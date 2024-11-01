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    Exynos yonga seti cephesinde işler iyi gitmiyor: Samsung üretimi azaltacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen ve başta kendi akıllı telefonlarının bir kısmında olmak üzere pek çok üretici tarafından kullanılan Exynos cephesinde işler iyi gitmiyor.

    Exynos yonga seti cephesinde işler iyi gitmiyor Tam Boyutta Gör

    Samsung Electronics, 4 nm, 5 nm ve 7 nm üretim hatlarını hedef alarak yarı iletken dökümhanelerindeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu hamle, şirketin maliyetleri düşürmek ve operasyonları daha verimli hale getirmek amacıyla, üçüncü çeyrekte yaşanan on milyarlarca wonluk kayıpların ardından alındı.

    Sanayi kaynaklarına göre, Samsung, Pyeongtaek kampüsündeki bu üretim hatlarının kapasitesini şimdiden %30 oranında azalttı ve yıl sonuna kadar bu oranı %50'ye kadar çıkarmayı planlıyor. Güney Kore medyası ChosunMedia’ya göre, Samsung’un yarı iletken bölümü, Nvidia, AMD ve Qualcomm gibi büyük teknoloji şirketlerinden yeterli sipariş alamadığı için geçen çeyrekte yaklaşık 1 trilyon won (yaklaşık 724 milyon $) zarara uğradı. Şirket, elektrik maliyetlerini azaltmak için üretim ekipmanlarını boşta bırakmak yerine kapatma yoluna gidiyor.

    Özellikle Çinli fabless yarı iletken şirketlerinden beklenen siparişlerin gerçekleşmemesi, 4 ve 5 nm üretim süreçlerini olumsuz etkiliyor. ABD’nin Çin’e yönelik yarı iletken ihracatına getirdiği ek düzenlemeler, Çinli şirketlerin projelerini ertelemesine neden olurken, bu durum Samsung’un dökümhane iş kolunda ek zorluklara yol açıyor.

    Bu kesintilerin, Samsung’un yarı iletken pazarındaki rekabet gücünü zayıflatabileceği düşünülüyor. Samsung’un, daha kârlı olan bellek birimine kaynak ayırdığı bir dönemde, dökümhane operasyonlarının TSMC gibi rakiplerin gerisinde kalma riski bulunuyor. Sangmyung Üniversitesi’nden Profesör Lee Jong-hwan, bu açığın ileride piyasa şartları iyileştiğinde Samsung’un toparlanmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor.

    Samsung, dökümhane sektöründe karşılaştığı bu zorlukların ortasında, kendi geliştirdiği Exynos yonga setlerinden Snapdragon işlemcilere yöneliyor. Gelen bilgilere göre, yakında çıkacak Galaxy S25 serisinde Exynos 2500 yerine Dimensity 9400 yonga setinin kullanılması gündemde. Bu değişim, Samsung’un Exynos hattında hedeflediği performans ve kârlılık beklentilerini karşılamakta zorlandığını ve Qualcomm’un ürünlerine daha fazla bağımlı hale geldiğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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