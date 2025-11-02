Giriş
    Uygun fiyatlı Vivo Y19s 5G modeli tanıtıldı: İşte özellikleri

    Türkiye'de satışta olan uygun fiyatlı telefonlardan Vivo Y19s modelinin 5G uyumlu modeli tanıtıldı. Vivo Y19s 5G, bütçe dostu telefon arayanlar için yeni seçeneklerden biri.

    uygun fiyatlı 5G telefon Vivo Y19s Tam Boyutta Gör
    Vivo, uygun fiyatlı Y19 serisine yeni bir model ekledi. Ucuz 5G uyumlu telefonlar arasında olan Vivo Y19s 5G, 6.74 inç 90 Hz geniş ekranı, Dimensity 6300 işlemcisi ve 6000 mAh bataryasıyla bütçe dostu kullanıcılar için yeterli günlük performans sunuyor. Türkiye’de de satılması muhtemel telefonun özelliklerine bakalım.

    Vivo Y19s 5G özellikleri ile neler sunuyor?

    Vivo Y19s 5G, 8.19 mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında. Telefonun 6.74 inç ekranı LCD panel kullanıyor, HD+ (1600x720) çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sağlıyor. Ekran parlaklığı 700 nite kadar çıkıyor ve NTSC renk gamının %70'ini kapsıyor.

    Vivo Y19s 5G telefonun kalbinde MediaTek’in 6 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Ek alan isteyenler için microSD kart desteği mevcut; 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Telefon, 6000 mAh bataryadan güç alıyor. Bu batarya, 15 W hızlı şarjı destekliyor.

    Y19s 5G modelinde fotoğraf çekimi için 0,08 megapiksel ikincil sensörle eşleştirilmiş 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera bulunuyor. Yanda parmak izi okuyucu bulunduran telefon, çift SIM 5G desteği sunuyor. Dayanıklılık noktasında cihaz, IP64 toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahip.

    Vivo Y19s 5G telefon fiyatı ne kadar?

    Vivo Y19s 5G, yeşil ve gümüş renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, ilk olarak Hindistan’da 10.999 Rs (123 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı ancak küresel pazarda da satışa sunulacak. Vivo Y19s modeli şu anda Türkiye’de 11.999 TL fiyat etiketine sahip.

    • 4GB RAM + 64 GB: 10999 Rs (123 dolar)
    • 4GB RAM + 128 GB: 11999 Rs (135 dolar)
    • 6GB RAM + 128 GB: 13499 Rs (152 dolar)
