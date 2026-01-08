POCO M8 ve M8 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

POCO M8 Pro 5G özellikleri
POCO M8 Pro 5G, 6.83 inç boyutunda CrystalRes AMOLED ekranla geliyor. 2772×1280 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklık sunan panel, Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip. Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması da bu modelde yer alıyor. Gövde tarafında ise cihaz 8.31 mm kalınlık ve yaklaşık 206 gram ağırlıkla önceki nesle kıyasla biraz daha iri bir yapıya sahip.
Yonga seti tarafında M8 Pro Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 platformundan güç alıyor. Cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor. Kamera tarafında 50 MP OIS destekli Light Fusion 800 f1.6 ana sensör ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Batarya kapasitesi POCO M8 Pro 5G’de 6.500 mAh seviyesine çıkarılmış. Bu kapasiteye 100W kablolu hızlı şarj ve 22.5W ters kablolu şarj desteği eşlik ediyor. Ayrıca cihazda IP68 sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucu, simetrik stereo hoparlörler, NFC ve kızılötesi verici yer alıyor. Yazılım tarafında HyperOS ile geliyor. Son olarak POCO M8 PRO 5G 8GB+256 GB sürümü 299 dolar, 12GB+512 GB sürümü ise 359 dolar fiyatla satışa çıkacak.
- Ekran: 6.83 inç CrystalRes 1.5K AMOLED, 2772 × 1280 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3200 nit tepe parlaklık, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
- RAM / Depolama: 8 GB / 12 GB LPDDR5X, 256 GB / 512 GB UFS 3.x
- Arka Kamera: 50 MP Light Fusion 800 (1/1.55”, OIS), 8 MP ultra geniş açı
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 6500 mAh, 100W HyperCharge, 22.5W kablolu ters şarj
- Ses: Simetrik stereo hoparlörle, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, %400 ses artırma modu
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6 / 6E, Bluetooth 5.4, NFC, IR blaster, Çift SIM
- Dayanıklılık: IP68 su ve toz dayanımı
- Yazılım: Xiaomi HyperOS
- Boyut & Ağırlık: 163.34 × 78.31 × 8.31 mm, 205.9 g
- Renkler: Gümüş, Siyah, Yeşil
POCO M8 5G özellikleri
POCO M8 5G ise Pro modele kıyasla daha kompakt bir yapıda geliyor. 6.77 inç Flow AMOLED ekran, 2392×1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklık değerine sahip. Bu modelde Snapdragon 6 Gen 3 işlemci bulunuyor ve 8 GB LPDDR4X RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama 1 TB'a kadar artırılabiliyor.
- Ekran: 6.77 inç 3D kavisli AMOLED, 2392 × 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3200 nit tepe parlaklık, 3840 Hz PWM dimming, %100 DCI-P3, Wet Touch 2.0
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- RAM / Depolama: 8 GB LPDDR4X, 256 GB / 512 GB UFS 2.2, microSD kart desteği (1 TB’a kadar)
- Arka Kamera: 50 MP Light Fusion 400, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5520 mAh, 45W hızlı şarj, 18W ters şarj
- Ses: Çift hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster, Hibrit SIM
- Dayanıklılık: IP65 su ve toz dayanımı
- Yazılım: Xiaomi HyperOS
- Ağırlık: 178 g
- Renkler: Yeşil, Siyah, Gümüş