesi ve sağlık sorunlarına yönelik güvenilir çözümler olduklarını iddia ederler. Bu noktada "Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?" sorusuna kısaca "Evet" yanıtı verilebilir. Hava temizleyici cihazların etkili olup olmadığı bir dizi faktöre bağlıdır:
    • Evinizdeki hava kirletici unsurlar
    • Evinizin havalandırma sistemi
    • Havasını temizlemeye çalıştığınız alanın boyutu
    • Hava temizleyicinin kullandığı filtrelerin türü ve sayısı
    • Hava temizleyicinin temiz hava dağıtım hızı oranı

    Hava temizleme cihazı faydaları ✅

    hava temizleme cihazının faydası Tam Boyutta Gör

    1. Alerjenleri yok eder.
    2. Havadaki astım tetikleyicileri azaltır.
    3. Hava yoluyla bulaşan virüslere maruz kalma riskini azaltır.
    4. Kötü kokuları (sigara dumanı, yemek vs.) yok eder.
    5. Toz oluşumunu azaltır.
    6. Daha iyi uyku ortamı sağlar.

    En İyi Hava Temizleme Cihazları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 286521

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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