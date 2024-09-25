Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

- Xiaomi 14T ve 14T Pro fiyatı ortaya çıktı
- Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)
- Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)
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Xiaomi 14T ve 14T Pro fiyatı ortaya çıktı
Kaçıranlar için Xiaomi, Xiaomi 14T ve 14T Pro'yu 26 Eylül'de duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görüntülerde ise, serinin amiral gemisi modeli olan Xiaomi 14 Pro'nun sırasıyla 800 euro ve 900 euro fiyata sahip olacağı doğrulandı. Bunun 256GB ve 512GB kapasiteler için geçerli olduğunu hatırlatalım.
Ayrıca Xiaomi 14T serisini sipariş verenler için sürpriz bir promosyon da sunuluyor. Buna göre kullanıcılara ücretsiz bir Redmi Pad Pro ve 120W şarj cihazı hediye edilecek. Xiaomi 14T'ye gelirsek, fiyatı ise sayfadan kaldırıldığı için göremiyoruz. Ancak 14T Pro'ya kıyasla 650 euro fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Bunlar 13T serisiyle aynı fiyatlar.
Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh
- Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g
Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu