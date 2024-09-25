Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14T ve 14T Pro modellerini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin çıkış tarihi ve tasarımı netleşmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 14T ve 14T Pro yanlışlıkla Amazon'da listelendi.

Xiaomi 14T ve 14T Pro fiyatı ortaya çıktı

Kaçıranlar için Xiaomi, Xiaomi 14T ve 14T Pro'yu 26 Eylül'de duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görüntülerde ise, serinin amiral gemisi modeli olan Xiaomi 14 Pro'nun sırasıyla 800 euro ve 900 euro fiyata sahip olacağı doğrulandı. Bunun 256GB ve 512GB kapasiteler için geçerli olduğunu hatırlatalım.

Ayrıca Xiaomi 14T serisini sipariş verenler için sürpriz bir promosyon da sunuluyor. Buna göre kullanıcılara ücretsiz bir Redmi Pad Pro ve 120W şarj cihazı hediye edilecek. Xiaomi 14T'ye gelirsek, fiyatı ise sayfadan kaldırıldığı için göremiyoruz. Ancak 14T Pro'ya kıyasla 650 euro fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Bunlar 13T serisiyle aynı fiyatlar.

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Tam Boyutta Gör Diğer tarafta tanıtım sayfası, Xiaomi 14T'nin Dimensity 8300-Ultra, 14T Pro'nun ise Dimensity 9300+'dan güç alacağını doğrulamış durumda. Dolayısıyla özellikle 14T Pro'nun amiral gemisi rekabetine dahil olduğunu görmemiz olası. İşte Xiaomi 14T ve 14T Pro'dan beklenen özellikler

Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

: MediaTek Dimensity 8300 Ultra Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Bağlanabilirlik : WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g

Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 512 GB

: 512 GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh, 50W kablosuz şarj

: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g

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