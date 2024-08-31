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    Xiaomi’den heyecanlandıran hamle: Şimdiden MIX Flip 2 üzerinde çalışmaya başladı

    Kısa bir süre önce yeni katlanabilir akıllı telefon modeli MIX Flip’i piyasaya süren Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, şimdi de MIX Flip 2 modeli üzerinde çalışmaya başladı.

    Xiaomi, MIX Flip 2 üzerinde çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin sürpriz hamlesi teknoloji dünyasında ses getirdi. Kısa bir süre önce tanıtılan MIX Flip modelinin ardından, şirketin MIX Flip 2 üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Bu bilgiler güvenilir GSMA IMEI veri tabanından alınırken, XiaomiTime ekibi, MIX Flip 2'ye ait olması beklenen iki farklı model numarasını tespit etti. Xiaomi MIX Flip 2 hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, cihazın küresel pazarda satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

    Şirketin yeni katlanabilir telefonu, IMEI veri tabanında "2505APX7BC" ve "2505APX7BG" model numaralarıyla listelendi. İlk model numarasının sonunda bulunan "C" harfi Çin versiyonunu, "G" harfi ise küresel versiyonu temsil ediyor. Model numaralarındaki "2505" ifadesi, Mayıs 2025'i işaret ediyor. Ancak MIX Flip, "2405" model numarasıyla listelenmişti ve Temmuz 2024'te piyasaya sürülmüştü. Bu da MIX Flip 2'nin Temmuz 2025'te tanıtılacağına dair ipucu veriyor.

    Xiaomi'nin bu yeni katlanabilir modeli hakkında çok fazla detay ortaya çıkmamış olsa da, cihazın IMEI veri tabanına eklenmiş olması, MIX Flip 2'nin varlığını resmi olarak doğruluyor. Katlanabilir telefon segmentinde rekabeti artırmayı hedefleyen Xiaomi, bu hamlesiyle kullanıcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni MIX Flip 2'nin getireceği yenilikler ve özellikler merakla bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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