    GeForce Now'a bu hafta ve Nisan ayında eklenecek oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta ve Nisan  ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Heroes of Might and Magic: Olden Era, Replaced dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. 

    GeForce Now'a Nisan ayında eklenecek oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta ve Nisan ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu ay Heroes of Might and Magic: Olden Era ve Replaced 14 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ALL WILL FALL, Arknights: Endfield, Mega Man Star Force Legacy Collection, Nova Roma, RuneScape: Dragonwilds ve Way of the Hunter 2 ekleniyor. Ayrıca Nisan ayında Replaced ve Heroes of Might and Magic: Olden Era dahil birçok oyun platforma geliyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • ALL WILL FALL (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • Arknights: Endfield
    • Mega Man Star Force Legacy Collection (Steam)
    • Nova Roma (SteamXbox, Game Pass)
    • RuneScape: Dragonwilds (Steam)
    • Way of the Hunter 2 (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Steam, 21 Nisan)
    • Samson (Steam, 8 Nisan)
    • Replaced (Steam, Xbox, Game Pass, 14 Nisan)
    • Cthulhu: The Cosmic Abyss ( Steam, 16 Nisan)
    • PRAGMATA (Steam, 17 Nisan)
    • Outbound (Steam, 23 Nisan)
    • Heroes of Might and Magic: Olden Era (Steam, 30 Nisan)
    • Bus Bound ( Steam, 30 Nisan)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

