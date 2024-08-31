Xiaomi’den heyecanlandıran hamle: Şimdiden MIX Flip 2 üzerinde çalışmaya başladı

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Xiaomi'nin sürpriz hamlesi teknoloji dünyasında ses getirdi. Kısa bir süre önce tanıtılan MIX Flip modelinin ardından, şirketin MIX Flip 2 üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Bu bilgiler güvenilir GSMA IMEI veri tabanından alınırken, XiaomiTime ekibi, MIX Flip 2'ye ait olması beklenen iki farklı model numarasını tespit etti. Xiaomi MIX Flip 2 hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, cihazın küresel pazarda satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

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Şirketin yeni katlanabilir telefonu, IMEI veri tabanında "2505APX7BC" ve "2505APX7BG" model numaralarıyla listelendi. İlk model numarasının sonunda bulunan "C" harfi Çin versiyonunu, "G" harfi ise küresel versiyonu temsil ediyor. Model numaralarındaki "2505" ifadesi, Mayıs 2025'i işaret ediyor. Ancak MIX Flip, "2405" model numarasıyla listelenmişti ve Temmuz 2024'te piyasaya sürülmüştü. Bu da MIX Flip 2'nin Temmuz 2025'te tanıtılacağına dair ipucu veriyor.

Xiaomi'nin bu yeni katlanabilir modeli hakkında çok fazla detay ortaya çıkmamış olsa da, cihazın IMEI veri tabanına eklenmiş olması, MIX Flip 2'nin varlığını resmi olarak doğruluyor. Katlanabilir telefon segmentinde rekabeti artırmayı hedefleyen Xiaomi, bu hamlesiyle kullanıcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni MIX Flip 2'nin getireceği yenilikler ve özellikler merakla bekleniyor.

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