Xiaomi oyun dünyasında ezberleri bozacak yeni teknolojisini tanıttı: WinPlay!

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Xiaomi, oyun tutkunlarına yepyeni bir deneyim sunan yenilikçi WinPlay teknolojisiyle tablet dünyasında ezber bozuyor. Şirketin Pad 6S Pro 12.4 modeli için özel olarak geliştirilen bu sistem, Windows oyunlarını internet bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan tablet üzerinden oynamayı mümkün hale getiriyor. WinPlay, Xiaomi’nin Hyper OS işletim sistemi ile Windows uyumluluğunu bir araya getirerek, platformlar arası sorunsuz bir oyun deneyimi sağlıyor.

Xiaomi Mobil Sistem Yazılımı Departmanı Direktörü Zhang Guoquan’ın açıklamalarına göre, WinPlay’in temelinde Xiaomi’nin geliştirdiği HyperCore teknolojisi yatıyor. Bu teknoloji, tablet üzerinde sanal bir oyun ortamı yaratarak Windows oyunlarını yüksek performans ve kararlılıkla destekliyor. Kullanıcılar Steam ve GOG gibi popüler platformlardan oyun indirip kolayca oynayabiliyor. Ayrıca, bu özellik oyun kolları, klavyeler ve fareler gibi çevre birimlerini destekleyerek adeta bir bilgisayar deneyimi sunuyor.

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Xiaomi, WinPlay’i çok oyunculu oyunlar için optimize ederek dört kişiye kadar ortak oyun oynama imkânı sağlıyor. Xbox kontrolcülerine yönelik yapılan özel uyarlamalar sayesinde titreşim geri bildirimi gibi orijinal konsol özelliklerini tablete taşıyor. Dahası, bu sistemin GPU performansındaki kaybı yalnızca %2,9 oranında tutarak neredeyse yerel bir oyun performansı sunuyor. Ortalama güç tüketimi ise yalnızca 8,3 watt civarında olduğundan, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de uzun süreli kullanım için güvenilir bir çözüm sunuyor.

Sistemin verimliliği, üç katmanlı sanallaştırma yapısıyla sağlanıyor. Bu yapı, API’ler, görüntü işleme ve komut yürütme süreçlerini ayrı ayrı ele alarak kaynak kullanımını minimize ediyor. Ayrıca, akıllı kaynak tahsisi mekanizması sayesinde oyun yükleme ve işleme süreçlerinde olağanüstü bir akıcılık sağlanıyor.

WinPlay şu an için sadece Xiaomi Pad 6S Pro modeli ile sınırlı olsa da şirket, kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak bu özelliği daha da geliştirmeyi ve genişletmeyi planlıyor. Beta sürecine katılmak isteyen kullanıcılar, cihazlarını en son sürüme güncelleyerek Xiaomi Topluluk uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Oyun dosyaları bilgisayardan tablete kolayca aktarılabiliyor ve çevre birimleri bağlandığında oyun keyfi anında başlıyor.

Xiaomi’nin bu hamlesi, tablet oyunlarında çıtayı yukarı taşıyarak sektör genelinde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcıların bu teknolojiyi nasıl değerlendireceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.

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