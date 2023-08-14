Katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: Samsung’a dev cevap!

Katlanabilir akıllı telefon dünyası büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda Xiaomi, bugün yaptığı etkinlik kapsamında Xiaomi Mix Fold 3 katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı. İşte detaylar: