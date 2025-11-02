Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni iddialar: Kameralarda önemli iyileşme gerçekleşebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S26 serisi aylardır karışık söylentilerle gündemdeydi, ancak son sızan teknik bilgiler tabloyu çok daha umut verici hale getiriyor. Görünüşe göre Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri artık küçük dokunuşlardan öteye geçip kullanıcıların uzun süredir beklediği kamera yeniliklerini getirebilir.

Samsung Galaxy S26 serisi neler sunacak?

Serideki en dikkat çekici iddialardan biri 3x telefoto kamerada yapılacak iyileştirme. Samsung yıllardır Ultra modellerinde 10 MP 1/3.52 inç, diğer modellerde ise daha küçük 1/3.94 inç sensör kullanıyordu, bu da Vivo X300 Pro gibi rakiplerin gerisinde kalmasına neden oluyordu. Yeni söylentilere göre üç model de artık çok daha büyük 12 MP 1/2.55 inç sensöre geçecek. Bu geçiş, düşük ışık performansını ve yakınlaştırma kalitesini ciddi şekilde artırabilir. Hatta Ultra modelinde bu sensörün 50 MP olabileceği, ancak bunun henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

Ayrıca Ultra modelinin bataryasının 5.000 mAh’den 5.400 mAh’ye çıkabileceği iddia ediliyor. Üç telefonun da Samsung’un yeni M14 OLED panellerini kullanacağı ve QHD çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor. Galaxy S26’da 6.3 inç, S26 Plus’ta 6.7 inç, Ultra’da ise 6.9 inç ekran bizleri karşılayacak. Karşılaştırmak gerekirse mevcut S25 modeli 6.2 inçlik 1080p bir ekran kullanıyor.

Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri de kayda değer kamera yükseltmeleri alabilir. Her iki modelin de 12 MP yerine 50 MP ultra geniş açı kameraya sahip olacağı, ayrıca ana kameranın da daha büyük 1/1.3 inç sensörle geleceği belirtiliyor. Bu sensör, S25 Ultra’nın 200 MP kamerasındakiyle aynı boyutta.

Redmi 9000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor: Turbo 5 1 gün önce eklendi

Performans tarafında ise bölgelere göre farklılık bekleniyor. Bazı pazarlarda Exynos 2600, bazılarında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipseti kullanılacak. Hatta bu yıl Ultra modelinin bile bazı bölgelerde Exynos işlemciyle gelebileceği konuşuluyor.

Bir diğer dikkat çekici söylenti ise “S26 More Slim” isimli olası yeni model. Bu cihazın 6.6 inç QHD ekrana, çift 50 MP kameraya, bilinmeyen bir telefoto sensöre ve yaklaşık 4.300 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Modelin durumu henüz belirsiz olsa da, iptal edilen S26 Edge’in aksine ciddi tavizler içermediği belirtiliyor.

Eğer bu sızıntılar doğruysa, Galaxy S26 serisi önceki iddiaların aksine bekleyen kullanıcıları daha tatmin edecek özelliklerle piyasaya çıkabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 serisi önemli kamera iyileştirmeleriyle gelebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: