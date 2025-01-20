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    TCL’nin yeni akıllı televizyon modeli özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor

    Akıllı televizyon pazarının önemli isimlerinden biri haline gelen TCL yeni modeli Thunderbird Crane 6’yı resmen tanıttı. İşte yeni modelin özellikleri ve fiyatı.

    TCL’nin yeni akıllı tv modeli özellikleriyle dikkat çekiyor

    TCL, yeni nesil Mini LED televizyon serisi Thunderbird "Crane 6"yı resmi olarak tanıttı. 4K UHD çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve gelişmiş arka aydınlatma teknolojisiyle dikkat çeken bu seri, uygun fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Fiyatlar, ilk etapta 355 dolardan başlıyor.

    Seride yer alan televizyonlar, yüksek çözünürlüklü VA panellerle donatılmış durumda. 85 ve 75 inç modellerde 1300 nit, daha küçük boyutlarda ise 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşılıyor. 144 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı görüntüler sunulurken, bazı modellerde tam 288 Hz yenileme hızı desteği sağlanıyor. Ayrıca, %94 DCI-P3 renk gamı desteği, Dolby Vision IQ ve IMAX Enhanced sertifikalarıyla görsel deneyim bir üst seviyeye taşınıyor.

    Mini LED arka aydınlatma teknolojisiyle geliştirilen seride, ekran boyutlarına göre farklı arka aydınlatma bölgeleri bulunuyor. 85 inç model 352, 75 inç model 300, 65 inç model 224 ve 55 inç model ise 144 arka aydınlatma bölgesine sahip. Bu özellik, daha derin kontrastlar ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

    Ses performansı da en az görseller kadar etkileyici. Dolby Atmos ve DTS:X desteğiyle donatılmış 2.1 kanal ses sistemi, bağımsız bir subwoofer ile zenginleştirilmiş durumda. Bu sayede, kullanıcılar daha etkileyici ve çevresel bir ses deneyimi yaşıyor.

    Televizyonlar, güçlü bir donanım yapısına sahip. Dört çekirdekli A73 işlemci, Mali-G52 MC1 grafik birimi ve 4 GB RAM ile hızlı bir performans sunuluyor. Ayrıca, 64 GB depolama alanı sayesinde geniş bir medya ve uygulama arşivine yer açılıyor. Lingkong Sistem 3.0 ve Fuxi AI teknolojisi, kişiselleştirilmiş kullanım deneyimi ve gelişmiş kontrol seçenekleriyle öne çıkıyor.

    Bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve iki adet HDMI 2.1 portu yer alıyor. VRR ve ALLM gibi oyun özelliklerini destekleyen bu bağlantı seçenekleri, gecikme süresini minimuma indirerek oyun tutkunlarını da hedefliyor.

    Thunderbird "Crane 6" serisinin fiyatları, ekran boyutuna göre değişiklik gösteriyor. 55 inç model 355 dolar, 65 inç model 423 dolar, 75 inç model 546 dolar ve 85 inç model ise 737 dolardan satışa sunuluyor. Bu uygun fiyatlarla kullanıcılar, hem görsel hem de teknolojik açıdan oldukça iddialı bir televizyona sahip olma fırsatı yakalıyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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