Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, çok yakında yeni telefonları Redmi K70 serisini duyuracak. Çinli markanın seride Redmi K70, K70 Pro ve K70E olmak üzere üç modele yer vermesi bekleniyor. Kısa süre önce ise akıllı telefonun teknik özellikleri ve Redmi K70E'nin tasarımı paylaşılmıştı. Son olarak Xiaomi, Redmi K70 serinin tanıtım ve çıkış tarihine açıklık getirdi.

Redmi K70 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Redmi K70 serisinin 29 Kasım'da Çin'de yerel saatle 19:00'da tanıtılacağını duyurdu. Bu bağlamda seride yer alacak üç modelin Aralık ayı itibarıyla raflarda yerini alması bekleniyor. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise halen net değil. Niketim Redmi K40, K50 ve K60 serisi de çoğunlukla POCO tarafından yeniden markalanmıştı.

Redmi K70, K70 Pro ve K70e neler sunacak?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, Redmi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3, K70E ise Dimensity 8300-Ultra yonga seti ile desteklenecek. Ayrıca temel modelde yani Redmi K70 için 5.000mAh 120W şarj, Pro sürümde 5.120mAh 120W şarj ve K70e'de ise 90W 5.5000mAh pil paketi ile karşılaşacağız.

Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı 20 sa. önce eklendi

Akıllı telefonların Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise Xiaomi, üçlü bir sensör kurulumuna yönelecek. Mevcut raporlar Redmi K70 serisinin tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağını söylüyor. Şu ana kadar sızdırılan bilgiler, Redmi K70 ve K70 Pro'nun 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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Redmi K70 serisinin tanıtım ve çıkış tarihi açıklandı!