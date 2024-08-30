Oppo Find X8 serisinde daha önce olmayan bir tuş görüldü

Oppo, Find X8 ve Find X8 Pro modelleriyle dünya genelinde kullanıcıları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Ekim ayında tanıtılması beklenen bu yeni serinin tasarımı, bir önceki Find X7 serisine göre önemli değişiklikler içeriyor. En dikkat çeken yeniliklerden biri, Oppo Find X8'in düz kenarlara sahip olması. Bu tasarım, Find X7'nin kavisli yapısından farklı olarak daha keskin bir görünüm sunuyor. Ayrıca, cihazın alt sağ köşesinde yeni bir kapasitif düğme bulunuyor. 'Hızlı Düğme' adı verilen bu yenilik, iPhone 16 serisinde beklenen 'Capture' düğmesine benzer bir işlev sunacak. İlginç bir şekilde, bu düğme diğer tuşlar gibi dışa çıkıntı yapmıyor.

Tam Boyutta Gör

Find X8'in kamera modülü, önceki modelde olduğu gibi yine büyük bir çıkıntıya sahip. Canlı görüntülerde, düz arka panel ve yuvarlak kare şeklindeki kamera adası dikkat çekiyor. Find X8, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3x periskop telefoto lens ile geliyor. Pro modeli ise bu kurulumun yanı sıra 10x periskop telefoto lens ekleyerek dört kameralı bir yapıya sahip olacak.

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Yeni serideki bir diğer değişiklik de kamera adasında gözlemleniyor. "H" logosu, ortalanarak daha simetrik bir görünüm elde edilmiş. Bu değişiklik, hem ana modelde hem de Pro modelde iki lensin her iki tarafta da yer almasını sağlıyor. Find X8 Pro'nun dairesel kamera tasarımını koruduğu belirtilirken, şirketin farklı prototiplerle denemeler yaptığı ve her iki modelin de aynı kamera adası tasarımını benimseyeceği düşünülüyor.

Daha önceki söylentilere göre, temel modelin düz ekran tasarımına geçeceği, Pro modelin ise önceki seride olduğu gibi kavisli ekranı koruyacağı belirtiliyordu. Son paylaşılan render görüntüleri, bu bilgiyi bir kez daha doğruluyor.

Yeni Oppo Find X8 serisinin tasarım ve teknik özellikleri, teknoloji tutkunları arasında büyük merak uyandırıyor. Global pazarda da yerini alacak olan bu cihazların, kullanıcılara yenilikçi ve şık bir deneyim sunması bekleniyor.

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Oppo Find X8 serisinde daha önce olmayan bir tuş görüldü