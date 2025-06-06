Xiaomi 16’nın pil kapasitesi belli oldu: Rekor kırabilir

Pil kapasitesiyle ilk olacak
Asya pazarında yer alan yeni bir sızıntıya göre, Xiaomi 16'da 7.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Daha önce 6.800 mAh ve 6.500 mAh üzeri gibi farklı rakamlarla gündeme gelen batarya kapasitesi böylece yukarı yönlü güncellenmiş oldu. Bu değer, geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 15’teki 5.240 mAh bataryaya kıyasla ciddi bir sıçramaya işaret ediyor.
Diğer detaylara gelirsek, Xiaomi 16'nın 6.3 inç ila 6.39 inç aralığında düz OLED ekran ve Snapdragon 8 Elite 2 işlemci ile tanıtılması bekleniyor. Telefonun arka bölümünde ise üçlü 50 MP arka kamera kurulumu ve 1/1.3 inç boyutlarında ana sensör olacak. Ayrıca, periskop telefoto modülünün de seride yerini koruyacağı belirtiliyor.
Xiaomi'nin, yeni seriyi Eylül ayının sonlarına doğru Çin'de tanıtması bekleniyor. Global pazara sunumun ise yine birkaç ay sonrasına sarkacak. Hatırlanacağı üzere Xiaomi 15, Ekim ayında tanıtılmış ve Mart ayında uluslararası satışa çıkmıştı. Bu yılki takvim, Ocak-Şubat aralığında bir global lansmana işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.