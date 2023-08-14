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    Katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: Samsung’a dev cevap!

    Katlanabilir akıllı telefon dünyası büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda Xiaomi, bugün yaptığı etkinlik kapsamında Xiaomi Mix Fold 3 katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı. İşte detaylar:
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    Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 14 Ağustos tarihinde düzenlediği etkinlik kapsamında beklendiği gibi yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix Fold 3’ü resmen tanıttı. Mix Fold 3, sahip olduğu katlanabilir form ile doğrudan Samsung’un çiçeği burnunda Galaxy Z Fold 5'ine rakip oluyor. Mix Fold 3 özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla ve bir kez daha ince yapısıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. İşte detaylar:

    Xiaomi Mix Fold 3: Tasarım, kamera ve her şey

    Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mix Fold 3, önceki versiyona göre tasarım açısından mükemmele daha fazla yaklaşıyor diyebiliriz. Mix Fold 3, katlı olduğu halde sadece 10,96 mm kalınlığa sahip. Bu da onu en ince katlanabilir akılı telefonlardan birisi yapıyor. Xiaomi hem kalınlığı hem de iç ekrandaki ekranın katlanma çizgisini azaltmak için yepyeni bir menteşe tasarımını kullanıyor.

     

    Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ekranlardan bahsetmişken biraz daha detaya yer verelim. Mix Fold 3’ün iç ekranı 2K çözünürlüğe sahip 8,03 inç katlanabilir E6 AMOLED LTPO panelden oluşuyor. Katlanabilir cihaz, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ikincil bir 6,56 inç AMOLED ekrana sahip. TÜV Rheinland sertifikasına göre Mix Fold 3’ün ekranı 500.000 katlanmaya dayanabiliyor. Ayrıca telefon, dış ekran için Corning Gorilla Victus 2 korumasına ve iç ekran için UTG korumasına sahip
    Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ekranlardan cihazın iç kısmına baktığımızda ise bizleri saat hızları artırılmış Snapdragon 8 Gen 2 karşılıyor. Xiaomi artan termal bütçeyi dengelemek için özel de bir soğutma çözümü kullanmış. Firmanın verilerine göre bu sayede uygulamaların kullanımında cihazın sıcaklığı 36,2 derece (iPhone 14 Pro Max: 38,1 derece) ve oyunlar 45 dereceye (iPhone 14 Pro Max: 47,3 derece) ulaşıyor. Donanım tarafında ayrıca 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı yer alıyor.

    Telefonun içinde 4.800mAh pil bulunurken, cihaz 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Evet, merak ediyorsanız şarj cihazı kutuya dahil. Bununla birlikte yazılım tarafında Android 13 tabanlı MIUI 14 bulunuyor.

    Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kameralar ise iddialı. Mix Fold 3’te Leica imzalı dört kamera bulunuyor. Telefonun arkasında 50 megapiksel ana kamera (f/1.77 diyafram açıklığı, 23mm lens, Sony IMX800 sensör, 2.0um piksel boyutu, OIS) yer alıyor ve 13 megapiksel ultra geniş kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 15mm lens, 5P lens, 120 derece FoV) ile destekleniyor. Bunun yanı sıra 10 megapiksel telefoto kamera (f/2.0 diyafram, 75mm lens, 3.2x optik zoom, OIS, 5P lens) ve 10 megapiksel periskop telefoto ünitesi (f/2.92 diyafram, 115mm lens, 5x optik zoom, 4P lens, OIS) bulunuyor.

    Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri

    Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İç Ekran: 8,03 inç katlanabilir AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük, 2600 nit tepe parlaklığı
    • Dış Ekran: 6,56 inç kapaklı AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740 GPU
    • RAM ve Depolama: 12GB / 16GB LPDRR5X RAM, 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 dahili depolama alanı
    • Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14
    • Arka Kamera: OIS ve f/1.77 diyafram açıklığına sahip 50MP Sony IMX 800 birincil kamera / f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP ultra geniş açılı lens / OIS ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP telefoto lens - 3.2X optik zoom / OIS ve f/2.92 diyafram açıklığına sahip 10MP periskop lens - 5x optik zoom
    • Ön Kamera: 20MP, f/2.45 diyafram açıklığı
    • Pil: 4800mAh, 67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • Diğer Özellikler: Yana monte parmak izi sensörü, USB Type-C bağlantı noktası, NFC

    Xiaomi Mix Fold 3 fiyatı ve çıkış tarihi

    Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mix Fold 3’ü Moon Shadow Black ve Xingyao Gold renk seçenekleriyle piyasaya sürdü. Şirket, Mix Fold 3’ün 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip temel varyantını yaklaşık 1.239 dolar olarak fiyatlandırdı. Bu fiyatlandırma önceki model ile aynı. 16 GB/1 TB model için ise yaklaşık 1.515 dolar ödemek gerekiyor. Cihaz, 16 Ağustos'tan itibaren şimdilik sadece Çin'de piyasaya çıkıyor. Telefonun küresel pazar çıkıp çıkmayacağı belirtilmedi ancak muhtemelen 1 Eylül'deki IFA kapsamında Mix Fold 3, daha fazla pazar için duyurulacaktır.

     

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