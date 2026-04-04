3 hafta pil ömrüyle Honor Watch X5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Watch X5i neler sunuyor?
Honor Watch X5i, tasarım tarafında dikdörtgen formu ve kavisli hatlarıyla Apple Watch modellerini andıran bir görünüm sunuyor. Ancak cihaz, tam teşekküllü bir akıllı saat platformu yerine daha hafif bir RTOS işletim sistemi kullanıyor. Bu da uygulama çeşitliliğini sınırlarken pil ömrünü ciddi şekilde artırıyor.
Watch X5i, kalp atış hızı takibi, SpO2 (kan oksijen seviyesi) ölçümü, stres takibi, uyku analizi ve adet döngüsü takibi gibi temel sağlık takibi özelliklerini de barındırıyor.
Öte yandan çift yönlü Bluetooth arama desteği, Dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde kullanıcılar, telefona bağlıyken doğrudan saat üzerinden arama yapabiliyor ve çağrı cevaplayabiliyor. Plastik gövde ve IP68 sertifikasıyla günlük kullanıma uygun olan Honor Watch X5i, yaklaşık 229 yuan (33 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
