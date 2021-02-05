Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor

Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını resmen duyurdu. 30 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'a akıllı telefon üretim tesisi kurulacak. Yılın ilk çeyreğinde üretime başlanacak.

Xiaomi, Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacağını resmen duyurdu. İstanbul Avcılar’da Çinli Salcomp firması ile birlikte üretim yapılacak. Fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretime 2021’in ilk çeyreğinde başlayacak.

Türkiye, Xiaomi’nin üretim yaptığı dördüncü ülke olacak. Yatırım miktarının 30 milyon dolar olduğu açıklandı. Fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.