Xiaomi’den heyecanlandıran hamle: Şimdiden MIX Flip 2 üzerinde çalışmaya başladı

Xiaomi'nin sürpriz hamlesi teknoloji dünyasında ses getirdi. Kısa bir süre önce tanıtılan MIX Flip modelinin ardından, şirketin MIX Flip 2 üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Bu bilgiler güvenilir GSMA IMEI veri tabanından alınırken, XiaomiTime ekibi, MIX Flip 2'ye ait olması beklenen iki farklı model numarasını tespit etti. Xiaomi MIX Flip 2 hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, cihazın küresel pazarda satışa sunulacağını söyleyebiliriz.
Şirketin yeni katlanabilir telefonu, IMEI veri tabanında "2505APX7BC" ve "2505APX7BG" model numaralarıyla listelendi. İlk model numarasının sonunda bulunan "C" harfi Çin versiyonunu, "G" harfi ise küresel versiyonu temsil ediyor. Model numaralarındaki "2505" ifadesi, Mayıs 2025'i işaret ediyor. Ancak MIX Flip, "2405" model numarasıyla listelenmişti ve Temmuz 2024'te piyasaya sürülmüştü. Bu da MIX Flip 2'nin Temmuz 2025'te tanıtılacağına dair ipucu veriyor.
Xiaomi'nin bu yeni katlanabilir modeli hakkında çok fazla detay ortaya çıkmamış olsa da, cihazın IMEI veri tabanına eklenmiş olması, MIX Flip 2'nin varlığını resmi olarak doğruluyor. Katlanabilir telefon segmentinde rekabeti artırmayı hedefleyen Xiaomi, bu hamlesiyle kullanıcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni MIX Flip 2'nin getireceği yenilikler ve özellikler merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.