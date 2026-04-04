3 hafta pil ömrüyle Honor Watch X5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Honor, Watch 5 Pro'nun ardından bu kez bütçe dostu yeni akıllı saati Watch X5i modelini duyurdu. Daha sade özelliklerle gelen cihaz, özellikle uzun pil ömrü ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Honor Watch X5i özellikleri ve fiyatı...

Honor Watch X5i neler sunuyor?

Honor Watch X5i, tasarım tarafında dikdörtgen formu ve kavisli hatlarıyla Apple Watch modellerini andıran bir görünüm sunuyor. Ancak cihaz, tam teşekküllü bir akıllı saat platformu yerine daha hafif bir RTOS işletim sistemi kullanıyor. Bu da uygulama çeşitliliğini sınırlarken pil ömrünü ciddi şekilde artırıyor.

Tam Boyutta Gör Saatin ön yüzünde ise 450 x 390 çözünürlüklü 60Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran yer alıyor. Ayrıca 180’den fazla saat yüzüyle kişiselleştirme seçenekleri de mevcut. Cihazın en iddialı olduğu nokta pil tarafı. Honor'a göre Watch X5i, tipik kullanımda 3 haftaya kadar, always-on display açıkken ise yaklaşık 6 gün kullanım süresi sunabiliyor.

Watch X5i, kalp atış hızı takibi, SpO2 (kan oksijen seviyesi) ölçümü, stres takibi, uyku analizi ve adet döngüsü takibi gibi temel sağlık takibi özelliklerini de barındırıyor.

Honor Pad 10 Pro, Pad X10 ve Pad X10 Pro tanıtıldı 2 gün önce eklendi

Öte yandan çift yönlü Bluetooth arama desteği, Dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde kullanıcılar, telefona bağlıyken doğrudan saat üzerinden arama yapabiliyor ve çağrı cevaplayabiliyor. Plastik gövde ve IP68 sertifikasıyla günlük kullanıma uygun olan Honor Watch X5i, yaklaşık 229 yuan (33 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

3 hafta pil ömrüyle Honor Watch X5i tanıtıldı: İşte özellikleri

