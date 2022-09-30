Xiaomi Redmi Note 11R tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Redmi Note 11 serisine bugün yeni bir telefon daha ekledi. Redmi Note 11R isimli serinin yeni telefonu, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç almakta. Üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen telefon 5000 mAh pil ile kutudan çıkmakta.
İşte Xiaomi Redmi Note 11R'nin teknik özellikleri ve fiyatı:
Redmi Note 11R, 6,58 inç Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. 50 MP ana kameranın altına yerleştirilmiş 2 MP derinlik sensörden oluşan çift arka kamera düzeniyle gelen telefon 5 MP'lik slefie kamerasına sahip. 5000 mAh pil ile gelen telefon, 10W şarj desteği ile birlikte kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkmakta.
- Ekran: 6.58 inç FHD+ LCD 90Hz yenileme hızı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC
- Hafıza: 128 GB
- Arka kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön kamera: 5 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi
Son olarak siyah, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tanıtılan ve 128 GB depolamaya sahip olan Redmi Note 11R'nin fiyatına değinecek olursak, 4GB RAM'e sahip olan varyant yaklaşık 183 dolar, 6GB RAM'e sahip olan varyant yaklaşık 210 dolar ve 8GB RAM'e sahip olan varyant yaklaşık olarak 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum