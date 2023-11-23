Redmi K70 serisinin tanıtım ve çıkış tarihi açıklandı

Redmi K70 serisinin tanıtım tarihi belli oldu
Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Redmi K70 serisinin 29 Kasım'da Çin'de yerel saatle 19:00'da tanıtılacağını duyurdu. Bu bağlamda seride yer alacak üç modelin Aralık ayı itibarıyla raflarda yerini alması bekleniyor. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise halen net değil. Niketim Redmi K40, K50 ve K60 serisi de çoğunlukla POCO tarafından yeniden markalanmıştı.
Redmi K70, K70 Pro ve K70e neler sunacak?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, Redmi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3, K70E ise Dimensity 8300-Ultra yonga seti ile desteklenecek. Ayrıca temel modelde yani Redmi K70 için 5.000mAh 120W şarj, Pro sürümde 5.120mAh 120W şarj ve K70e'de ise 90W 5.5000mAh pil paketi ile karşılaşacağız.
Akıllı telefonların Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise Xiaomi, üçlü bir sensör kurulumuna yönelecek. Mevcut raporlar Redmi K70 serisinin tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağını söylüyor. Şu ana kadar sızdırılan bilgiler, Redmi K70 ve K70 Pro'nun 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.