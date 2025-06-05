Samsung, etkin olmayan hesapları temizliyor: Kimler etkilenecek?

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Tam Boyutta Gör Samsung, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı hesaplarını kalıcı olarak silmeye hazırlanıyor. Yeni politika, iki yıldır hiç giriş yapılmayan hesapları "etkin olmayan" olarak değerlendiriyor ve bu hesaplar 31 Temmuz 2025 itibarıyla tamamen silinebilir. Uyarı mesajları, doğrudan kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilmeye başladı.

Kullanılmayan hesaplar Temmuz'da silecek

Samsung'un yeni duyurusuna göre, uzun süredir aktif olmayan Samsung hesapları, tüm verileriyle birlikte geri dönülmez şekilde kaldırılacak. Bu da, Samsung Health ya da Galaxy Wearables gibi uygulamalara gelecekte tekrar dönmek isteyen kullanıcılar için önemli olabilir. Şirket, bazı verilerin yasal zorunluluklar nedeniyle bir süre daha saklanabileceğini söyledi. Ancak bu verilerin dahi geri yüklenemeyeceğini açıkça belirtelim.

Şu an için yeni politikada bazı istisnalar da yer alıyor. Samsung'un açıklamasına göre, kayıtlı aile hesapları, ödül puanı birikimi ya da kullanım kaydı olan hesaplar ve Galaxy Store'da alışveriş yapılmış hesaplar, "aktif" sayılacak ve kapsam dışı bırakılacak.

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İyi haber şu ki, hesabını kaybetmek istemeyen kullanıcıların, yalnızca bir kez oturum açmaları yeterli. Samsung, "iki yılda bir" yapılan tek bir girişin veya bağlı hizmetlerin kullanılmasının hesabı aktif tutmak için yeterli olduğunu belirtiyor. Hesabını tamamen silmek isteyenler içinse herhangi bir işlem yapılmasına gerek yok; bu kullanıcılar temmuz sonunu bekleyebilir.

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