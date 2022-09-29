Huawei, Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor

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Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL gibi teknoloji devleri Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapıyor. Huawei ise Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunmasına rağmen Türkiye’de üretim yapmıyor. Huawei Türkiye Ülke Müdürü, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Huawei İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Huawei Nova 10 ve Huawei Nova 10 Pro modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda soruları yanıtlayan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye’de üretim için ilk sinyalleri verdi.

Üretim tesisi için analizler yapılıyor

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye’de üretim yapma planlarına ilişkin, "Huawei'nin Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren planlamaya başladık. Aday lokasyon olarak bazı yerleri ziyaret ettim. Bu konuda analizler de yapıyoruz. Zamanı geldiğinde ve yol haritamız da hazır olunca, gelecekte burada üretim merkezi kuracağımızı düşünüyorum." dedi.

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Türkiye’deki akıllı saat kategorisinde birinci sıraya yerleştiklerini ve pazar paylarını her kategoride artırmayı hedeflediklerini belirten Yao, ilerleyen dönemde Türkiye’de akıllı televizyon satışına da başlayabileceklerini sözlerine ekledi.

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