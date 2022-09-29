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    Huawei, Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor

    Ülkemizde Ar-Ge merkezi bulunan Huawei şimdi de akıllı telefon ve akıllı cihaz üretimine hazırlanıyor. Türkiye'de üretim için planlamalar ve analizler yapılıyor. 
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    Huawei, Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor
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    Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL gibi teknoloji devleri Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapıyor. Huawei ise Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunmasına rağmen Türkiye’de üretim yapmıyor. Huawei Türkiye Ülke Müdürü, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Huawei İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Huawei Nova 10 ve Huawei Nova 10 Pro modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda soruları yanıtlayan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye’de üretim için ilk sinyalleri verdi.

    Üretim tesisi için analizler yapılıyor

    Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye’de üretim yapma planlarına ilişkin, "Huawei'nin Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren planlamaya başladık. Aday lokasyon olarak bazı yerleri ziyaret ettim. Bu konuda analizler de yapıyoruz. Zamanı geldiğinde ve yol haritamız da hazır olunca, gelecekte burada üretim merkezi kuracağımızı düşünüyorum." dedi.

    Huawei Vision televizyonlar Türkiye’ye geliyor

    Türkiye’deki akıllı saat kategorisinde birinci sıraya yerleştiklerini ve pazar paylarını her kategoride artırmayı hedeflediklerini belirten  Yao, ilerleyen dönemde Türkiye’de akıllı televizyon satışına da başlayabileceklerini sözlerine ekledi.

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    anzubesti 23 dakika önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 20 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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