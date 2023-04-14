Telefonu kim, ne zaman icat etti? İşte cep telefonunun mucidi ve tarihçesi

Telefonlar çoğu insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası. Telefonun babasının Alexander Graham Bell olduğu biliniyor. Bell, telefonun mucidi ve telefonla konuşan ilk kişi olarak anılıyor. Peki, telefonu gerçekten Alexander Graham Bell mi icat etti yoksa başka birinin başarısını mı üstlendi? Telefonu gerçekte kim icat etti? Bu yazıda “Telefonu kim icat etti ve ne zaman (hangi tarihte) bulundu?” sorusunun yanıtını bulmakla birlikte telefon icadının hikayesini paylaşacağız. İlk telefondan cep telefonuna dokunmatik telefona yani akıllı telefonlara nasıl gelindi? Telefonun icadı hakkında tüm merak edilenler burada.

İlk telefonu kim icat etti 📞 Tam Boyutta Gör Telefonun mucidi kimdir? Alexander Graham Bell, telefonu icat eden isim olarak biliniyor. Vokal ve diğer sesleri telgraf vasıtasıyla ileterek elektriksel dalgalanmalara neden olan bir aletin patentini alan ve tanıtımında başarılı olduğundan dolayı Bell, telefon mucidi olarak kabul ediliyor. Ancak, telefonun icadına ilişkin pek çok tartışma ve entrika var; yazılmış birçok kitap, makale, dava mevcut. Elbette telefonun babası Alexander Graham Bell. Ne de olsa patenti ilk kabul edilen o; onun tasarımı ancak konuşan telgraf fikrini bulan ilk mucit o değildi. İtalyan bir mucit olan Antonio Meucci, 1849’da konuşan telgraf veya telefon tasarımını geliştirmeye başlıyor. 1871’de tasarımı için geçici patent alıyor ancak hayatın zorlukları nedeniyle patent süresini uzatamıyor. Meucci’nin telefonun icadındaki rolü göz ardı ediliyor. Alexander Graham Bell kimdir 🧐 Tam Boyutta Gör Graham Bell hayatı; Alexander Graham Bell, 3 Mart 1847 - 2 Ağustos 1922 yılları arasında yaşamış, ilk telefonun patentini almakla tanınan İskoç doğumlu mucit, bilim insanı ve mühendis. Graham Bell, 1885’te AT&T’yi (Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi) kurdu. Graham Bell'in babası, büyükbabası ve erkek kardeşinin hepsi güzel konuşma ve konuşma çalışmalarıyla ilgiliydi. Bell’in hem annesi hem de eşi sağırdı. Bu durum, Bell'in hayatı boyunca yaptığı çalışmaları derinden etkiledi. Bell’in işitme ve konuşma üzerine yaptığı araştırmalar, onu işitme cihazlarıyla ilgili deneyler yapmaya yöneltti ve sonunda 7 Mart 1876'da telefon için ilk ABD patentini aldı. Bell’in çalışmaya odaklanmak için odasında telefon bulundurmadığı söyleniyor. Optik telekomünikasyon, hidrofiller ve havacılıkta çığır açan çalışmalar da dahil diğer birçok icat Bell'in sonraki yaşamına damgasını vurdu. Cep telefonunun mucidi kimdir 📲 Tam Boyutta Gör Cep telefonunu kim icat etti? İlk cep telefonunun mucidi Martin Cooper adında Amerikalı bir mühendistir. Cooper, kablosuz iletişim sektöründe özellikle de radyo spektrum yönetiminde, alanında birçok patent almış öncü bir isimdir. Cep telefonunun babası olarak kabul edilir. Cep telefonunu icat eden isim, şu anda iPhone 14 Pro Max kullanıyor.

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Telefonun icadı (hikayesi) ☎️ Tam Boyutta Gör Çoğu kişi, Alexandar Graham Bell’i telefonun mucidi olarak biliyor ancak bu hikayede çok daha fazlası var. Peki, telefon nasıl icat edildi? Mucit çoğumuzun zihninde genelde üzerinde çalıştığı şey her ne ise ona karşı tutkusu olan biri olarak canlanır. Bell için durum böyle değildi; en azından tutkusu telefon değildi. Alexander Graham Bell, oralizm (sağırlara işaret dili yerine dudak okuma ve sözlü anlatımı kullanarak konuşmayı öğretme) fikrine bağlıydı. Alexander Graham Bell, başlangıçta babası Alexander Melville Bell tarafından sağır insanlara konuşmayı öğretmek için geliştirilen bir yöntem olan visible speechi kullanıyor. Konuşma sesleri çizimlemesi, konuşurken çıkan farklı sesleri temsil eden sembolleri kullanır. Bell, babasının çalışmalarını daha da geliştiriyor ve ülke çapında konferanslar vererek fikirlerini destekliyor. Bell sayesinde oralizm yayılıyor ve 20. yy’a kadar sağır çocuklara öğretilen birincil yöntem haline geliyor. Bell’i telefonun icadına götüren şey, sağırlarla yaptığı çalışmalar ve sesin insan sesi aracılığıyla nasıl iletildiği konusundaki dikkatli çalışmasıydı. Samuel Morse’un telgrafından etkilenen Bell, iletişim iletme fikrini geliştirmek için ses ve konulma hakkında bildiklerini kullanmaya başladı. Bell, 1876’da Philadelphia’da düzenlenen dünya fuarında (Centennial Exposition) ilk telefonlardan biri olan harmonik telgrafı tanıtıyor. Bell’e patent veriliyor ancak Bell, Bell Telephone Company (günümüzde AT&T) yasal mücadeleler veriyor. Alexander Graham Bell, kazandığı para ve ünü ile sağırlarla yaptığı çalışmaları ilerletiyor. Bugün telefon ve sağırları tedavi etme ve eğitme yöntemi Bell’den kalan bir miras.

