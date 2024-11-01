Exynos yonga seti cephesinde işler iyi gitmiyor: Samsung üretimi azaltacak

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Samsung Electronics, 4 nm, 5 nm ve 7 nm üretim hatlarını hedef alarak yarı iletken dökümhanelerindeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu hamle, şirketin maliyetleri düşürmek ve operasyonları daha verimli hale getirmek amacıyla, üçüncü çeyrekte yaşanan on milyarlarca wonluk kayıpların ardından alındı.

Sanayi kaynaklarına göre, Samsung, Pyeongtaek kampüsündeki bu üretim hatlarının kapasitesini şimdiden %30 oranında azalttı ve yıl sonuna kadar bu oranı %50'ye kadar çıkarmayı planlıyor. Güney Kore medyası ChosunMedia’ya göre, Samsung’un yarı iletken bölümü, Nvidia, AMD ve Qualcomm gibi büyük teknoloji şirketlerinden yeterli sipariş alamadığı için geçen çeyrekte yaklaşık 1 trilyon won (yaklaşık 724 milyon $) zarara uğradı. Şirket, elektrik maliyetlerini azaltmak için üretim ekipmanlarını boşta bırakmak yerine kapatma yoluna gidiyor.

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Özellikle Çinli fabless yarı iletken şirketlerinden beklenen siparişlerin gerçekleşmemesi, 4 ve 5 nm üretim süreçlerini olumsuz etkiliyor. ABD’nin Çin’e yönelik yarı iletken ihracatına getirdiği ek düzenlemeler, Çinli şirketlerin projelerini ertelemesine neden olurken, bu durum Samsung’un dökümhane iş kolunda ek zorluklara yol açıyor.

Bu kesintilerin, Samsung’un yarı iletken pazarındaki rekabet gücünü zayıflatabileceği düşünülüyor. Samsung’un, daha kârlı olan bellek birimine kaynak ayırdığı bir dönemde, dökümhane operasyonlarının TSMC gibi rakiplerin gerisinde kalma riski bulunuyor. Sangmyung Üniversitesi’nden Profesör Lee Jong-hwan, bu açığın ileride piyasa şartları iyileştiğinde Samsung’un toparlanmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Samsung, dökümhane sektöründe karşılaştığı bu zorlukların ortasında, kendi geliştirdiği Exynos yonga setlerinden Snapdragon işlemcilere yöneliyor. Gelen bilgilere göre, yakında çıkacak Galaxy S25 serisinde Exynos 2500 yerine Dimensity 9400 yonga setinin kullanılması gündemde. Bu değişim, Samsung’un Exynos hattında hedeflediği performans ve kârlılık beklentilerini karşılamakta zorlandığını ve Qualcomm’un ürünlerine daha fazla bağımlı hale geldiğini gösteriyor.

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