Xiaomi 17 Ultra sektörün en büyük kamera sensörüne sahip olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 17 Ultra'yı sene sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni bir sızıntıya göre cihaz, geçen ay Çin’de piyasaya çıkan Xiaomi 17 Pro Max modelinin birçok özelliğini devralacak. Ancak 17 Ultra’yı piyasadaki diğer üst düzey telefonlardan ayıran özel bir özellik bulunuyor.

Xiaomi 17 Pro Max ile benzer özelliklere sahip olacak

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Xiaomi 17 Ultra, ekran, işlemci, hoparlör, titreşim motoru ve parmak izi sensörü gibi temel donanımlarda 17 Pro Max ile aynı olacak. Bu da cihazın 6.9 inçlik 2K çözünürlüklü 120Hz OLED ekran, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceği anlamına geliyor.

Ancak Xiaomi 17 Ultra, gelişmiş kamera performansıyla ön plana çıkacak. Büyük ve dairesel bir kamera modülüyle gelecek olan cihaz, siyah, beyaz ve mor renklerin yanında altın renk seçeneğine de sahip olacak.

Xiaomi 17 Ultra kamera yetenekleriyle öne çıkacak

Kaynak, cihazın sektörün en büyük ana kamera sensörüne sahip olacağını ve Xiaomi’nin kendi geliştirdiği yeni nesil periskop telefoto teknolojisini kullanacağı söylüyor. Kaynak ayrıca, telefonun birçok yeni kamera özelliği sunacağını ve mevcut harici zum lens sistemlerinin tamamından daha iyi performans gösterecek yeni bir harici lens çözümü barındıracağını söylüyor.

Son sızıntılara göre Xiaomi 17 Ultra, 50 MP ana kamera ile gelecek. Bu kamerada gelişmiş bir sensör içi yakınlaştırma teknolojisi bulunacak ve telefoto lense geçiş sırasında kayıpsız odak aralığı sunacak. Kameralara eşlik eden sensörler arasında 50 MP Samsung JN5 ultra geniş açı, 50 MP Samsung JN5 telefoto, ve 200 MP Samsung HPE periskop telefoto sensör yer alacak. Bu son sensör, 4×4 RMSC teknolojisi sayesinde farklı odak aralıklarında kayıpsız yakınlaştırma ve telefoto makro çekim yeteneği sunacak. Ön tarafta ise 50 MP OmniVision OV50M selfie kamerası yer alabilir.

Önceki model olan Xiaomi 15 Ultra gibi, 17 Ultra da bazı bileşenleri paylaşsa da arka tarafta yer alan ikincil ekranı barındırmayacak. Cihazın iki farklı versiyonu olacak; her ikisinde de UWB (Ultra-Wideband) desteği bulunacak, ancak üst seviye model Tiantong uydu arama ve Beidou kısa mesaj iletişimi özellikleriyle gelecek.

