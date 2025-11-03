Giriş
    Exynos 2600, Apple A19 Pro ile karşılaştırıldı: Daha verimli

    Samsung'un 2nm GAA mimarisiyle ürettiği Exynos 2600, güç verimliliğinde Apple A19 Pro'yu geride bıraktı. Yeni yonga, yalnızca 7.6W tüketimle 59% daha iyi verimlilik sağlıyor.

    Exynos 2600, Apple A19 Pro ile karşılaştırıldı: Daha verimli Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni telefonları Galaxy S26 serisi için bekleyiş çok yakında bitecek. Bu yılki modellerdeki en büyük sürpriz ise, tekrar Exynos platformuna geri dönülmesi olacak ve belirli modellere Samsung'un 2nm GAA sürecini temel alan Exynos 2600 platformu güç verecek. Son olarak yeni yonga seti, Apple A19 Pro ile karşılaştırıldı.

    Exynos 2600, Apple A19 Pro ile karşılaştırıldı

    Daha önce Geekbench 6'da tek çekirdekte 3.309, çok çekirdekte 11.256 puan aldığı görülen Exynos 2600, şimdi yalnızca 7.6W güç tüketimiyle aynı testleri tamamlıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Apple A19 Pro'nun çok çekirdekli güç tüketimi 12.1W seviyesindeydi. Bu fark, Samsung'un yeni nesil 2nm GAA (Gate-All-Around) mimarisi sayesinde sağlanıyor.

    Samsung'un 2nm üretim süreci, yalnızca performans artışıyla değil, güç sızıntısını azaltan yapısıyla da öne çıkacak. Bu sayede enerji kaybı düşerken işlemcinin ısıl verimliliği belirgin biçimde artıyor. Geekbench sonuçlarının yanı sıra GFXBench GPU testlerinde de benzer iyileştirmeler görülüyor, yonganın grafik testinde 5.4W güç tükettiği sızdırıldı.

    Exynos 2600, bir önceki nesil Exynos 2400’e göre %30 daha yüksek "performans başına watt" değerine ulaşmış durumda. Bu tablo, Samsung'un yıllardır Apple ve Qualcomm karşısında sürdürdüğü verimlilik mücadelesinde önemli bir ilerlemeye sağlayabilir. Ancak bu testlerin hâlâ erken prototip donanımlarla gerçekleştirildiği unutulmamalı.

    Exynos 2600 beklenen özellikler

    • Üretim süreci: 2nm GAA (Gate-All-Around)
    • Çekirdek düzeni: 1+3+6 (1x3.80GHz, 3x3.26GHz, 6x2.76GHz)
    • Performans (Geekbench 6): 3.309 / 11.256 puan
    • Güç tüketimi (tek/çok çekirdek): 3.6W / 7.6W
    • Verimlilik artışı: %59 (A19 Pro’ya kıyasla)
    • GPU tüketimi: 5.4W (GFXBench)
    • Performans başına watt: %30 artış (Exynos 2400’e göre)
    • Kullanılacağı modeller: Galaxy S26 Pro, S26+, S26 Ultra
