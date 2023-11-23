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    Redmi K70 serisinin tanıtım ve çıkış tarihi açıklandı

    Xiaomi, merakla beklenen Redmi K70 serisi için için gün saymaya başladı. Bütçe amiral gemisi Redmi K70 ve K70 Pro'nun Kasım sonunda tanıtılması ve piyasaya çıkması bekleniyor.
    Redmi K70 serisinin tanıtım ve çıkış tarihi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, çok yakında yeni telefonları Redmi K70 serisini duyuracak. Çinli markanın seride Redmi K70, K70 Pro ve K70E olmak üzere üç modele yer vermesi bekleniyor. Kısa süre önce ise akıllı telefonun teknik özellikleri ve Redmi K70E'nin tasarımı paylaşılmıştı. Son olarak Xiaomi, Redmi K70 serinin tanıtım ve çıkış tarihine açıklık getirdi. 

    Redmi K70 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

    Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Redmi K70 serisinin 29 Kasım'da Çin'de yerel saatle 19:00'da tanıtılacağını duyurdu. Bu bağlamda seride yer alacak üç modelin Aralık ayı itibarıyla raflarda yerini alması bekleniyor. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise halen net değil. Niketim Redmi K40, K50 ve K60 serisi de çoğunlukla POCO tarafından yeniden markalanmıştı.

    Redmi K70, K70 Pro ve K70e neler sunacak?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, RedmiK70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3, K70E ise Dimensity 8300-Ultra yonga seti ile desteklenecek. Ayrıca temel modelde yani Redmi K70 için 5.000mAh 120W şarj, Pro sürümde 5.120mAh 120W şarj ve K70e'de ise 90W 5.5000mAh pil paketi ile karşılaşacağız.

    Akıllı telefonların Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise Xiaomi, üçlü bir sensör kurulumuna yönelecek. Mevcut raporlar Redmi K70 serisinin tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağını söylüyor. Şu ana kadar sızdırılan bilgiler, Redmi K70 ve K70 Pro'nun 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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