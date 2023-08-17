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    Xiaomi Mix Fold 3, Türkiye'de satılmayacak: İşte nedeni

    Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3'ü bekleyenlere kötü haber. Katlanabilir telefon, selefine benzer şekilde Çin'e özel olacak. İşte detaylar
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    Xiaomi Mix Fold 3, Türkiye'de satılmayacak: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başlarında Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Xiaomi MIX Fold 3'ü tanıttı. Bu bağlamda ince ve hafif tasarımını korurken, yepyeni özelliklere kavuşan cihaz, lansmandan bu yana ses getirmeyi başardı. Bugünse Xiaomi İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, Mix Fold 3'ün küresel pazar yolculuğu hakkında soruları yanıtladı. 

    Xiaomi Mix Fold 3 Çin'e özel olacak

    Bildiğiniz gibi Xiaomi Mix Fold 3, hem fiyat hem de sahip olduğu özellikler ile katlanabilir rekabetine iddialı bir giriş yaptı. Öyle ki Çin pazarında satışa sunulan telefonun küresel pazara gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. Ancak görünüşe göre Xiaomi, Mix Fold serisinin geleneğini sürdürecek. Bugün Xiaomi İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, ''Xiaomi Mix Fold 3'ün Çin pazarına özel olmaya devam edeceğini'' belirtti.

    Bunun biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Zira Xiaomi'nin en büyük rakiplerinden Samsung, Huawei ve Motorola, birkaç yıldır sürekli olarak katlanabilir telefonlar piyasaya sürüyor. Hatta bu rekabete yeni markaların dahil olduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin ise gelecekte nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak Redmi markası altında bütçe odaklı katlanabilir modeller ile karşımıza çıkabilir. 

    Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri

    Xiaomi Mix Fold 3, 1916 x 2160 piksel çözünürlük sunan 8.03 inç katlanabilir LTPO AMOLED iç ekrana ve 1080 x 2520 piksel 6.56 inç AMOLED kapak ekranına sahip. Ayrıca her iki ekrana da 120Hz yenileme hızı eşlik ediyor. Kutusundan ise MIUI 14 tabanlı Android 13 ve 4.800 mAh pil paketi ile çıkan Mix Fold 3, 67W kabolu, 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.

    Mix Fold 3, gücünü 3,36 GHz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alıyor. Ayrıca bu işlemciye LPDDR5x RAM ve depolama bölümünde UFS 4.0 desteğinin eşlik ettiğini belirtelim. Katlanabilir telefonun ön bölümünde 20MP+20MP, arka bölümde ise OIS destekli 50MP ana, 10MP telefoto (OIS ve 3,2x optik zoom) ve 10 MP periskop (OIS ve 5X optik zoom)  telefoto ve 12MP geniş açı sensörleri bulunuyor. Mix Fold 3 hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    bijon şifresi kayboldu kuba prince 50 yorumlar muhabbet kuşumun sesi kısıldı ne yapabilirim rexapin 2,5 mg kullananların yorumu kiralık araç pert olursa ne olur

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