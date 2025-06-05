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Tam Boyutta Gör Vivo, geçen yıl amiral gemisi X serisine X200 Pro mini isimli kompakt bir model eklemişti. Kompakt model X300 serisiyle devam ediyor gibi görünüyor. Yeni bir sızıntıya göre, X300 Pro mini batarya kapasitesiyle adından söz ettirecek.

6,3 inç ekrana 7000 mAh pil

Digital Chat Station isimli sızıntı kaynağına göre, 6,3 inç ekrana sahip olması beklenen X300 Pro mini, 7000 mAh gibi oldukça büyük bir pille gelecek. Gönderide cihazın adı açıkça belirtilmese de işaretler bunun Vivo X300 Pro mini olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, X200 Pro mini, boyutuna göre etkileyici bir değer olan 5700 mAh kapasiteli pille geliyor. 6,3 inç gibi nispeten küçük bir ekran boyutuna sahip bir telefona 7000 mAh batarya sığdırmak büyük başarı.

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X300 Pro mini hakkında pek bir şey bilmesek de, X200 Pro mini'nin özelliklerini kısaca özetleyelim. Telefon, 1B renk üretebilen, HDR10+ desteğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor ve MediaTek'in Dimensity 9400 yonga setinden güç alıyor.

Kamera sistemi Zeiss ile ortak olarak tasarlanmış üç adet 50MP sensörden oluşuyor: OIS destekli ana kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera ve otomatik odaklamalı ultra geniş açı kamera. Ayrıca lazer otomatik odaklama, Zeiss T* lens kaplaması ve 4K video kaydı da sunuluyor.

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Vivo X300 Pro mini, 7000 mAh batarya ile gelebilir!

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