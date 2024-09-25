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    Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

    Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun özellikleri ve resmi fiyatları ortaya çıktı. Peki her iki cihaz ne kadar mal olacak? İşte Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun özellikleri ve fiyatları... 
    Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14T ve 14T Pro modellerini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin çıkış tarihi ve tasarımı netleşmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 14T ve 14T Pro yanlışlıkla Amazon'da listelendi. 

    Xiaomi 14T ve 14T Pro fiyatı ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Xiaomi, Xiaomi 14T ve 14T Pro'yu 26 Eylül'de duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görüntülerde ise, serinin amiral gemisi modeli olan Xiaomi 14 Pro'nun sırasıyla 800 euro ve 900 euro fiyata sahip olacağı doğrulandı. Bunun 256GB ve 512GB kapasiteler için geçerli olduğunu hatırlatalım.

    Ayrıca Xiaomi 14T serisini sipariş verenler için sürpriz bir promosyon da sunuluyor. Buna göre kullanıcılara ücretsiz bir Redmi Pad Pro ve 120W şarj cihazı hediye edilecek. Xiaomi 14T'ye gelirsek, fiyatı ise sayfadan kaldırıldığı için göremiyoruz. Ancak 14T Pro'ya kıyasla 650 euro fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Bunlar 13T serisiyle aynı fiyatlar.

     

    Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta tanıtım sayfası, Xiaomi 14T'nin Dimensity 8300-Ultra, 14T Pro'nun ise Dimensity 9300+'dan güç alacağını doğrulamış durumda. Dolayısıyla özellikle 14T Pro'nun amiral gemisi rekabetine dahil olduğunu görmemiz olası. İşte Xiaomi 14T ve 14T Pro'dan beklenen özellikler

    Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g

    Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 512 GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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