Telefon ne zaman icat edildi 🗓️ Tam Boyutta Gör Telefon kaç yılında icat edildi? 7 Mart 1876.Bell, 1871’de kablo üzerinden aynı anda birden fazla mesajın iletilmesine izin veren bir cihaz olan harmonik telgraf üzerinde çalışmaya başladı. Bell, bir grup yatırımcı tarafından desteklenen bu teknolojiyi mükemmel hale getirmeye çalışırken, kablolar üzerinden insan sesini iletmenin bir yolunu bulmakla meşgul oldu. Bell, 1875’de ortağı Thomas Watson’ın yardımıyla elektriği sese çevirebilen basit bir alıcı buldu. Bu arada Antonio Meucci ve Elisha Gray dahil diğer bilim insanları benzer teknolojiler üzerinde çalışıyorlardı. Bell, icadın haklarını güvence altına alan ilk kişi olmak için patent ofisine koşuyor. 7 Mart 1876’da telefon patentini alıyor. Birkaç gün sonra da Watson ile ilk telefon aramasını yapıyor ve “Mr. Watson, buraya gel. Seni görmek istiyorum”. Graham Bell’in telefondaki ilk sözü olarak hafızalara kazınıyor. 1877’de bugün AT&T olarak bilinen Bell Telefon Şirketi kuruluyor. Bell, 1915’de yine Watson ile New York’tan San Francisco’ya ilk kıtalararası telefon görüşmesini yapıyor. Cep telefonu ne zaman icat edildi 📅 Tam Boyutta Gör Cep telefonu kaç yılında icat edildi? 3 Nisan 1973. Cep telefonu, 100 yılı aşkın uzun ve ilginç bir geçmişe sahip. İcat edildiği tarih olmasa da cep telefonu fikri 1908 yılında Kentucky’de kablosuz telefon için bir patent alınmıştı. 1920’lerde Almanya’daki tren operatörleri kablosuz iletişimi kullanmaya başladı. 1924’ten sonra trenlerdeki kablosuz telefon donanımı Avrupa’da popüler hale geldi. 2. Dünya Savaşı sırasında, mobil telsiz sistemleri askeri araçlarda yaygın olarak kullanılıyordu; çok geçmeden taksilerde ve acil servis araçlarında iki yönlü telsizler kulanılmaya başlandı. AT&T Bell Labs, önceki cep telefonu sistemlerinin sunduğu teknolojiyi geliştirmek için çalıştı ve 1946’da St. Louis, Missouri’de ilk cep telefonu hizmetini başlattı. İlk cep telefonu nasıldı 📱 Tam Boyutta Gör AT&T, cep telefonu hizmeti üzerinde çalışırken Motorola, radyo kontrollü trafik sistemleri ve polis telsizleri dahil kablosuz iletişim üzerine de çalıştı. AT&T'nin cep telefonlarında tekel olacağını gören Motorola, mühendisi Martin Cooper'ı ilk cep telefonunu tasarlamakla görevlendirdi. Cooper, sadece arabada kullanımla sınırlı olmayan bir telefon yapmak için çalıştı. Cooper, 1973’te Motorola DynaTAC telefonunu tanıttı. Bir basın toplantısında, cep telefonuyla ilk halka açık aramayı AT&T’de çalışan bir mühendisle gerçekleştirdi. DynaTAC telefon 9 inç uzunluğundaydı ve 2 kilodan daha ağırdı. Telefon 10 saatin üzerinde şarjla yaklaşık 30 dakika konuşma süresi sağlıyordu. Cep telefonlarının ticari olarak erişilebilir olması 10 yıl aldı. Motorola, 1983'te DynaTAC 8000x modelini piyasaya sürdü. Bu, Dünyanın ilk cep telefonu olarak tarihe geçti. Telefon ticari bir başarı elde etti, yaklaşık 4000 dolara satışa sunuldu. 30 dakika konuşma süresi sunuyor, 30 telefon numarası saklayabiliyordu. İlk akıllı telefon ne zaman icat edildi ⏳ Tam Boyutta Gör İlk akıllı telefon ne zaman çıktı ve hangi marka idi? Dünyanın ilk akıllı telefonu olan IBM Simon Personal Communicator, 1992’de duyuruldu, 1994 yılında satışa çıktı. IBM marka telefon, dokunmatik ekran sahip, taşınabilir, hesap makinesi olan, e-posta gönderip almaya izin veriyordu. Bu bağlamda ilk dokunmatik telefon ne zaman icat edildi? sorusunun da yanıtı 1992. Dünyanın ilk dokunmatik ekranlı telefonu IBM’e ait. Bu arada internete bağlanabilen ilk telefon, 2000/2001’de çıktı. Görüntülü konuşma ve büyük boyutta e-posta eki gönderme gibi özelliklerle güncellendi. Günümüzde oldukça popüler olan iPhone, 2007’de hayatımıza girdi.

Cep telefonlarının nadir olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? Bugün telefonsuz bir dünya hayal etmek zor. Akıllı telefonları benimseme oranı hayret verici düzeyde. Peki, ilk telefonu kim icat etti? Bu sorunun cevabını bulmak için bir asırdan fazla geriye dönmemiz gerekiyor; Alexander Graham Bell zamanına… İlk telefonun icadından dünyanın ilk dokunmatik ekranlı telefon modeline telefon icadı hakkında tüm merak edilenler bu yazıda.

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Telefonu kim, ne zaman icat etti? İşte tarihçesi ve mucidi