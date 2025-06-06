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    Nothing Headphone (1) ve Phone (3) için tanıtım tarihi resmen duyuruldu

    Nothing, teknoloji meraklılarının uzun süredir beklediği ilk kulak üstü kulaklığını duyurdu. Headphone (1) adıyla tanıtılacak model, Phone (3) ile birlikte 1 Temmuz’da sahneye çıkıyor.

    Nothing Headphone (1) ve Phone (3) için tanıtım tarihi duyuruldu

    Nothing, uzun süredir merakla beklenen ilk kulak üstü kulaklığını resmen duyurdu. "Headphone (1)" adı verilen model, şirketin yeni amiral gemisi telefonu Phone (3) ile birlikte 1 Temmuz’da tanıtılacak. Etkinlik Londra’da düzenlenecek ve saat farkları gözetilerek dünya genelinde eş zamanlı olarak takip edilebilecek.

    Kulaklığın en dikkat çekici yanı, ses teknolojileri alanında köklü bir geçmişe sahip olan İngiliz marka KEF ile yapılan iş birliği. Bu ortaklık, Nothing’in sıradan bir ses aksesuarı değil, üst seviye bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Henüz teknik detaylar paylaşılmasa da, şirketin imzası haline gelen şeffaf tasarım dilinin bu modelde de korunması bekleniyor.

    Headphone (1)’in eylülde satışa sunulacağı öne sürülürken, fiyatının yaklaşık 299 dolar olacağı konuşuluyor. Bu da cihazı, Apple AirPods Max gibi rakiplerine kıyasla daha ulaşılabilir kılıyor. Renk seçenekleri arasında siyah ve beyaz yer alacak, muhtemelen bu sade çizgiye gri tonları da eklenecek.

    Nothing’in Phone (3) ile birlikte tanıtacağı bu yeni kulaklık, markanın ses alanındaki ilk ciddi adımı olacak. Şirketin bu lansmanla birlikte mobil cihazlardan ses teknolojilerine uzanan geniş bir ekosistem kurma hedefi güç kazanmış görünüyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 1 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 4 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 21 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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