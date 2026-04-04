Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    3 hafta pil ömrüyle Honor Watch X5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor, Watch 5 Pro'nun ardından bu kez yeni akıllı saati Watch X5i modelini duyurdu. Özellikle uzun pil ömrü ile dikkat çeken model, uygun fiyatla geliyor. İşte özellikleri

    Honor, Watch 5 Pro'nun ardından bu kez bütçe dostu yeni akıllı saati Watch X5i modelini duyurdu. Daha sade özelliklerle gelen cihaz, özellikle uzun pil ömrü ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Honor Watch X5i özellikleri ve fiyatı...

    Honor Watch X5i neler sunuyor?

    Honor Watch X5i, tasarım tarafında dikdörtgen formu ve kavisli hatlarıyla Apple Watch modellerini andıran bir görünüm sunuyor. Ancak cihaz, tam teşekküllü bir akıllı saat platformu yerine daha hafif bir RTOS işletim sistemi kullanıyor. Bu da uygulama çeşitliliğini sınırlarken pil ömrünü ciddi şekilde artırıyor.

    Saatin ön yüzünde ise 450 x 390 çözünürlüklü 60Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran yer alıyor. Ayrıca 180’den fazla saat yüzüyle kişiselleştirme seçenekleri de mevcut. Cihazın en iddialı olduğu nokta pil tarafı. Honor'a göre Watch X5i, tipik kullanımda 3 haftaya kadar, always-on display açıkken ise yaklaşık 6 gün kullanım süresi sunabiliyor.

    Watch X5i, kalp atış hızı takibi, SpO2 (kan oksijen seviyesi) ölçümü, stres takibi, uyku analizi ve adet döngüsü takibi gibi temel sağlık takibi özelliklerini de barındırıyor.

    Öte yandan çift yönlü Bluetooth arama desteği, Dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde kullanıcılar, telefona bağlıyken doğrudan saat üzerinden arama yapabiliyor ve çağrı cevaplayabiliyor. Plastik gövde ve IP68 sertifikasıyla günlük kullanıma uygun olan Honor Watch X5i, yaklaşık 229 yuan (33 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en hızlı dns revelio güvenilir mi mitsubishi fe 711 özellikleri ağacı kurutmak için dibine ne dökülür iphone güncellenmezse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme C55
    realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum