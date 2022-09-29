Huawei, Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor

Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL gibi teknoloji devleri Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapıyor. Huawei ise Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunmasına rağmen Türkiye’de üretim yapmıyor. Huawei Türkiye Ülke Müdürü, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Huawei İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Huawei Nova 10 ve Huawei Nova 10 Pro modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda soruları yanıtlayan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye’de üretim için ilk sinyalleri verdi.
Üretim tesisi için analizler yapılıyor
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye’de üretim yapma planlarına ilişkin, "Huawei'nin Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren planlamaya başladık. Aday lokasyon olarak bazı yerleri ziyaret ettim. Bu konuda analizler de yapıyoruz. Zamanı geldiğinde ve yol haritamız da hazır olunca, gelecekte burada üretim merkezi kuracağımızı düşünüyorum." dedi.
Huawei Vision televizyonlar Türkiye’ye geliyor
Türkiye’deki akıllı saat kategorisinde birinci sıraya yerleştiklerini ve pazar paylarını her kategoride artırmayı hedeflediklerini belirten Yao, ilerleyen dönemde Türkiye’de akıllı televizyon satışına da başlayabileceklerini sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum