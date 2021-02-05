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    Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor

    05 Şubat 2021, 01:40
    16,3b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını resmen duyurdu. 30 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'a akıllı telefon üretim tesisi kurulacak. Yılın ilk çeyreğinde üretime başlanacak.

    Xiaomi, Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacağını resmen duyurdu. İstanbul Avcılar’da Çinli Salcomp firması ile birlikte üretim yapılacak. Fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretime 2021’in ilk çeyreğinde başlayacak.

    Türkiye, Xiaomi’nin üretim yaptığı dördüncü ülke olacak. Yatırım miktarının 30 milyon dolar olduğu açıklandı. Fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.



    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cngiz (Cengiz Çiftci) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Doları düşürmeme sözü aldılarsa birkaç fabrika daha açarlar.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çin den bile ucuz işcilik yapıyormuş deyyorlar
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Foxconn bile fabrika acabilir, 300$ asgari ucreti kacirmazlar.
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