Katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: Samsung’a dev cevap!

Teknoloji Editörü
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Xiaomi, 14 Ağustos tarihinde düzenlediği etkinlik kapsamında beklendiği gibi yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix Fold 3’ü resmen tanıttı. Mix Fold 3, sahip olduğu katlanabilir form ile doğrudan Samsung’un çiçeği burnunda Galaxy Z Fold 5'ine rakip oluyor. Mix Fold 3 özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla ve bir kez daha ince yapısıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. İşte detaylar:
Xiaomi Mix Fold 3: Tasarım, kamera ve her şey
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Xiaomi Mix Fold 3, önceki versiyona göre tasarım açısından mükemmele daha fazla yaklaşıyor diyebiliriz. Mix Fold 3, katlı olduğu halde sadece
10,96 mm kalınlığa sahip. Bu da onu en ince katlanabilir akılı telefonlardan birisi yapıyor. Xiaomi hem kalınlığı hem de iç ekrandaki ekranın katlanma çizgisini azaltmak için yepyeni bir menteşe tasarımını kullanıyor.
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Ekranlardan bahsetmişken biraz daha detaya yer verelim. Mix Fold 3’ün iç ekranı
2K çözünürlüğe sahip 8,03 inç katlanabilir E6 AMOLED LTPO panelden oluşuyor. Katlanabilir cihaz, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ikincil bir 6,56 inç AMOLED ekrana sahip. TÜV Rheinland sertifikasına göre Mix Fold 3’ün ekranı 500.000 katlanmaya dayanabiliyor. Ayrıca telefon, dış ekran için Corning Gorilla Victus 2 korumasına ve iç ekran için UTG korumasına sahip
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Ekranlardan cihazın iç kısmına baktığımızda ise bizleri
saat hızları artırılmış Snapdragon 8 Gen 2 karşılıyor. Xiaomi artan termal bütçeyi dengelemek için özel de bir soğutma çözümü kullanmış. Firmanın verilerine göre bu sayede uygulamaların kullanımında cihazın sıcaklığı 36,2 derece (iPhone 14 Pro Max: 38,1 derece) ve oyunlar 45 dereceye (iPhone 14 Pro Max: 47,3 derece) ulaşıyor. Donanım tarafında ayrıca 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı yer alıyor.
Telefonun içinde
4.800mAh pil bulunurken, cihaz 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Evet, merak ediyorsanız şarj cihazı kutuya dahil. Bununla birlikte yazılım tarafında Android 13 tabanlı MIUI 14 bulunuyor.
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Kameralar ise iddialı. Mix Fold 3’te
Leica imzalı dört kamera bulunuyor. Telefonun arkasında 50 megapiksel ana kamera (f/1.77 diyafram açıklığı, 23mm lens, Sony IMX800 sensör, 2.0um piksel boyutu, OIS) yer alıyor ve 13 megapiksel ultra geniş kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 15mm lens, 5P lens, 120 derece FoV) ile destekleniyor. Bunun yanı sıra 10 megapiksel telefoto kamera ( f/2.0 diyafram, 75mm lens, 3.2x optik zoom, OIS, 5P lens) ve 10 megapiksel periskop telefoto ünitesi (f/2.92 diyafram, 115mm lens, 5x optik zoom, 4P lens, OIS) bulunuyor. Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri
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İç Ekran: 8,03 inç katlanabilir AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük, 2600 nit tepe parlaklığı
Dış Ekran: 6,56 inç kapaklı AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740 GPU
RAM ve Depolama: 12GB / 16GB LPDRR5X RAM, 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 dahili depolama alanı
Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14
Arka Kamera: OIS ve f/1.77 diyafram açıklığına sahip 50MP Sony IMX 800 birincil kamera / f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP ultra geniş açılı lens / OIS ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP telefoto lens - 3.2X optik zoom / OIS ve f/2.92 diyafram açıklığına sahip 10MP periskop lens - 5x optik zoom
Ön Kamera: 20MP, f/2.45 diyafram açıklığı
Pil: 4800mAh, 67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Diğer Özellikler: Yana monte parmak izi sensörü, USB Type-C bağlantı noktası, NFC Xiaomi Mix Fold 3 fiyatı ve çıkış tarihi
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Xiaomi Mix Fold 3’ü Moon Shadow Black ve Xingyao Gold renk seçenekleriyle piyasaya sürdü. Şirket, Mix Fold 3’ün
12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip temel varyantını yaklaşık 1.239 dolar olarak fiyatlandırdı. Bu fiyatlandırma önceki model ile aynı. 16 GB/1 TB model için ise yaklaşık 1.515 dolar ödemek gerekiyor. Cihaz, 16 Ağustos'tan itibaren şimdilik sadece Çin'de piyasaya çıkıyor. Telefonun küresel pazar çıkıp çıkmayacağı belirtilmedi ancak muhtemelen 1 Eylül'deki IFA kapsamında Mix Fold 3, daha fazla pazar için duyurulacaktır.
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