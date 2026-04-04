GeForce Now'a bu hafta ve Nisan ayında eklenecek oyunlar açıklandı

GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ALL WILL FALL, Arknights: Endfield, Mega Man Star Force Legacy Collection, Nova Roma, RuneScape: Dragonwilds ve Way of the Hunter 2 ekleniyor. Ayrıca Nisan ayında Replaced ve Heroes of Might and Magic: Olden Era dahil birçok oyun platforma geliyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- ALL WILL FALL (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Arknights: Endfield
- Mega Man Star Force Legacy Collection (Steam)
- Nova Roma (Steam, Xbox, Game Pass)
- RuneScape: Dragonwilds (Steam)
- Way of the Hunter 2 (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Steam, 21 Nisan)
- Samson (Steam, 8 Nisan)
- Replaced (Steam, Xbox, Game Pass, 14 Nisan)
- Cthulhu: The Cosmic Abyss ( Steam, 16 Nisan)
- PRAGMATA (Steam, 17 Nisan)
- Outbound (Steam, 23 Nisan)
- Heroes of Might and Magic: Olden Era (Steam, 30 Nisan)
- Bus Bound ( Steam, 30 Nisan)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL
