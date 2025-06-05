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    iOS 18, iOS 17'den daha popüler oldu: İşte kullanım oranları

    Apple, iOS 26 ve diğer yazılımlarını tanıtacağı WWDC25 etkinliği öncesinde iOS 18 kullanım oranına ilişkin yeni veriler paylaştı. İşte güncel istatistikler:     

    apple ios 18 yüklü iphone sayısı Tam Boyutta Gör
    iPhone yazılımının en son sürümünü mü kullanıyorsunuz yoksa iOS 18'i hiç yüklemediniz mi? Apple, iPhone ve iPad yazılımlarının kullanımıyla ilgili rakamları yayınladı. İşte iOS 18 ve iPadOS 18 benimsenme oranı:

    iPhone'ların %88'inde iOS 18 yüklü

    ‌iOS 18‌ benimsenmesi bu yılın başından bu yana önemli ölçüde arttı. ‌iOS 18‌, son dört yılda tanıtılan iPhone'ların (iPhone 13 ve üzeri modeller) %88’ine, tüm aktif iPhone'ların ise %82'sine yüklendi. Kıyaslama açısından, Ocak ayında son dört yılda tanıtılan iPhone'ların %76'sında ‌iOS 18‌ kuruluyken, tüm iPhone'ların %68'inde güncelleme yüklüydü.

    iOS 18, iOS 17’den daha popüler oldu. Haziran 2024'te, son dört yıldaki tüm iPhone'ların %86'sında iOS 17 yüklüyken, tüm iPhone'ların %77'sinde iOS 17 yüklüydü.

    iPad'lerin %81'i güncel

    iPad tarafında, iPadOS 18, son dört yılda tanıtılan iPad'lerin %81'inde yüklüyken, toplam cihazların %71'inde ‌iPadOS 18‌ çalışıyor. ‌iPadOS 18‌ de iPadOS 17'den daha hızlı benimsendi. iPadOS 17 son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad'lerin %77’sine, tüm iPad'lerin %68'ine kuruldu.

    Apple, son iOS ve iPadOS sürümlerini yükleyen kullanıcı tabanının yüzdesine göre kararlar alan geliştiriciler için kullanım sayılarının önemli olduğunu vurguluyor. iPhone ve iPad’i güncel tutmak da önemli; Apple’ın yazılım güncellemeleri, can sıkıcı hataları düzeltmenin ve yeni özellikler eklemenin yanı sıra güvenlik açıklarını kapatıyor.

    iOS 26 haftaya tanıtılacak

    Bugünkü yeni veriler, önümüzdeki hafta tanıtılacak iOS 26'nın öncesinde geldi. (Apple’ın yeni tasarımla birlikte yeni isimlendirmeye geçerek iOS 19 yerine iOS 26’yı tanıtması bekleniyor.)

    Kaynakça https://developer.apple.com/support/app-store/ https://9to5mac.com/2025/06/05/apple-reveals-how-many-users-are-running-ios-18-and-ipados-18/
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Y
    YouRæk 4 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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