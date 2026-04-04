GeForce Now'a bu hafta ve Nisan ayında eklenecek oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta ve Nisan ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu ay Heroes of Might and Magic: Olden Era ve Replaced 14 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ALL WILL FALL, Arknights: Endfield, Mega Man Star Force Legacy Collection, Nova Roma, RuneScape: Dragonwilds ve Way of the Hunter 2 ekleniyor. Ayrıca Nisan ayında Replaced ve Heroes of Might and Magic: Olden Era dahil birçok oyun platforma geliyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ALL WILL FALL (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

Arknights: Endfield

Mega Man Star Force Legacy Collection (Steam)

Nova Roma (Steam, Xbox, Game Pass)

RuneScape: Dragonwilds (Steam)

Way of the Hunter 2 (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Steam, 21 Nisan)

Samson (Steam, 8 Nisan)

Replaced (Steam, Xbox, Game Pass, 14 Nisan)

Cthulhu: The Cosmic Abyss ( Steam, 16 Nisan)

PRAGMATA (Steam, 17 Nisan)

Outbound (Steam, 23 Nisan)

Heroes of Might and Magic: Olden Era (Steam, 30 Nisan)

Bus Bound ( Steam, 30 Nisan)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

